Неправильно вы огурцы поливаете: как не загубить урожай на даче

Пожалуй, все знают, что огурцы вырастают горькими, если их мало поливать. Оказывается, чтобы урожай не разочаровал, еще надо правильно их рыхлить и собирать, особенно в жару. А морковь так и вовсе может измельчать, если правильно ее не удобрить.
Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин рассказал, как не загубить урожай на даче.
Как поливать огурцы
— В жару лучше всего поливать ежедневно: либо утром, либо вечером. Если нет возможности поливать каждый день, то надо установить капельный полив. Главное, чтобы вода не попадала на само растение, потому что вода действует как линза и обжигает растение, — объяснил Михаил Карпухин.
По его словам, поливать в самое жаркое время дня нет никакого смысла: очень много воды испаряется и она не доходит до корневой системы.
— Следует поливать теплой водой. Лучше всего, чтобы была емкость, которая нагревается, и потом из нее поливать, — пояснил он.
Вкус огурцов тоже зависит от полива.
— Горечь в огурцах обусловлена таким веществом, как кукурбитацин. Он накапливается в растении, и при нехватке влаги огурцы становятся горькими, — рассказал Михаил Карпухин.
Как рыхлить огурцы
Если не рыхлить огурцы, то хороший урожай не вырастет.
— Рыхлить огурцы и помидоры лучше всего вилами. Воткнули вилы между рядами, покачали их, вынули. Этот прием называется щелевание, он дает доступ кислорода к корням, — пояснил Михаил Карпухин.
Как собирать огурцы
По словам Михаила Карпухина, урожай огурцов зависит от правильности сбора плодов.
— У огурца надо не реже, чем раз в 2 дня, проходить и собирать плоды. Если плод перерастет, то всё растение стареет, — отметил он.
Как удобрять морковь
Морковь в этом году обогнала по цене доллар, поэтому загубить ее будет особенно обидно. Вот несколько советов, которые помогут собрать урожай моркови на даче и сэкономить семейный бюджет.
— В жару необходимо подкармливать морковку. Можно удобрять во время полива. Подойдет такое удобрение как «Террафлекс». Еще можно развести два стакана золы на 10 литров воды. Сейчас формируется корнеплод, а корнеплоду нужно фосфорно-калийное питание, — рассказал агроном.
Как рыхлить морковь
Как и огурцы, морковь надо поливать ежедневно: либо утром, либо вечером.
— Обязательно надо рыхлить землю, но не глубоко, между рядочками. Лучше через 1,5–2 часа после полива. Рыхлить нужно для того, чтобы улучшить доступ кислорода к корнеплоду. А еще для того, чтобы влага меньше испарялась из почвы, — рассказал Михаил Карпухин.
На НГС есть интересная рубрика про дачные сообщества в Новосибирске и области «Классно на даче». Там мы рассказываем, как живут дачники, сколько стоят участки и домики, какие плюсы и минусы есть у каждого сообщества.
На днях мы опубликовали большой репортаж из необычного дачного поселка, куда прилетают на вертолетах. Посмотрите на домики и изучите цены на участки.
СЮЖЕТ
А здесь можно посмотреть на крутые бассейны, которые сделали сибиряки. В подборке есть даже бассейн на крыше дома.
Как выбрать себе дачу? Почитайте топ-10 проколов при покупке летнего домика для отдыха, которые обернутся потерей денег и нервов.