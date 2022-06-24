Жара до +31 градуса — в субботу. А какой будет погода на День города в Новосибирске?

В Новосибирске ожидается жара в +31 градус в субботу, 25 июня, а 26 июня, в День города, ожидается небольшое похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в город придет циклон, из-за которого температуры резко понизятся.



— 27 июня в конце дня ждем холодный фронт. Он начнет проходить уже 26 июня по западным районам, а затем достигнет Новосибирска. Будет усиливаться ветер до 17 м/с , постепенно температура понизится. Конец июня и начало июля будут в температурном режиме на уровне +7… +13 градусов ночью и +16… +22 градусов днем, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.