Новосибирск прогреется до +26 градусов: когда придет жара и надолго ли

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни — будет тепло и без осадков.



— Пока над нами однородная воздушная масса. 17 и 18 августа — антициклон, поэтому без осадков, ветра особого не будет. Температура довольно комфортная. 19 августа с приближением холодного фронта днем ждем небольшой дождь с грозой и усилением ветра до 14 м/с. Температура в этот день будут немного понижаться. В целом комфортная предосенняя погода, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.