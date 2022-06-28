Первые лисички появились в лесах Новосибирской области
Они еще с прямыми шапочками
В Новосибирской области появились первые лисички. Об этом НГС рассказала Наталья Шевченко. Она нашла и сфотографировала рыжие грибы в лесу поселка Кошево в Мошковском районе.
Как рассказала НГС Наталья, лисички сейчас еще имеют прямые шапочки, потому что они совсем молодые. Согласно справочнику грибов Сибири Mycology.su, лисичка растет одиночно и большими группами в хвойных и смешанных лесах, во влажном мху, среди травы.
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