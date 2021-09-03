Что ждет новосибирцев после жарких выходных: синоптики составили прогноз

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе будет жарко до вторника, затем стоит ожидать небольшого похолодания.



— В ближайшие три дня ожидается малооблачная погода со слабыми ветрами. 5 и 6 числа будет жаркая погода, выше климатической нормы. Я думаю, что лето нам немного должно, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.