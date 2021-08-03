В Новосибирской области в лесах развелось огромное количество змей. Опасны ли они?

В Новосибирской области грибники всё чаще стали встречать змей в лесах. В этом году в регионе развелось огромное количество ужей.

— Гадюк почти нет, а ужей очень много. У нас грибники очень часто не отличают их между собой. Уж отличается от гадюки как минимум двумя желтыми пятнами на голове, — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, которая готовит научную работу о змеях области. — Ужей в этом году невероятно много. И это можно связать с тем, что прошлое лето было слишком жарким для них, а это — достаточно влажное.