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Тема дняПервые лисички
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Первые лисички появились в лесах Новосибирской области

Они еще с прямыми шапочками

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Сибирячка опубликовала фотографии <nobr class="_">28 июня</nobr>

Сибирячка опубликовала фотографии 28 июня

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В Новосибирской области появились первые лисички. Об этом НГС рассказала Наталья Шевченко. Она нашла и сфотографировала рыжие грибы в лесу поселка Кошево в Мошковском районе.

Как рассказала НГС Наталья, лисички сейчас еще имеют прямые шапочки, потому что они совсем молодые. Согласно справочнику грибов Сибири Mycology.su, лисичка растет одиночно и большими группами в хвойных и смешанных лесах, во влажном мху, среди травы.

В середине июня новосибирцы хвастаются первым уловом маслят. Мы собрали для вас самые грибные места Новосибирской области, на которые вы можете ориентироваться.

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