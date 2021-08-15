В Новосибирске из-за густого тумана не смогли приземлиться несколько рейсов

— Я немного в шоке от такого длительного перелета. По расписанию рейс должен был прибыть в 03:10, но мы вылетели из Антальи позже, поэтому ориентировочно прилет в Новосибирск должен был быть в 04:00. После нескольких неудачных попыток узнали от пилота, что летим в Кемерово, сели здесь в 05:30, — рассказывает читательница НГС Екатерина.