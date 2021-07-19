Неправильно вы огурцы поливаете: как не загубить урожай на даче

Пожалуй, все знают, что огурцы вырастают горькими, если их мало поливать. Оказывается, чтобы урожай не разочаровал, еще надо правильно их рыхлить и собирать, особенно в жару. А морковь так и вовсе может измельчать, если правильно ее не удобрить.



Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин рассказал, как не загубить урожай на даче.

Как поливать огурцы

— В жару лучше всего поливать ежедневно: либо утром, либо вечером. Если нет возможности поливать каждый день, то надо установить капельный полив. Главное, чтобы вода не попадала на само растение, потому что вода действует как линза и обжигает растение, — объяснил Михаил Карпухин.

