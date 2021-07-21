Вместо квартиры — убитая комната за те же деньги. Как в Сочи жадные хозяева жилья дурят туристов

Кругом обман. В Сочи арендаторы жалуются на арендодателей, арендодатели — на арендаторов. А сочинские риелторы разработали специальную схему, как фейком о дешевой квартире у моря заманить и заставить туриста платить даже за воздух. О них рассказывает журналист 93.RU.
Истории об обманутых арендаторах в сочинских группах в сети «Фейсбук» имеют неизменную популярность, под такими постами разворачиваются целые баталии. И все клеймят друг друга позором. Арендаторы арендодателей и наоборот. Нервы сдают у всех: у тех, кто снимает жилье, от жадности владельцев золотых сочинских квадратных метров, у тех, кто сдает, от того, что рухнула надежда разбогатеть, спрос упал после открытия турецких курортов и введения антиковидных мер в Краснодарском крае, цены пришлось снизить.
Решила побывать там, где когда-то была счастливой
Жительница Магнитогорска Евгения решила провести свой отпуск в Сочи первый раз после долгого перерыва, много лет назад они с мужем приезжали сюда в свадебное путешествие, а потом долго мечтали вернуться, но не получилось, вздыхает Евгения. Недавно супруг умер, и женщина поехала в город, где они были когда-то так счастливы.
— Зашла на «Авито», выбрала небольшую квартиру в Центральном районе Сочи за вполне приемлемые деньги — 2 тысячи рублей в сутки. Созвонилась с собственником, обговорили дату приезда. Перевела задаток 5 тысяч рублей. Приехала в Сочи, позвонила хозяину квартиры, только оказалось, что это риелтор. И квартиры за 2 тысячи рублей уже нет, — сообщила Евгения, по ее словам, ей предложили приехать в офис и выбрать другие варианты. Она приехала, а там оказалось, что нужно заплатить еще 5 тысяч рублей и ей предоставят список собственников с адресами и номерами телефонов.
— Якобы договор оказания информационных услуг стоит у них 10 тысяч рублей, 5 тысяч я уже внесла, осталось внести еще 5 тысяч. Что мне оставалось делать? Я поняла, что через «Авито» здесь я ничего не найду, куда идти не знаю. Устала и хочу уже где-то поселиться, — рассказала Евгения, ей действительно дали список адресов и номеров телефонов, только ни по одному из них она не нашла себе жилье. Куда удалось дозвониться, там все квартиры были уже сданы, или цена была для нее не подъемная, больше риелтору она звонить не стала, поняла, что ничего не докажет, условия по договору они выполнили, список дали.
— Вот так мое и без того ужасное настроение после смерти любимого супруга было испорчено окончательно. Пошла куда глаза глядят, в первом попавшемся гостевом доме увидела объявление о сдаче номеров. За 2 тысячи рублей сняла комнату с общим санузлом и кухней. Мне это неудобно, искать другое жилье нет никаких моральных сил. Поживу пару дней и уеду, — рассказала Евгения.
Житель Череповца Николай Хазин рассказал корреспонденту 93.RU, что решили поехать отдыхать всей семьей — 6 человек, отели рассматривать не стали, решили найти 2-комнатную квартиру, нашли объявление в соцсети, списались с хозяином, он отправил фото светлой, просторной квартиры с видом на море, за вид в Сочи, кстати, принято накидывать цену.
— В результате когда мы приехали, оказалось, что квартира совсем не такая светлая и чистая. Паутина висела везде, грязь, запах отвратительный. Хозяин с нами не пошел туда, сказал, что ему некогда, дал адрес на клочке бумаги, ключ передал и уехал, — рассказал Николай, кроме того, дом оказался на горе, далеко от моря, в районе, куда не ходит общественный транспорт. Когда первый шок от увиденного прошел, Хазины стали звонить хозяину, но он просто не брал трубку.
— Небольшая полоска моря из окна всё же видна, если встать на цыпочки. Район какой-то ужасный, всё в бетоне, на море и с моря только на такси, иначе умрешь идти по жаре. Всё это великолепие стоит 7 тысяч рублей в сутки. Три дня отмывали квартиру, потом владелец появился, сжалился и снизил стоимость до 5 тысяч рублей, — рассказал Николай, решили не съезжать, поскольку найти что-то другое в разгар сезона большой семье трудно.
Устала от издевательств хозяйки
Жительнице Ульяновска Марине Фроловой можно сказать повезло, через известный сервис она нашла себе в Сочи недорогую квартиру для отдыха, приехала и заселилась.
— От моря недалеко, сняла квартиру за 3 тысячи в сутки на полмесяца. Заплатила всю сумму вперед. Первую неделю всё было хорошо. Потом появилась хозяйка и начала докапываться. То соседи на шум жалуются, а я одна вообще, даже телевизор не включаю, прихожу только ночевать. То пятна на холодильнике, то воды много лью. Приходила несколько раз в день, когда меня не было дома, — рассказала Марина, хозяйка звонила ей по несколько раз в день, требовала заплатить отдельно за коммуналку, хотя изначально об этом не было и речи, а потом сообщила, что повышает аренду до 5 тысяч рублей в сутки, и Марина должна ей доплатить или выезжать. При этом был составлен договор, в котором была прописана сумма, утверждает туристка.
— Я стала срочно искать другое жилье, устала от издевательств. Потребовала вернуть мне оплату за две недели, а это между прочим 42 тысячи. Она сказала, что как только я уеду, она мне переведет их. Я съехала, она меня заблокировала везде. Только после того как я ей написала с другого номера, что обращусь в полицию, деньги мне вернули, при этом осыпали проклятьями, — сообщила Марина, она нашла номер в гостинице на «Букинге» и по вполне приемлемой цене. Марина рекомендует всем, кто хочет отдыхать в Сочи, искать жилье через проверенные сервисы или по рекомендациям, а также изучить сочинские группы в соцсетях, где постоянно пишут истории обмана отдыхающих.
Жительница Иркутска Юлия Егранова рассказала корреспонденту 93.RU, что нашла объявление о сдаче жилья в «Инстаграм». Это она сейчас понимает, что нужно было внимательно изучить аккаунт и тогда можно было заметить, что под всеми постами комментарии отключены. А тогда ей понравились апартаменты в Адлере, мечты о трех неделях на море затмили, и она внесла предоплату в размере 5 тысяч рублей.
— Как только я внесла деньги, меня тут же заблокировали. И больше на связь не выходили. Оказалось, что эта дама обманула еще несколько человек, я просто вбила в поисковик ее ник, и отзывы повалились. Сейчас ведь вся информация доступна, всё можно проверить, — рассказала Юлия, она обратилась к сочинским знакомым, которые помогли найти ей достойное жилье. Искать обманщицу она не стала, как и многие другие обманутые граждане, которые не хотят портить себе отдых и предпочитают забыть о таких ситуациях как можно скорее.
Как не ошибиться
Кирилл Ившин занимается сдачей квартир и апартаментов в Сочи и считает, что снимать жилье на курорте нужно через проверенные сервисы, такие как «Букинг» и Airbnb. Он отметил, что эти сервисы очень требовательны к желающим сдать квартиры, апартаменты и номера, там многоступенчатая система регистрации, которую невозможно обмануть.
СЮЖЕТ
— Недобросовестные арендодатели туда просто не попадут, это невозможно. Искать жилье в Сочи по объявлениям — это путь в никуда, столько желающих заработать деньги на халяву. В последнее время много жалоб на безобразное поведение арендодателей. Они повышают цены по ходу проживания, когда людям некуда деваться, они могут выбросить одних жильцов, чтобы сдать другим дороже, — рассказал Кирилл. Он также советует обращаться к проверенным людям, которые занимаются сдачей квартир, искать их можно по рекомендациям в соцсетях, по открытым аккаунтам, в которых есть отзывы уже отдохнувших туристов. В век высоких технологий попадаться на удочку мошенников и недобросовестных арендодателей глупо!