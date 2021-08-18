Волна холода и дождей идет на Новосибирск

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске до конца недели — в городе ненадолго установится дождливая погода.
— 19 августа ждем прохождение холодного фронта и вторжение к нам холодной массы с северных районов Норильска и Салехарда. Холодный воздух будет распространяться с севера на юг, произойдут ослабление жары и далее понижение температуры ночной и дневной. Осадки прекратятся, давление начнет расти, но всё равно до
В четверг, 19 августа, в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
В пятницу, 20 августа, в городе ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью
В субботу, 21 августа, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
Какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода или ей на смену придет потепление.
Семья из Новосибирска оказалась на юге во время потопа — они показали, как выглядит сейчас курорт.