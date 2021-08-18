Волна холода и дождей идет на Новосибирск

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске до конца недели — в городе ненадолго установится дождливая погода.

— 19 августа ждем прохождение холодного фронта и вторжение к нам холодной массы с северных районов Норильска и Салехарда. Холодный воздух будет распространяться с севера на юг, произойдут ослабление жары и далее понижение температуры ночной и дневной. Осадки прекратятся, давление начнет расти, но всё равно до 21-го числа будет достаточно прохладно, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.