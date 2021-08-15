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В Новосибирске из-за густого тумана не смогли приземлиться несколько рейсов

Рейсы перенаправляют в соседние аэропорты

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Туман окутал преимущественно левобережье

Туман окутал преимущественно левобережье

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В Новосибирске из-за густого тумана не смогли приземлиться самолеты

Сегодня утром, 15 августа, на Новосибирск опустился плотный туман. Как сообщили читатели НГС, им накрыло только левый берег.

По информации онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске, сразу несколько рейсов не смогли сесть в Толмачево — их перенаправили в аэропорт Кемерово.

Есть рейсы, которые должны были прилететь в 6 утра, но до сих пор задерживаются

Есть рейсы, которые должны были прилететь в 6 утра, но до сих пор задерживаются

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— Я немного в шоке от такого длительного перелета. По расписанию рейс должен был прибыть в 03:10, но мы вылетели из Антальи позже, поэтому ориентировочно прилет в Новосибирск должен был быть в 04:00. После нескольких неудачных попыток узнали от пилота, что летим в Кемерово, сели здесь в 05:30, — рассказывает читательница НГС Екатерина.

Самолет сделал несколько попыток сесть в Новосибирске

Самолет сделал несколько попыток сесть в Новосибирске

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— В Кемерово нас изначально не хотели выпускать из самолета сотрудники аэропорта. Но экипажу самолета и их начальству удалось нас освободить из самолета. С 05:30 до 09:00 мы находились в аэропорту Кемерово. Сейчас уже приземлились в Новосибирске, летели полчаса, — добавила Екатерина.

Журналист НГС запросил в пресс-службе аэропорта Толмачево информацию о том, сколько рейсов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за неблагоприятных метеоусловий.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня ночью в Новосибирской области местами отмечался туман с ухудшением видимости до 200–500 м.

— 15 августа в первой половине дня преимущественно без осадков. Ветер северный 2–7 м/с. Температура воздуха +17... +19 °C. Утром местами туман, — говорится на сайте ведомства.

На прошлых выходных из-за сильного тумана около 40 рейсов задержались в аэропорту Толмачево.

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Толмачевометеоусловиярейсытуман
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