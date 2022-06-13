Как он это делает? Мастер баланса заставляет камни парить в воздухе. Невероятные фото
Хитростями Григор Асатрян поделиться не может, потому что их нет
Первый вопрос, когда кто-то видит, как
Мы встретились с Григором на пляже в Сочи, здесь он проводит всё свое свободное время. Приходит после работы, чтобы собрать очередную башню, балансирует и тренируется в этом необычном занятии. Родился он в Армении, четыре года назад переехал в Сочи, работает строителем и именно здесь, на берегу Черного моря, нашел свое необычное увлечение.
— Просто сидел на пляже, рядом лежали большие камни, начал пробовать, было интересно, смогу ли я их поднять на высоту, не балансируя даже, и поднял выше своего роста. Люди подошли, стали интересоваться, фотографировать. И мне стало интересно, смогу ли я балансировать ими. Самая высокая башня была
Когда я в своих соцсетях выложила фотографии с башенками, построенными Григором, в комментариях было множество предположений, например, что конструкцию скрепили металлическим стержнем или бетоном. Может быть, если бы я сама не видела, как ее сделали, думала бы точно так же. Но на моих глазах Григор взял огромный камень, устроил его на прибрежной гальке, сверху поставил маленький, а на него водрузил еще один большой. И всё это буквально за несколько минут, я даже камеру включить не успела. Пришлось просить Григора сделать башню на бис.
Он сразу становится центром пляжа, когда начинает строить свои башни, отдыхающие тут же достают мобильные телефоны и начинают снимать. Можно сказать, он уже местная знаменитость. Да и мы не первые журналисты, кто писал о нем. Но объяснить, как это у него получается, он не может никому. Просто делает, и всё. Иногда проводит мастер-классы, но ни у кого еще ни разу не получилось.
— Я ничего не скажу, потому что я не знаю. Просто берешь и ставишь. Я сначала пробовал, потом понял, как это делается. Я не могу объяснить, как это происходит. Знаю, что надо балансировать. Главное — найти баланс: упираешь камень на одну точку и понимаешь, что он будет стоять, — говорит Григор.
Те башни, которые Григор сделал для читателей SOCHI1.RU, для него простейшие, для них не нужно подбирать материал. Можно взять любой. А вот более высокие конструкции делаются долго, потому что для них нужно подбирать камни по весу и по форме.
— Внутри камня надо чувствовать разные тяжести. Для меня это искусство. И нет тут такого закона, что нужно как-то особо поставить, чтобы он стоял. И сделать такую конструкцию можно из любого крепкого материала: и из металла, и дерева, из всего, что имеет вес. Даже из стеклянных бутылок, — говорит Григор.
Большие конструкции нужно планировать сразу, с первого камня, точно знать, какая будет высота, иначе вся конструкция рухнет. Нужно рассчитать так, чтобы самый нижний камень лег идеально на морскую гальку и чтобы его потом можно было развернуть, чтобы он помог найти баланс другим камням. И положение последующих трех-четырех камней тоже необходимо строго рассчитать.
— В этом деле важны терпение и усидчивость. Бывает, что не сразу получается, надо характер спокойный иметь. Когда злишься, естественно, не получится. А еще это занятие вырабатывает фантазию. Смотришь на камни — уже представляешь, что можно из них построить, — делится Григор.
И даже не обидно, что его башни недолговечны, иначе бы весь центральный пляж в Сочи был бы ими уже заставлен. Их ломают ветер, сильные волны и, конечно, люди. В последнее время он стал разрушать их сам, чтобы каменная глыба случайно не упала на ребенка.
Для Григора это любимое хобби. И, скорее всего, этому занятию действительно не каждый может научиться, нужен какой-то особый талант. Он никогда не думал об участии в каких-то соревнованиях, а они проводятся, правда, в Америке. Чемпионат мира по балансировке камней ежегодно проходит в штате Техас, и мастера соревнуются в разных дисциплинах: высота, баланс, арки и артистизм. Может быть, Григор тоже когда-то примет в нем участие, но сейчас ему и без этого хорошо.
Председатель сочинской городской общественной организации «Союз архитекторов России» Наталья Захарова говорит, что Григор мастерски владеет искусством балансировки и это настоящий талант — управлять огромными камнями, которые просто висят в воздухе:
— Это очень тонкая грань баланса, кто его чувствует, тот может выстраивать такие конструкции. Такое течение возникло недавно, и всё больше людей интересуются искусством баланса. Для меня балансировка в первую очередь — это умение в наш безумный век скоростей в какой-то момент замедлиться и просто посмотреть, сфокусироваться. Для человека, который овладел искусством балансировки, это тоже своего рода остановка времени, возможность побыть наедине с собой и природой и увидеть всю красоту окружающего мира.