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В Новосибирской области в лесах развелось огромное количество змей. Опасны ли они?

Число пресмыкающихся вызвано обилием лягушек

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Грибники очень часто путают гадюк и ужей. Слева на фото — гадюка, которую встретили в Каракане. Справа — уж

Грибники очень часто путают гадюк и ужей. Слева на фото — гадюка, которую встретили в Каракане. Справа — уж

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Новосибирские леса заполнили черные змеи

В Новосибирской области грибники всё чаще стали встречать змей в лесах. В этом году в регионе развелось огромное количество ужей.

— Гадюк почти нет, а ужей очень много. У нас грибники очень часто не отличают их между собой. Уж отличается от гадюки как минимум двумя желтыми пятнами на голове, — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, которая готовит научную работу о змеях области. — Ужей в этом году невероятно много. И это можно связать с тем, что прошлое лето было слишком жарким для них, а это — достаточно влажное.

Ужей встречают сейчас очень часто во всех лесах региона.

— В этом году очень много лягушек и головастиков — на них детеныши ужей легко раскармливаются. Змеи живут вдоль водоемов. Ужи абсолютно безобидны и будут сбегать изо всех сил. Максимум могут выбрасывать в воздух вонючий секрет для отпугивания. Гадюка при встрече с человеком также всегда постарается скрыться. Нужно очень постараться, чтобы она напала. Если стараться ее поймать, то она встанет в стойку и кусать будет только в самый последний момент. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если маленький ребенок, собака или кошка, — добавила Алиса.

При встрече со змеей лучше всего отойти подальше и не трогать ее. Также не забудьте закрытую удобную обувь, которая при укусе сможет защитить ваши ноги.

В Новосибирской области совсем скоро начнется сезон сбора опят. Сейчас уже можно собрать первые три вида. Мы узнали у эксперта, когда на пнях массово появятся первые опята, и подготовили для вас карту самых урожайных мест.

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