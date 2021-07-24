«Было непонятно, где река, а где улица». Сочи опять утонул, есть погибшие, зато у чиновников всё хорошо

Чиновники отчитались, что у них всё в порядке

По сообщениям оперативных служб, 23 июля в Сочи за один час выпало 52,6 миллиметра осадков, уровень воды поднялся в реках Западный Дагомыс, Мацеста, Хоста, произошло подтопление участка дороги в Хосте. Были обесточены трансформаторные подстанции, без света оставались потребители в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка. Реверсивное движение пришлось вводить на федеральной трассе — на 198–199-м километрах А-147 . С часу ночи всё функционирует в штатном режиме. Ведется расчистка дорог и улиц.

Администрация города отчиталась, что главой города мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек.



После 22:00 эпицентр залпового ливня сместился из Лазаревского в Адлерский район. На въезде в центр движение по федеральной трассе было временно остановлено. Обильные осадки прекратились ближе к 00:00 часам, оперативные службы сразу приступили к ликвидации последствий. Были задействованы порядка 40 единиц техники и 270 человек. Основные работы с утра ведут в Хосте и Кудепсте.

