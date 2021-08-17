«Маслята ковром, ступить некуда»: сибиряки ведрами везут из леса грибы — взгляните на их улов

В новосибирских лесах выдался небывалый урожай маслят
После затяжных дождей наступила теплая погода — и в Новосибирской области стали активно расти грибы. Сейчас новосибирцы ящиками везут из леса маслята. По словам любителей тихой охоты, это очень вкусный гриб, который подходит как для жарки, так и для маринования.
Маслята пока свежие и не червивые — показываем и рассказываем, где их сейчас собирать.
— Сегодня первый раз ездили в сторону Юрт-Акбалыка. Решили прокатиться, новые места посмотреть. Остановились вдоль дороги, отправились погулять. Так я еще не гуляла! Только зашли в лес, а там маслята ковром, ступить некуда. Набрали 30 литров и еле ноги унесли, уже устали, а грибы всё не заканчиваются. Слой на пике, кнопочек море, но и больших достаточно. Нужно успевать, а то черви уж больно их любят, — рассказывает участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Сегодня за Новотроицком в Колыванском районе собрали. Маслята пошли. Еще малыши. Времени было мало, поэтому немного собрали, — делится новосибирец под ником Боровичок на форуме НГС.
Находят грибочки и совсем недалеко от города.
Много грибов сейчас в Искитимском районе в сторону села Улыбино.
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Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
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