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Потопы, смерчи, покрасневшее море и атаки насекомых. Аномалии, которые обрушились на русский Юг

Июль еще не закончился, но уже принес много неприятностей отдыхающим

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Жертвами стихии в этом месяце стали как минимум девять человек

Жертвами стихии в этом месяце стали как минимум девять человек

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Этим летом курорты Кубани накрыли природные аномалии

Июль на Черноморском побережье выдался непростой. Один за другим на него обрушиваются ураганы, смерчи, потопы и странные природные явления, которые пугают не только туристов, но и местных жителей. Самый пик курортного сезона оказался под угрозой срыва из-за природных аномалий. Что произошло в этом июле на побережье Чёрного моря и чего еще ждать на юге России летом?

Утром 22 июля над акваторией Чёрного моря в районе Сочи появился смерч. Очевидцы рассказали, что он держался почти полчаса, напугав отдыхающих.

А началось всё со шторма в Сочи. 4 июля на курорте пошел тропический ливень, из берегов вышли несколько рек, упали десятки деревьев. Одно из них насмерть придавило молодого человека, когда он подошел к машине за пакетом с продуктами. Море тоже бушевало: оно смыло сотрудника пляжа и выбросило на берег парусник с людьми. Сочинцам повезло, никто из них не погиб в этой встрече со стихией.

Пассажиры смогли без травм спуститься на берег

Пассажиры смогли без травм спуститься на берег

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Но отдых одной тульской семьи в Анапе на следующий день закончился не так хорошо. Несмотря на запрет купаться во время шторма, в воду зашел 12-летний мальчик. Его засосало «тягуном» — сильным донным течением, которое уносит в обратную от берега сторону, сопротивляться такому практически невозможно. На помощь ему кинулись отец и очевидец, все трое погибли.

Это были не последние жертвы непогоды на юге страны. В ночь на 6 июля в нескольких районах края реки так сильно вышли из берегов, что стали смывать в русло машины с людьми. Так, в Туапсинском районе погибли двое детей и одна женщина.

Ночью в районе разгулялась стихия и затопила улицы и дома

Ночью в районе разгулялась стихия и затопила улицы и дома

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Еще одного мужчину вода настигла в собственном доме. Он не мог самостоятельно перемещаться и так и не вышел из дома. В Горячем Ключе нашли тела еще двух жертв — они находились на пилораме во время потопа. Говорят, в ту ночь на некоторых улицах вода поднялась почти до 2,5 метров. Она снесла ларьки на побережье, разрушила федеральную трассу и застала врасплох сотни отдыхающих, которые забирались на последние этажи в ожидании помощи.

В Горячем Ключе, как и по всему краю, вода разрушила сотни домов

В Горячем Ключе, как и по всему краю, вода разрушила сотни домов

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По словам очевидцев, ночь во время потопа была похожа на фильм ужасов: машины бесконечно мигали, а люди носились с фонариками по коридорам отелей и кричали, что идет вода

По словам очевидцев, ночь во время потопа была похожа на фильм ужасов: машины бесконечно мигали, а люди носились с фонариками по коридорам отелей и кричали, что идет вода

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Сильнее всего в Туапсинском районе пострадал поселок Лермонтово, вода там поднялась как минимум на 1,5 метра

Сильнее всего в Туапсинском районе пострадал поселок Лермонтово, вода там поднялась как минимум на 1,5 метра

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Аномалии на этом не закончились. В середине месяца море под Геленджиком окрасилось в красный цвет. Бурые оттенки воды походили на слив отходов с химзавода. Но позже оказалось, что всё не так страшно. В воде у берега разрослись красные водоросли, неопасные для людей.

Вода стала красной в районе известной скалы Парус под Геленджиком

Вода стала красной в районе известной скалы Парус под Геленджиком

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Еще одно наваждение, которое надолго запомнят приехавшие на юг россияне, — божьи коровки. Эти насекомые сотнями и тысячами облепили столбы, деревья, траву и людей в районе Анапы и на Азовском море.

Божьи коровки десятками садились на лицо

Божьи коровки десятками садились на лицо

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Отдыхать на пляже в середине июля было почти невозможно, туристы жаловались на укусы и плавающие в воде трупы божьих коровок. Специалисты объяснили, что всё дело в жаркой и очень влажной погоде. Из-за нее насекомые стали размножаться и осаждать побережье. Коровки не опасны для людей, но могут неприятно щипаться (насекомые нуждаются в соли и потому слизывают пот с тела и лица человека) и оставлять едкое вещество при соприкосновении.

Но стоило коровкам исчезнуть, как Анапу осадила новая неприятность — водоросли. Чёрное море стало зеленым и буквально зацвело. Вся вода вдоль берега покрылась толстым слоем растения «кладофора бродячая», в народе — камки. Местные такому явлению не удивились, ведь море цветет в июле и августе ежегодно.

В этом году море цветет даже далеко от берега

В этом году море цветет даже далеко от берега

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А еще местные говорят, что давно не видели такого количества отдыхающих

А еще местные говорят, что давно не видели такого количества отдыхающих

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А вот всем приехавшим камка может изрядно испортить отпуск. Дело в том, что водоросли издают тухлый запах и цепляются за ноги и руки во время купания. Найти у себя это растение после купания можно в самых неожиданных местах.

Некоторые считают водоросли лечебными, и, наоборот, активно обмазываются растением

Некоторые считают водоросли лечебными, и, наоборот, активно обмазываются растением

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Краснодарский художник Алексей Рыженко нарисовал карикатуру с этим наваждением, ставшим притчей во языцех для всех анапчан.

Дети, как правило, гораздо проще относятся к водорослям, чем их мамы

Дети, как правило, гораздо проще относятся к водорослям, чем их мамы

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Июль еще не закончился, но уже нанес не один удар по главным курортам России. В чём же дело и закончатся ли в крае природные аномалии? Эколог Евгений Витишко считает, что на Кубани, вслед за глобальным потеплением, меняется климат. Флоре, фауне и экосистемам приходится подстраиваться под новые условия, поэтому и опасных гидрометеорологических явлений на Кубани будет становиться всё больше.

А вот бабочки-вредители, атаковавшие сочинские пальмы в этом июле — следствие совсем не природных факторов. Пальмовые бурильщики родом из Аргентины впервые появились в Сочи в 2014 году. Тогда же на курорте распространились другие паразиты — огневки самшитовые. Насекомых завезли в Сочи вместе с деревьями, которыми планировали засадить город перед Олимпиадой. Огневка уничтожила километры реликтового леса в национальном парке Сочи, а пальмовый бурильщик теперь «съедает» тропический образ города — все его пальмы.

Насекомое способно оставлять за раз до 140 яиц на дереве

Насекомое способно оставлять за раз до 140 яиц на дереве

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Насекомое вбуривается в ствол и оставляет там личинки, которые съедают дерево изнутри. Сочинцы жалуются на то, что в их дворах гибнут пальмы, а власти пытаются остановить нашествие бабочек химическими препаратами. Удастся ли побороть вредителей, сказать пока сложно — остановить распространение огневок, например, за семь лет так и не получилось. Бурильщиков же в этом июле гораздо больше, чем в прошлом, — замечают специалисты.

Сочинка Ирина заметила, как ствол пальм в ее дворе стал рыхлым и полым — внутри сидели личинки бабочки

Сочинка Ирина заметила, как ствол пальм в ее дворе стал рыхлым и полым — внутри сидели личинки бабочки

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Крона отвалилась сама после того, как дерево атаковали насекомые; пальма погибла

Крона отвалилась сама после того, как дерево атаковали насекомые; пальма погибла

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