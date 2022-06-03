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Названы пляжи Новосибирска, где разрешат купаться 15 июня

Пляжи уже открыты для посещения, и их песок обследован

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На 3 июня Обь прогрета до +16,2 градуса, по данным синоптиков

На 3 июня Обь прогрета до +16,2 градуса, по данным синоптиков

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В Новосибирске на двух пляжах «У моря Обского» и «Бугринская роща» планируется разрешить купаться с 15 июня. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Сейчас, эти два пляжа уже открыты для посещения.

Песок на пляжах «Бугринская роща» и «У моря Обского» уже проверен специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». На очереди проверка воды.

Спасатели из «Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» обследовали дно пляжа «Бугринская роща». Обследовать дно пляжа «У моря Обского» пока невозможно из-за недостаточного уровня воды.

— Купание в водоемах может быть разрешено после получения санитарно-эпидемиологического заключения от Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. Плановая дата получения 15 июня, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Еще один коммерческий пляж «Звезда» будет открыт после получения экспертного заключения из Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области на соответствие воды микробиологическим показателям. Водолазы должны будут обследовать и почистить дно после увеличения уровня воды на Обском водохранилище. Пока дата открытия неизвестна.

В Академгородке прошел очередной воркшоп по проекту развития территории Центрального пляжа — в этот раз встреча проходила со студентами и преподавателями НГУ в помещении студенческой столовой. На обсуждении пляжа Академгородка возникли футуристические идеи.

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