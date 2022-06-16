«Несколько дней — и дерево лысое»: в НСО свирепствует непарный шелкопряд. Стоит ли бояться дачникам и как защитить сад?

Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает до 300 видов растений. Среди них почти все — лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Это типичный лесной вредитель, но любит и садовые культуры, особенно яблоню. В период массового размножения способен уничтожать листья, а с ними приводить к гибели деревьев на тысячах гектаров. В России ареал непарного шелкопряда занимает более 37% лесных территорий. Одна самка может отложить до 1200 яиц.



Личинки непарного шелкопряда съедают листья с дерева подчистую. Сейчас они уже по большей части переходят в стадию окукливания — в июле вылетят новые бабочки.