Что ждет новосибирцев после жарких выходных: синоптики составили прогноз

После жарких выходных Новосибирск ждет арктическое вторжение
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе будет жарко до вторника, затем стоит ожидать небольшого похолодания.
— В ближайшие три дня ожидается малооблачная погода со слабыми ветрами. 5 и 6 числа будет жаркая погода, выше климатической нормы. Я думаю, что лето нам немного должно, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
В субботу, 4 сентября, в Новосибирске небольшая облачность, без осадков. Ночью
В воскресенье, 5 сентября, в городе без осадков. Ночью
В понедельник, 6 сентября, в Новосибирске без осадков. Ночью
— Прохождение холодного фронта ожидается по северо-западу области с 7 числа. На следующей неделе стоит ожидать снижение температурного фона. Арктического вторжения, резкого существенного понижения температур мы не ожидаем. Но фон температур снизится до
Также метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможны резкое похолодание и дожди.