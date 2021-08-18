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Волна холода и дождей идет на Новосибирск

Нас ждут ветер до 14 м/с, похолодание и небольшие дожди

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По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 августа, будет самый холодный день

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 августа, будет самый холодный день

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске до конца недели — в городе ненадолго установится дождливая погода.

— 19 августа ждем прохождение холодного фронта и вторжение к нам холодной массы с северных районов Норильска и Салехарда. Холодный воздух будет распространяться с севера на юг, произойдут ослабление жары и далее понижение температуры ночной и дневной. Осадки прекратятся, давление начнет расти, но всё равно до 21-го числа будет достаточно прохладно, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 19 августа, в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +14... +16 градусов. Днем +21... +23 градуса. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.


В пятницу, 20 августа, в городе ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +9... +11 градусов. Днем +18... +20 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В субботу, 21 августа, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +8... +10 градусов, в пригороде +4... +6 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер северный 3–8 м/с.

Какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода или ей на смену придет потепление.

Семья из Новосибирска оказалась на юге во время потопа — они показали, как выглядит сейчас курорт.

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августдождипохолоданиепрогноз погоды
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