Жара до
+31 градуса — в субботу. А какой будет погода на День города в Новосибирске?
Синоптики рассказали также, когда ждать холодный фронт
В Новосибирске ожидается жара в +31 градус в субботу, 25 июня, а 26 июня, в День города, ожидается небольшое похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в город придет циклон, из-за которого температуры резко понизятся.
— 27 июня в конце дня ждем холодный фронт. Он начнет проходить уже 26 июня по западным районам, а затем достигнет Новосибирска. Будет усиливаться ветер до
В Новосибирске 25 июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный
В воскресенье, 26 июня, ночью местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а днем местами сильный дождь и гроза. Ветер западный силой
27 июня в отдельных районах Новосибирска кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, ночью —
На территории Новосибирской области 25 июня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем возможны сильные дожди и град. Ветер западный
В воскресенье в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами сильные дожди. Западный ветер силой
27 июня ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер силой
Ранее НГС изучил прогноз на июль, который составили погодные интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать дождей и похолодания до +10 градусов.