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Жара до +31 градуса — в субботу. А какой будет погода на День города в Новосибирске?

Синоптики рассказали также, когда ждать холодный фронт

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Праздничный день будет теплым, но дождливым

Праздничный день будет теплым, но дождливым

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В Новосибирске ожидается жара в +31 градус в субботу, 25 июня, а 26 июня, в День города, ожидается небольшое похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в город придет циклон, из-за которого температуры резко понизятся.

— 27 июня в конце дня ждем холодный фронт. Он начнет проходить уже 26 июня по западным районам, а затем достигнет Новосибирска. Будет усиливаться ветер до 17 м/с, постепенно температура понизится. Конец июня и начало июля будут в температурном режиме на уровне +7… +13 градусов ночью и +16… +22 градусов днем, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В Новосибирске 25 июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +15… +17 градусов, днем — +29… +31 градус.

В воскресенье, 26 июня, ночью местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а днем местами сильный дождь и гроза. Ветер западный силой 4–9 м/с с усилением до 15 м/с. Температура ночью +18… +20 градусов, днем — +28… +30 градусов.

27 июня в отдельных районах Новосибирска кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, ночью — 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем — 7–12 м/с с усилением до 17 м/с. Температура ночью составит +16… +18 градусов, днем — +23… +25 градусов.

На территории Новосибирской области 25 июня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем возможны сильные дожди и град. Ветер западный 4–9 м/с порывами ночью до 14 м/с, а днем — до днем 18 м/с. Ночные температуры составят +12… +17 градусов, дневные — +27… +32 градуса, по северо-западу региона — +20… +25 градусов.

В воскресенье в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами сильные дожди. Западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура составит +15... +20 градусов, на северо-западе — +9… +14 градусов, дневная — +18… +23 градуса, на северо-западе — +21… +26 градусов.

27 июня ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер силой 4–9 м/с с усилением до 17 м/с, днем — 7–12 м/с с усилением до 20 м/с. Температура ночью опустится до +13… +18 градусов, на северо-западе до +7... +12 градусов. Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов, на северо-западе области до +15... +20 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз на июль, который составили погодные интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать дождей и похолодания до +10 градусов.

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