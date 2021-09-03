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Что ждет новосибирцев после жарких выходных: синоптики составили прогноз

Тепло сохранится до начала следующей недели

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В Новосибирск ненадолго вернется жаркая погода до <nobr class="_">+28 градусов</nobr>

В Новосибирск ненадолго вернется жаркая погода до +28 градусов

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После жарких выходных Новосибирск ждет арктическое вторжение

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе будет жарко до вторника, затем стоит ожидать небольшого похолодания.

— В ближайшие три дня ожидается малооблачная погода со слабыми ветрами. 5 и 6 числа будет жаркая погода, выше климатической нормы. Я думаю, что лето нам немного должно, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В субботу, 4 сентября, в Новосибирске небольшая облачность, без осадков. Ночью +6... +8 градусов. Днем +23... +25 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

В воскресенье, 5 сентября, в городе без осадков. Ночью +10... +12 градусов. Днем +26... +28 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

В понедельник, 6 сентября, в Новосибирске без осадков. Ночью +10... +12 градусов. Днем +26... +28 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

— Прохождение холодного фронта ожидается по северо-западу области с 7 числа. На следующей неделе стоит ожидать снижение температурного фона. Арктического вторжения, резкого существенного понижения температур мы не ожидаем. Но фон температур снизится до +17... +22 градусов, — добавила Анна Лапчик.

Также метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможны резкое похолодание и дожди.

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