Аномальное тепло придет в Новосибирск к середине недели

К 22–23 июля температура в Новосибирске будет выше нормы на два градуса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Тут всё становится просто замечательно. Уже
До этого Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни температура ниже нормы на четыре-шесть градусов прогнозируется в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и западе Красноярского края. Эти территории образовывали «мешок холода» на прогностической карте.
По словам Вильфанда, во второй половине недели на юге Западной Сибири температура может подняться до 28 градусов.
Более подробный прогноз на неделю мы разбирали тут.