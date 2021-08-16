Очереди за фото и сугробы в июле: как сибиряки покорили Казбек и Эльбрус (и сколько денег потратили)

Шесть туристов из Новосибирска — три девушки и три молодых человека — поднялись в горы Кавказа и провели там две недели с 17 июля по 1 августа. Как они организовали свое путешествие, во сколько обошлась поездка и что интересного они увидели во время восхождения на Казбек и Эльбрус — НГС узнал у одного из участников экспедиции.

Вячеслав Горюнов руководит мультиклубом «Спектр». Участники клуба занимаются активными видами спорта и много путешествуют. В этом году они впервые решили посетить Кавказ.