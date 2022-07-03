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Классно на даче. Обзор дачных сообществОбзор

Чтобы речка шумела под окном: пять лучших дач у воды возле Новосибирска — самая дешевая стоит 4 миллиона

В нашей подборке оказались домики с видом на Обь, Иню и Бердский залив

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В нашу подборку попали предложения о продаже дачных домиков стоимостью от 4 до 6,4 миллиона рублей. Обязательное условие — вода поблизости. Те варианты, где на фотографиях не видно было реки, мы исключили сразу

В нашу подборку попали предложения о продаже дачных домиков стоимостью от 4 до 6,4 миллиона рублей. Обязательное условие — вода поблизости. Те варианты, где на фотографиях не видно было реки, мы исключили сразу

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Для жителей квартир выезд на дачу — это, пожалуй, как глоток свободы. Поэтому и обзаводятся домиком с участком, чтобы реализовать всё то, что невозможно в городской черте. Огород, баня, барбекю — это уже кому что ближе. Ну и обязательно, чтобы река была в шаговой доступности, а лучше — протекала прямо под окнами. НГС заглянул в базу N1.ru и изучил, какие дачи у воды продают прямо сейчас. Представляем вашему вниманию подборку лучших предложений, но приготовьтесь: цены стартуют с отметки в 4 миллиона.

Дача в живописном месте, рядом Иня — 4,08 миллиона рублей


Самая доступная для этой подборки дача находится в Новолуговом, она обойдется в 4,08 миллиона рублей. В придачу к садовому домику идут три участка по 4 сотки, огород с теплицами, зона барбекю, баня, ну и, конечно, Иня под боком. До нее здесь действительно рукой подать — с балкончика второго этажа открывается отличный вид на реку, поэтому можно завтракать под шум воды.

— Дача находится в живописном месте, рядом река Иня. Участок обработан, — пишет продавец.

В доме два этажа, а перед ним — большая терраса

В доме два этажа, а перед ним — большая терраса

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В объявлении перечисляется, какие плодово-овощные культуры есть на участке

В объявлении перечисляется, какие плодово-овощные культуры есть на участке

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Но главное, что нас интересует, — это вода

Но главное, что нас интересует, — это вода

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А вот и сам участок — он состоит из трех участков по <nobr class="_">4 сотки</nobr>

А вот и сам участок — он состоит из трех участков по 4 сотки

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Вообще, в Новолуговом есть домики с участками и подороже, однако на снимках мы не нашли протекающей поблизости Ини.

Дачу на продажу выставили еще в марте, цена на нее за это время не поменялась.

Домик у залива — 7 минут ходьбы до пляжа и 4,3 миллиона рублей

А вот дача не под Новосибирском, а прямо в городской черте, в Советском районе. Рядом несколько автобусных остановок, да и при желании сюда можно добраться пешком с Бердского шоссе. Несмотря на близость к городу, дачный колорит здесь всё же есть: летняя кухня, огород, бочка с водой, огород с грядками картошки, теплицы и даже курятник.

Классическую дачу в Советском районе оценили в 4,3 миллиона рублей

Классическую дачу в Советском районе оценили в 4,3 миллиона рублей

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В каком-то смысле вода здесь прямо под окнами — есть бассейн

В каком-то смысле вода здесь прямо под окнами — есть бассейн

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И это еще не всё — на участке расположился курятник

И это еще не всё — на участке расположился курятник

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Продавец пишет, что здесь можно проживать круглогодично, но что особенно важно — песочный пляж и Обь в 7 минутах ходьбы. Ну а если уж совсем никак — на участке поставили бассейн. Правда, непонятно, входит ли он в стоимость дачи.

А вот тот самый залив с песочным пляжем

А вот тот самый залив с песочным пляжем

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Красивый вид на Обь прилагается

Красивый вид на Обь прилагается

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Кстати, дачу продают с конца мая за 4,3 миллиона рублей (цена не менялась).

«Внушительный» недострой у Оби — 6 миллионов за дом в обществе дорогих дач

Третий номер нашего обзора — недалеко от Красного Яра. Это, к слову, одно из самых дорогих направлений для дачного отдыха — НГС побывал там в прошлом году.

— По соседству с лесом и рекой расположилось совсем молодое ДНТ «Содружество»: домов здесь мало, зато все внушительные, как на подбор, — пишет продавец.

Покупателю предлагают 10 соток земли и дом площадью более 500 квадратов. Важное уточнение: дом не достроен, а потому доделывать его придется новым хозяевам.

Над дачей придется поработать

Над дачей придется поработать

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Внутри буквально нет ничего. Ну кроме стройматериалов

Внутри буквально нет ничего. Ну кроме стройматериалов

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Но кое-что можно найти у дома

Но кое-что можно найти у дома

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К сожалению, в описании не указано, как близко располагаются пляж и река Обь. Но дома в обществе «Содружество» все, так или иначе, стоят у воды

К сожалению, в описании не указано, как близко располагаются пляж и река Обь. Но дома в обществе «Содружество» все, так или иначе, стоят у воды

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Дачу пытались продать еще в прошлом году, и тогда она стоила на полмиллиона дороже. С мая этого года цена упала, теперь недострой с электричеством и пляжем поблизости, но без гаража, бани и огорода обойдется в 6 миллионов рублей.

Недоделанный дом на берегу Оби с гаражом для катеров (6,2 миллиона рублей)

Да, это еще один недострой, но дом частично готов и в некоторых комнатах уже можно жить. Дача расположилась в поселке Кудряшовский — популярном месте у дачников.

— Продается дача на берегу Оби. Есть гараж для катера с выходом на реку. <...> Дом для круглогодичного проживания, зимой в обществе чистятся дороги постоянно, в обществе круглогодично проживает около 150 домов, есть магазины, — пишет продавец.

Обь здесь действительно протекает под окнами дома, поэтому собственный катер для отдыха в таком месте — это скорее необходимость, чем блажь.

Не сказать чтобы домик как-то особенно выделялся

Не сказать чтобы домик как-то особенно выделялся

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Зато внутри есть на что посмотреть и чему удивиться. Например, ярко-красной ванной комнате

Зато внутри есть на что посмотреть и чему удивиться. Например, ярко-красной ванной комнате

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Обь здесь начинается сразу за забором

Обь здесь начинается сразу за забором

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Неплохой вид на реку открывается и со второго этажа

Неплохой вид на реку открывается и со второго этажа

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Гараж для катеров, который отойдет будущим владельцам. Но не сами катера, иначе цена была бы гораздо выше

Гараж для катеров, который отойдет будущим владельцам. Но не сами катера, иначе цена была бы гораздо выше

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Дачу, судя по объявлению, начали продавать примерно месяц назад. Ее цена не поменялась — 6,2 миллиона рублей.

Дача-коттедж с пляжем на Бердском заливе — 6,4 миллиона рублей

Ну а самый дорогой вариант располагается в Бердске, в СНТ «Бердь». Скорее это даже не дача, а полноценный коттедж для проживания, но продается дом именно в разделе «Дачи».

— Поселок имеет свою береговую линию и пляж на Бердском заливе, 90% домов используется круглогодично, — говорится в описании к даче.

Как и в двух предыдущих объявлениях, дом не совсем готов для проживания — покупателю он будет передаваться с чистовой отделкой. Зато на участке, как пишет продавец, есть несколько кедров.

Дача-коттедж еще требует работ

Дача-коттедж еще требует работ

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Внутри тоже пусто, зато есть панорамные окна — в них, вероятно, можно смотреть на кедры и Бердский залив

Внутри тоже пусто, зато есть панорамные окна — в них, вероятно, можно смотреть на кедры и Бердский залив

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Он, к слову, здесь совсем рядом

Он, к слову, здесь совсем рядом

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Дачу продают с конца мая, тогда она стоила 6,9 миллиона рублей. К началу лета продавец скинул 310 тысяч, а к концу июня — еще 190 тысяч. Сейчас вариант оценивается в 6,4 миллиона рублей.

В этом году мы успели побывать в обществе недорогих дач у реки Издревой. Взгляните, какие красивые резные избушки мы там нашли.

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Обьрекидачи в Новосибирске
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