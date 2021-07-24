«Было непонятно, где река, а где улица». Сочи опять утонул, есть погибшие, зато у чиновников всё хорошо

Каждое штормовое предупреждение жители Сочи ждут с ужасом: какой район затопит — не знает никто. Первые тревожные видеокадры с затоплением в сочинских телеграм-каналах появились из Лазаревского района. За минуты улицы превратились в бурлящие реки, которые сносили на своем пути деревья, автомобили. К вечеру ушел под воду курортный Дагомыс, местные общественники много лет борются со стихийной застройкой вдоль русла одноименной реки, но всё без толку: дома, в том числе многоэтажки, растут как грибы после дождя. Журналист
Чиновники отчитались, что у них всё в порядке
По сообщениям оперативных служб, 23 июля в Сочи за один час выпало
Администрация города отчиталась, что главой города мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек.
После 22:00 эпицентр залпового ливня сместился из Лазаревского в Адлерский район. На въезде в центр движение по федеральной трассе было временно остановлено. Обильные осадки прекратились ближе к 00:00 часам, оперативные службы сразу приступили к ликвидации последствий. Были задействованы порядка 40 единиц техники и 270 человек. Основные работы с утра ведут в Хосте и Кудепсте.
Энергетики восстановили энергоснабжение 90% потребителей пострадавших территорий. Начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу. По данным администрации Сочи, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет.
При этом телеграм-канал «ЧП Адлер» @chp_adler сообщил ночью, что в районе реки Мацеста произошла трагедия — семью из трех человек на машине унесло в открытое море. Тело
Пресс-служба СКР РФ по Краснодарскому краю сегодня сообщила, что следственным отделом по Хостинскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели мужчины и поиске еще трех человек. Они находились в автомобиле, который съехал в реку Мацеста.
«По предварительным данным, вечером 23 июля водитель автомобиля Тойота с тремя пассажирами: его супругой, несовершеннолетней дочерью и знакомой, допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя обнаружено, поиск остальных граждан продолжается», — сообщает пресс-служба ведомства.
Забежала в магазин, чтобы укрыться от дождя, через пару минут вода хлынула внутрь
Жительница Мацесты Людмила рассказала корреспонденту 93.RU, что вчера вечером она возвращалась с работы, начался сильный дождь и река моментально вышла из берегов.
«Мне идти с работы до дома две остановки, всегда хожу пешком. Знала, что будет дождь, зонт взяла с собой. Когда вышла — чуть-чуть накрапывал, через 5 минут лило так, что по дорогам побежали реки грязной воды», — рассказала Людмила. Она не стала испытывать судьбу и забежала в первый попавшийся магазин. Спустя пару минут вода стала подниматься по крыльцу магазина и хлынула внутрь.
«Там было несколько человек случайных прохожих, которые, как я, решили переждать дождь, охранник и продавец. Мы стояли по колено в воде. Это было очень страшно. Думали, как спасаться будем, если вода станет прибывать», — рассказала Людмила, по ее информации, примерно через полчаса после начала дождя в Мацесте включилась сирена.
«Это было жутко, конечно. Мы оказались в ловушке, потому что выйти из магазина невозможно. А сирену расценили как сигнал к эвакуации. Дети среди нас были, они испугались. Отдыхающие сильно были напуганы. Мы их успокаивали, как могли. Ситуацию усугубляли проплывающие мимо автомобили», — рассказала Людмила. Спустя еще полчаса дождь перестал, и вода стала уходить, тогда люди смогли выйти из временного укрытия и с трудом добрались до дома: вместо дороги была мешанина из камней, глины и веток. По словам Людмилы, в ее доме вода стояла на первом этаже.
Река на глазах превращалась в бурлящий поток
В Хосте улицы и дороги покрыты толстым слоем ила, камней, веток и глины. Местный житель Игорь Пьянов рассказал, что во дворе многоквартирного дома, в котором он живет, ликвидация последствий стихии ведется силами соседей.
«Мы понимаем, что городским службам нужно сейчас очистить центральные магистрали, убрать упавшие деревья, а потом они к нам придут. Мы решили не ждать и сами вышли на уборку. Глина в квартирах на первых этажах, автомобили у нас все в глине. Будем мыть и сушить. Свет пока нам не дали», — рассказал Игорь. По его словам, залповый ливень в Хосте шел чуть больше часа, но при этом уровень реки Хоста моментально поднялся.
«Мы смотрели в окно, как река на глазах превращается в бурлящий поток, пошла через подвесной мост. В темноте уже не было понятно, где река, а где улица. Жуткое зрелище, сирен мы не слышали», — сообщил Игорь.
Дом жительницы Кудепсты Марины топит второй раз за месяц, женщина говорит, что раньше такие наводнения случались раз в пять лет — и то, если дождь льет целый день.
«Нет ливневок, нет инженерной защиты рек, строят прямо в руслах и меняют их. И думают, что так и надо. У нас тропические дожди не редкость, но в последнее время они превратились в стихийное бедствие. В начале июля нас залило, вода по пояс мне стояла в доме, глина — по щиколотку, только убрали всё, даже просушить не успели. И опять», — говорит Марина.
Пользователи в сочинской группе общественного движения «За Сочи!» посчитали, что частые подтопления во время дождей связаны с хаотичной застройкой русел рек и с бездействием властей, которые ликвидируют последствия каждого наводнения, но не предпринимают ничего для их профилактики.
Пользователь Лена Крыленко написала: «Надо еще пару высоточек в речку воткнуть». Игорь Лысаков ей ответил: «Не парочку, а с десяточек
Лена Крыленко: «Когда администрация Сочи обеспечит защиту Кудепсты и Дагомыса от наводнений?»
Елена Смородина: «Никогда. У них новый проект: Дубайск».
Лана Лейцингер: «Мэр должен подать в отставку… Он должен сложить свои полномочия. Нужно было этим заниматься, а не строить набережные».
Александр Чернопятов: «Русло реки, его никто не отводил, поэтому в каждый сильный дождь будет такое, администрации сейчас не до этого, они морское такси запустили, сейчас вертолетным занимаются».