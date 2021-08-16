Новосибирск прогреется до +26 градусов: когда придет жара и надолго ли

В Новосибирск идет потепление до +26 градусов
Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни — будет тепло и без осадков.
— Пока над нами однородная воздушная масса. 17 и 18 августа — антициклон, поэтому без осадков, ветра особого не будет. Температура довольно комфортная. 19 августа с приближением холодного фронта днем ждем небольшой дождь с грозой и усилением ветра до 14 м/с. Температура в этот день будут немного понижаться. В целом комфортная предосенняя погода, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
17 августа в Новосибирске небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью
18 августа в городе без осадков. Ночью
19 августа в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ночью
Какая погода ждет нас на следующей неделе? НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли прохладная погода или ей на смену придет потепление.