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Сохранятся ли дожди или придет жара? Изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

В городе на несколько дней установится солнечная теплая погода

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На следующей неделе будет много солнечных дней

На следующей неделе будет много солнечных дней

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В Новосибирске установится солнечная и теплая погода

На прошлой неделе синоптики заявили о том, что в Новосибирске установился сезон туманов и дождей. Действительно, по утрам город утопал в тумане и уходил под воду после дождей. А какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода на следующей неделе или ей на смену придет потепление.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», первая половина недели будет солнечная, дневные температуры будут достигать +25 градусов. К четвергу солнечная погода сменится на пасмурную, но осадков не предвидится. Минимальная дневная температура на неделе составит +19 градусов, а ночью — +10 градусов.

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А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в четверг на один день на город опустятся грозы. Все остальные дни недели будут солнечными. Самый прохладный день выпадет на пятницу, в городе ожидается +19 градусов, но солнечно. К выходным в городе ожидается жаркая погода — до +27 градусов.

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Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет пятница, 20 августа. Столбик термометра поднимется до +18 градусов днем, +12 — ночью. Сервис также предупреждает о грозах в четверг. В остальные дни недели дневные температуры будут достигать +23... +24 градусов.

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Какой будет погода во второй половине августа? Нас ждут проливные дожди или долгожданная жара? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.

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