Сохранятся ли дожди или придет жара? Изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

В Новосибирске установится солнечная и теплая погода
На прошлой неделе синоптики заявили о том, что в Новосибирске установился сезон туманов и дождей. Действительно, по утрам город утопал в тумане и уходил под воду после дождей. А какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода на следующей неделе или ей на смену придет потепление.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», первая половина недели будет солнечная, дневные температуры будут достигать +25 градусов. К четвергу солнечная погода сменится на пасмурную, но осадков не предвидится. Минимальная дневная температура на неделе составит +19 градусов, а ночью — +10 градусов.
А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в четверг на один день на город опустятся грозы. Все остальные дни недели будут солнечными. Самый прохладный день выпадет на пятницу, в городе ожидается +19 градусов, но солнечно. К выходным в городе ожидается жаркая погода — до +27 градусов.
Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет пятница,
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