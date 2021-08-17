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«Маслята ковром, ступить некуда»: сибиряки ведрами везут из леса грибы — взгляните на их улов

Рассказываем о самых урожайных местах под Новосибирском

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Маслята сейчас очень свежие — еще не успели перерасти и стать червивыми

Маслята сейчас очень свежие — еще не успели перерасти и стать червивыми

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В новосибирских лесах выдался небывалый урожай маслят

После затяжных дождей наступила теплая погода — и в Новосибирской области стали активно расти грибы. Сейчас новосибирцы ящиками везут из леса маслята. По словам любителей тихой охоты, это очень вкусный гриб, который подходит как для жарки, так и для маринования.

Маслята пока свежие и не червивые — показываем и рассказываем, где их сейчас собирать.

— Сегодня первый раз ездили в сторону Юрт-Акбалыка. Решили прокатиться, новые места посмотреть. Остановились вдоль дороги, отправились погулять. Так я еще не гуляла! Только зашли в лес, а там маслята ковром, ступить некуда. Набрали 30 литров и еле ноги унесли, уже устали, а грибы всё не заканчиваются. Слой на пике, кнопочек море, но и больших достаточно. Нужно успевать, а то черви уж больно их любят, — рассказывает участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Грибники набрали 30 литров маслят

Грибники набрали 30 литров маслят

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Грибочки из <b class="_">Кудряшовского бора</b>

Грибочки из Кудряшовского бора

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— Сегодня за Новотроицком в Колыванском районе собрали. Маслята пошли. Еще малыши. Времени было мало, поэтому немного собрали, — делится новосибирец под ником Боровичок на форуме НГС.

Маслята только-только пошли

Маслята только-только пошли

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Находят грибочки и совсем недалеко от города.

Эти грибы собраны в Первомайском районе <b class="_">на улице Тельбесской</b>

Эти грибы собраны в Первомайском районе на улице Тельбесской

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Много грибов сейчас в Искитимском районе в сторону села Улыбино.

Эти маслята тоже из Искитимского района

Эти маслята тоже из Искитимского района

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Грибы собраны у деревни <b class="_">Вьюны</b>

Грибы собраны у деревни Вьюны

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Маслята собраны <b class="_">вдоль речки Раздельной</b>

Маслята собраны вдоль речки Раздельной

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Что еще почитать про грибы

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.

На прошлой неделе дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирцев — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

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