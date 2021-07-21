Вместо квартиры — убитая комната за те же деньги. Как в Сочи жадные хозяева жилья дурят туристов

Кругом обман. В Сочи арендаторы жалуются на арендодателей, арендодатели — на арендаторов. А сочинские риелторы разработали специальную схему, как фейком о дешевой квартире у моря заманить и заставить туриста платить даже за воздух. О них рассказывает журналист 93.RU.



Истории об обманутых арендаторах в сочинских группах в сети «Фейсбук» имеют неизменную популярность, под такими постами разворачиваются целые баталии. И все клеймят друг друга позором. Арендаторы арендодателей и наоборот. Нервы сдают у всех: у тех, кто снимает жилье, от жадности владельцев золотых сочинских квадратных метров, у тех, кто сдает, от того, что рухнула надежда разбогатеть, спрос упал после открытия турецких курортов и введения антиковидных мер в Краснодарском крае, цены пришлось снизить.

