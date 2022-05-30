Ночью до +3 градусов: в Новосибирск пришли грозы и волна холода — когда вернется жара

В Новосибирск пришла прохлада, а вместе с ней ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что нас ждет ближайшие три дня — жары не будет.



— Погода постепенно меняется, смещается со среднего Урала на нашу территорию циклоны. Они несут на нашу территорию с собой облачность и большой влагозапас. Прогремят грозы, пройдут дожди — жара ослабнет. До 5 июня ожидается температура на пониженном фоне, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — После 5–6 июня будет снова волна тепла.