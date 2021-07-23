Потопы, смерчи, покрасневшее море и атаки насекомых. Аномалии, которые обрушились на русский Юг

Этим летом курорты Кубани накрыли природные аномалии
Июль на Черноморском побережье выдался непростой. Один за другим на него обрушиваются ураганы, смерчи, потопы и странные природные явления, которые пугают не только туристов, но и местных жителей. Самый пик курортного сезона оказался под угрозой срыва из-за природных аномалий. Что произошло в этом июле на побережье Чёрного моря и чего еще ждать на юге России летом?
Утром 22 июля над акваторией Чёрного моря в районе Сочи появился смерч. Очевидцы рассказали, что он держался почти полчаса, напугав отдыхающих.
А началось всё со шторма в Сочи. 4 июля на курорте пошел тропический ливень, из берегов вышли несколько рек, упали десятки деревьев. Одно из них насмерть придавило молодого человека, когда он подошел к машине за пакетом с продуктами. Море тоже бушевало: оно смыло сотрудника пляжа и выбросило на берег парусник с людьми. Сочинцам повезло, никто из них не погиб в этой встрече со стихией.
Но отдых одной тульской семьи в Анапе на следующий день закончился не так хорошо. Несмотря на запрет купаться во время шторма, в воду зашел 12-летний мальчик. Его засосало «тягуном» — сильным донным течением, которое уносит в обратную от берега сторону, сопротивляться такому практически невозможно. На помощь ему кинулись отец и очевидец, все трое погибли.
Это были не последние жертвы непогоды на юге страны. В ночь на 6 июля в нескольких районах края реки так сильно вышли из берегов, что стали смывать в русло машины с людьми. Так, в Туапсинском районе погибли двое детей и одна женщина.
Еще одного мужчину вода настигла в собственном доме. Он не мог самостоятельно перемещаться и так и не вышел из дома. В Горячем Ключе нашли тела еще двух жертв — они находились на пилораме во время потопа. Говорят, в ту ночь на некоторых улицах вода поднялась почти до 2,5 метров. Она снесла ларьки на побережье, разрушила федеральную трассу и застала врасплох сотни отдыхающих, которые забирались на последние этажи в ожидании помощи.
Аномалии на этом не закончились. В середине месяца море под Геленджиком окрасилось в красный цвет. Бурые оттенки воды походили на слив отходов с химзавода. Но позже оказалось, что всё не так страшно. В воде у берега разрослись красные водоросли, неопасные для людей.
Еще одно наваждение, которое надолго запомнят приехавшие на юг россияне, — божьи коровки. Эти насекомые сотнями и тысячами облепили столбы, деревья, траву и людей в районе Анапы и на Азовском море.
Отдыхать на пляже в середине июля было почти невозможно, туристы жаловались на укусы и плавающие в воде трупы божьих коровок. Специалисты объяснили, что всё дело в жаркой и очень влажной погоде. Из-за нее насекомые стали размножаться и осаждать побережье. Коровки не опасны для людей, но могут неприятно щипаться (насекомые нуждаются в соли и потому слизывают пот с тела и лица человека) и оставлять едкое вещество при соприкосновении.
Но стоило коровкам исчезнуть, как Анапу осадила новая неприятность — водоросли. Чёрное море стало зеленым и буквально зацвело. Вся вода вдоль берега покрылась толстым слоем растения «кладофора бродячая», в народе — камки. Местные такому явлению не удивились, ведь море цветет в июле и августе ежегодно.
А вот всем приехавшим камка может изрядно испортить отпуск. Дело в том, что водоросли издают тухлый запах и цепляются за ноги и руки во время купания. Найти у себя это растение после купания можно в самых неожиданных местах.
Краснодарский художник Алексей Рыженко нарисовал карикатуру с этим наваждением, ставшим притчей во языцех для всех анапчан.
Июль еще не закончился, но уже нанес не один удар по главным курортам России. В чём же дело и закончатся ли в крае природные аномалии? Эколог Евгений Витишко считает, что на Кубани, вслед за глобальным потеплением, меняется климат. Флоре, фауне и экосистемам приходится подстраиваться под новые условия, поэтому и опасных гидрометеорологических явлений на Кубани будет становиться всё больше.
А вот бабочки-вредители, атаковавшие сочинские пальмы в этом июле — следствие совсем не природных факторов. Пальмовые бурильщики родом из Аргентины впервые появились в Сочи в 2014 году. Тогда же на курорте распространились другие паразиты — огневки самшитовые. Насекомых завезли в Сочи вместе с деревьями, которыми планировали засадить город перед Олимпиадой. Огневка уничтожила километры реликтового леса в национальном парке Сочи, а пальмовый бурильщик теперь «съедает» тропический образ города — все его пальмы.
Насекомое вбуривается в ствол и оставляет там личинки, которые съедают дерево изнутри. Сочинцы жалуются на то, что в их дворах гибнут пальмы, а власти пытаются остановить нашествие бабочек химическими препаратами. Удастся ли побороть вредителей, сказать пока сложно — остановить распространение огневок, например, за семь лет так и не получилось. Бурильщиков же в этом июле гораздо больше, чем в прошлом, — замечают специалисты.