Чтобы речка шумела под окном: пять лучших дач у воды возле Новосибирска — самая дешевая стоит
4 миллиона
В нашей подборке оказались домики с видом на Обь, Иню и Бердский залив
Для жителей квартир выезд на дачу — это, пожалуй, как глоток свободы. Поэтому и обзаводятся домиком с участком, чтобы реализовать всё то, что невозможно в городской черте. Огород, баня, барбекю — это уже кому что ближе. Ну и обязательно, чтобы река была в шаговой доступности, а лучше — протекала прямо под окнами. НГС заглянул в базу N1.ru и изучил, какие дачи у воды продают прямо сейчас. Представляем вашему вниманию подборку лучших предложений, но приготовьтесь: цены стартуют с отметки в
Дача в живописном месте, рядом Иня — 4,08 миллиона рублей
Самая доступная для этой подборки дача находится в Новолуговом, она обойдется в 4,08 миллиона рублей. В придачу к садовому домику идут три участка по
— Дача находится в живописном месте, рядом река Иня. Участок обработан, — пишет продавец.
Вообще, в Новолуговом есть домики с участками и подороже, однако на снимках мы не нашли протекающей поблизости Ини.
Дачу на продажу выставили еще в марте, цена на нее за это время не поменялась.
Домик у залива — 7 минут ходьбы до пляжа и 4,3 миллиона рублей
А вот дача не под Новосибирском, а прямо в городской черте, в Советском районе. Рядом несколько автобусных остановок, да и при желании сюда можно добраться пешком с Бердского шоссе. Несмотря на близость к городу, дачный колорит здесь всё же есть: летняя кухня, огород, бочка с водой, огород с грядками картошки, теплицы и даже курятник.
Продавец пишет, что здесь можно проживать круглогодично, но что особенно важно — песочный пляж и Обь в
Кстати, дачу продают с конца мая за 4,3 миллиона рублей (цена не менялась).
«Внушительный» недострой у Оби — 6 миллионов за дом в обществе дорогих дач
Третий номер нашего обзора — недалеко от Красного Яра. Это, к слову, одно из самых дорогих направлений для дачного отдыха — НГС побывал там в прошлом году.
— По соседству с лесом и рекой расположилось совсем молодое ДНТ «Содружество»: домов здесь мало, зато все внушительные, как на подбор, — пишет продавец.
Покупателю предлагают 10 соток земли и дом площадью более 500 квадратов. Важное уточнение: дом не достроен, а потому доделывать его придется новым хозяевам.
Дачу пытались продать еще в прошлом году, и тогда она стоила на полмиллиона дороже. С мая этого года цена упала, теперь недострой с электричеством и пляжем поблизости, но без гаража, бани и огорода обойдется в
Недоделанный дом на берегу Оби с гаражом для катеров (
6,2 миллиона рублей)
Да, это еще один недострой, но дом частично готов и в некоторых комнатах уже можно жить. Дача расположилась в поселке Кудряшовский — популярном месте у дачников.
— Продается дача на берегу Оби. Есть гараж для катера с выходом на реку. <...> Дом для круглогодичного проживания, зимой в обществе чистятся дороги постоянно, в обществе круглогодично проживает около 150 домов, есть магазины, — пишет продавец.
Обь здесь действительно протекает под окнами дома, поэтому собственный катер для отдыха в таком месте — это скорее необходимость, чем блажь.
Дачу, судя по объявлению, начали продавать примерно месяц назад. Ее цена не поменялась —
Дача-коттедж с пляжем на Бердском заливе — 6,4 миллиона рублей
Ну а самый дорогой вариант располагается в Бердске, в СНТ «Бердь». Скорее это даже не дача, а полноценный коттедж для проживания, но продается дом именно в разделе «Дачи».
— Поселок имеет свою береговую линию и пляж на Бердском заливе, 90% домов используется круглогодично, — говорится в описании к даче.
Как и в двух предыдущих объявлениях, дом не совсем готов для проживания — покупателю он будет передаваться с чистовой отделкой. Зато на участке, как пишет продавец, есть несколько кедров.
Дачу продают с конца мая, тогда она стоила 6,9 миллиона рублей. К началу лета продавец скинул 310 тысяч, а к концу июня — еще 190 тысяч. Сейчас вариант оценивается в
В этом году мы успели побывать в обществе недорогих дач у реки Издревой. Взгляните, какие красивые резные избушки мы там нашли.