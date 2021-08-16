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Новосибирск прогреется до +26 градусов: когда придет жара и надолго ли

Изучаем прогноз синоптиков на ближайшие дни

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В Новосибирск вернется теплая погода

В Новосибирск вернется теплая погода

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В Новосибирск идет потепление до +26 градусов

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни — будет тепло и без осадков.

— Пока над нами однородная воздушная масса. 17 и 18 августа — антициклон, поэтому без осадков, ветра особого не будет. Температура довольно комфортная. 19 августа с приближением холодного фронта днем ждем небольшой дождь с грозой и усилением ветра до 14 м/с. Температура в этот день будут немного понижаться. В целом комфортная предосенняя погода, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

17 августа в Новосибирске небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью +15... +17 градусов, в пригороде +12... +14 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

18 августа в городе без осадков. Ночью +11... +13 градусов. Днем +24... +26 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

19 августа в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ночью +13... +15 градусов. Днем +20... +22 градуса. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода или ей на смену придет потепление.

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