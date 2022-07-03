Чтобы речка шумела под окном: пять лучших дач у воды возле Новосибирска — самая дешевая стоит 4 миллиона

Вообще, в Новолуговом есть домики с участками и подороже, однако на снимках мы не нашли протекающей поблизости Ини.

Дачу на продажу выставили еще в марте, цена на нее за это время не поменялась.

Домик у залива — 7 минут ходьбы до пляжа и 4,3 миллиона рублей

А вот дача не под Новосибирском, а прямо в городской черте, в Советском районе. Рядом несколько автобусных остановок, да и при желании сюда можно добраться пешком с Бердского шоссе. Несмотря на близость к городу, дачный колорит здесь всё же есть: летняя кухня, огород, бочка с водой, огород с грядками картошки, теплицы и даже курятник.