Ночью до +3 градусов: в Новосибирск пришли грозы и волна холода — когда вернется жара
Циклоны идут со среднего Урала
В Новосибирск пришла прохлада, а вместе с ней ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что нас ждет ближайшие три дня — жары не будет.
— Погода постепенно меняется, смещается со среднего Урала на нашу территорию циклоны. Они несут на нашу территорию с собой облачность и большой влагозапас. Прогремят грозы, пройдут дожди — жара ослабнет. До 5 июня ожидается температура на пониженном фоне, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — После 5–6 июня будет снова волна тепла.
В Новосибирске 31 мая, во вторник, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 7–12 м/с. Ночью будет +12... +14 градусов, днем — +21... +23 градусов.
1 июня, в среду, ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер западный 7–12 м/с. Ночью температура опустится до +11... +13 градусов, а днем — +17... +19 градусов.
В четверг, 2 июня, небольшой дождь, северо-западный ветер 5–10 м/с. Ночные температуры составят +8... +10 градусов, днем ожидается +14... +16 градусов.
В Новосибирской области 31 мая ночью будет +6... +11 градусов, местами +16 градусов, днем +16...+21 градусов, по югу до +26 градусов. 1 июня по региону будет +4... +9 градусов, местами +14 градусов, днем +15...+20 градусов. А 2 июня будет еще холоднее. Ночью ожидается +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.
Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.