Как он это делает? Мастер баланса заставляет камни парить в воздухе. Невероятные фото

Первый вопрос, когда кто-то видит, как 24-летний Григор Асатрян ставит один камень на другой и они буквально зависают в воздухе, — как? Как эта конструкция может держаться?

Мы встретились с Григором на пляже в Сочи, здесь он проводит всё свое свободное время. Приходит после работы, чтобы собрать очередную башню, балансирует и тренируется в этом необычном занятии. Родился он в Армении, четыре года назад переехал в Сочи, работает строителем и именно здесь, на берегу Черного моря, нашел свое необычное увлечение.