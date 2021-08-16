Очереди за фото и сугробы в июле: как сибиряки покорили Казбек и Эльбрус (и сколько денег потратили)

Новосибирцы покорили Эльбрус и Казбек за две недели
Шесть туристов из Новосибирска — три девушки и три молодых человека — поднялись в горы Кавказа и провели там две недели с 17 июля по 1 августа. Как они организовали свое путешествие, во сколько обошлась поездка и что интересного они увидели во время восхождения на Казбек и Эльбрус — НГС узнал у одного из участников экспедиции.
Вячеслав Горюнов руководит мультиклубом «Спектр». Участники клуба занимаются активными видами спорта и много путешествуют. В этом году они впервые решили посетить Кавказ.
— Мы две недели провели в горах. Сначала акклиматизация, потом восхождение на Казбек, затем Эльбрус. Сразу на две вершины ходили, — рассказывает руководитель клуба «Спектр» Вячеслав Горюнов. — Казбек как раз ниже Эльбруса, поэтому сначала на него поднимались, чтобы адаптироваться к высоте. А на Эльбрусе уже были подъемники, поэтому мы на высоту попроще поднялись.
Туристы из новосибирского спортивного клуба решили поехать именно на Кавказ из-за закрытых границ. До этого они планировали путешествовать по зарубежным вершинам.
— Я кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, но не по альпинизму. Это близко, но не то же самое. У ребят также разный уровень подготовки. Есть те, кто впервые оказался в горах и сразу на Эльбрус — достаточно большая высота. Но перенесли подъем нормально, остались довольны, — рассказывает руководитель клуба.
До этого Вячеслав Горюнов бывал в походах в Горном Алтае.
— Кавказ более теплый, даже несмотря на то, что высота больше. Было намного комфортнее. По сравнению с Сибирью он теплее. С инфраструктурой там проще. Все ближе к горам. Если на Алтае надо несколько дней подходить к горам, то там приехал, тебя подвезли и сразу начинаются горы, — рассказывает путешественник о плюсах путешествия на Кавказ.
Особенно удивились новосибирцы количеству людей на Эльбрусе:
— На Казбеке немного туристов. Нам сказали, что около 200 человек находится на маршруте. Там есть пограничная служба, они подсчитывают, сколько в горах людей. Эльбрус — очень популярный. Там много иностранцев. Впервые видел, чтобы люди кучей шли на гору. Была настоящая очередь на подъем. Там всего одна тропа и по ней все друг за другом идут. Настоящие пробки из людей, где нужно обгонять.
Вячеслав примерно посчитал, что ежедневно на Эльбрус поднимаются около 500 человек.
— Очень многие заезжают на такую высоту на технике. Есть даже те, кто с кислородом идут. Людей просто поразительное количество! Очереди даже на то, чтобы сфотографироваться на вершине. Говорили даже: мол, отойдите, вы мне создаете тень, когда хотели создать впечатление на фото, что на вершине человек один. Пришлось полчаса ждать, чтобы сфотографироваться по отдельности и с командой вместе, — рассказывает новосибирец.
Руководитель клуба связывает возросшую популярность маршрутов с закрытыми границами и карантином:
— По Казбеку видно, что популярность восхождения с российской стороны возросла. Со стороны Грузии всегда восходит много людей. И на спутниковых снимках видно, что тропинка со стороны Грузии раза в четыре шире, чем со стороны России. А когда мы в этом году приехали, то оказалось, что все поменялось, россияне стали восходить со стороны России. Плюс в Грузии восходят, в основном, иностранцы. Их стало меньше. И со стороны России сейчас прямо дорога натоптанная, а со стороны Грузии тонкая тропинка. Так что карантин влияет.
Новосибирцы посчитали, что поездка им обошлась в 36–39 тысяч на каждого. В эту сумму вошли билеты (от 22–25 тысяч рублей) и 14 тысяч на расходные материалы, плюс сам подъем. Но у любителей спорта уже было все снаряжение, которое обычно стоит дорого.
Члены клуба «Спектр» восходили самостоятельно, но на горы также существуют туры. Так, например, подняться на Эльбрус стоит в пределах 33 тысяч рублей, а на Казбек — около 25 тысяч.
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