Потопы, смерчи, покрасневшее море и атаки насекомых. Аномалии, которые обрушились на русский Юг

Июль на Черноморском побережье выдался непростой. Один за другим на него обрушиваются ураганы, смерчи, потопы и странные природные явления, которые пугают не только туристов, но и местных жителей. Самый пик курортного сезона оказался под угрозой срыва из-за природных аномалий. Что произошло в этом июле на побережье Чёрного моря и чего еще ждать на юге России летом?



Утром 22 июля над акваторией Чёрного моря в районе Сочи появился смерч. Очевидцы рассказали, что он держался почти полчаса, напугав отдыхающих.