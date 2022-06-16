«Несколько дней — и дерево лысое»: в НСО свирепствует непарный шелкопряд. Стоит ли бояться дачникам и как защитить сад?
У Минприроды региона нет денег, чтобы уничтожить вредителя в лесах
В Новосибирской области непарный шелкопряд уничтожает десятки тысяч гектаров леса. Вредитель оставляет голыми березы и другие лиственные деревья, а также не прочь полакомиться плодовыми культурами, особенно яблонями. Рассказываем, что происходит, в каких районах стоит опасаться вредителя и как его побороть.
Где в Новосибирской области нашли непарного шелкопряда
Очаги этого вредителя определяют осенью, поэтому данными Минприроды Новосибирской области обладает только прошлогодними. Тогда общая площадь поврежденных лесов составила больше 41 тысячи гектаров в четырех районах региона.
Среди них: Барабинское, Татарское и Куйбышевское лесничества, которые располагаются в четырех районах. Денег на борьбу с непарным шелкопрядом у ведомства нет. Поэтому все яйца, отложенные бабочками прошлой осенью, благополучно отродились этой весной и начали свирепствовать на тех же площадях, распространяясь с огромной скоростью.
Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает до 300 видов растений. Среди них почти все — лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Это типичный лесной вредитель, но любит и садовые культуры, особенно яблоню. В период массового размножения способен уничтожать листья, а с ними приводить к гибели деревьев на тысячах гектаров. В России ареал непарного шелкопряда занимает более 37% лесных территорий. Одна самка может отложить до 1200 яиц.
Личинки непарного шелкопряда съедают листья с дерева подчистую. Сейчас они уже по большей части переходят в стадию окукливания — в июле вылетят новые бабочки.
В этом году читатели жалуются, что шелкопряд расширил свой ареал — затронуты леса Краснозерского, Кочковского и Карасукского районов.
Один из читателей поделился видео с результатами работы вредителя. Оно снято 13 июня и длится почти две минуты — на протяжении всего ролика мы видим полностью голые деревья.
— Как вам такие пейзажи? И это не только в нашем районе. Интересно было бы услышать комментарии специалистов лесного хозяйства, — отметил читатель. — Это происходит уже несколько лет. И с каждым годом масштабы всё сильнее. Насколько мне известно, если дерево так страдает 2–3 года, то погибает. Что ж, будет много дров. На майские праздники уже была пыльная буря.
Что делает Минприроды Новосибирской области
Финансирования на борьбу с непарным шелкопрядом ведомству на этот год не выделили:
— В связи с отсутствием финансирования министерству не представляется возможным выполнить мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в насаждениях лесного фонда в 2022 году, — ответили на запрос корреспондента НГС в ведомстве. — Сейчас на поврежденных лесных участках непарным шелкопрядом наблюдается прекращение питания гусеницы. Переходит в стадию окукливания.
Состояние лесных насаждений, которые уже в этом году повреждены вредителем, оценивается ведомством как удовлетворительное. В Минприроды НСО уверяют, что листва на поврежденных деревьях восстановится уже в этом сезоне, и они не погибнут. Точный ущерб будет подсчитан только осенью, тогда же и будут принимать решение о борьбе с вредителем.
Угрожает ли непарный шелкопряд дачникам?
Увы, да — этот вредитель очень любит плодовые деревья, особенно яблони, поэтому легко может перекинуться с лесов на дачные участки.
— Он время от времени появляется в южных регионах нашей области, поражает околки березовые, и леса стоят черные. Но может он пировать и на деревьях в саду. Несколько дней — и дерево лысое. У меня знакомая живет в Чистоозерном районе и жаловалась на такое, — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Боярышник, яблоню съедает. Но в нашем районе, более северном, я с ним не встречалась.
Дерево может погибнуть и после первого полного объедания, и на 2–3-й год воздействия.
— Не факт, что он не доберется до более северных районов, всё возможно, — отметила агроном.
Как бороться с непарным шелкопрядом
Сейчас вы должны быть очень внимательны. Спасти поврежденные деревья уже не получится, тем более личинки перешли к окукливанию. Остается надеяться, что листва отрастет. Главная задача после вылета бабочки — найти кладки и уничтожить их. В июле народятся новые бабочки, и в конце месяца, и позже, в августе-сентябре можно будет искать кладки.
Бабочка выбирает укромные местечки — в коре деревьев, пнях, темных местах. Кладка прикрыта желтовато-серыми волосками самки. В одной — около ста личинок. Такие кладки нужно уничтожать. Лучше всего сжечь, потому что в воде яйца этой бабочки могут выживать на протяжении 10 дней.
— В борьбе с непарным шелкопрядом применяются и пестициды, и биологические препараты, — объяснила агроном.
Обработку химией проводят или поздно осенью, или ранней весной до того, как листья распустятся.
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