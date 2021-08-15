Сохранятся ли дожди или придет жара? Изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

На прошлой неделе синоптики заявили о том, что в Новосибирске установился сезон туманов и дождей. Действительно, по утрам город утопал в тумане и уходил под воду после дождей. А какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода на следующей неделе или ей на смену придет потепление.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», первая половина недели будет солнечная, дневные температуры будут достигать +25 градусов. К четвергу солнечная погода сменится на пасмурную, но осадков не предвидится. Минимальная дневная температура на неделе составит +19 градусов, а ночью — +10 градусов.

