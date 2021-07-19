Аномальное тепло придет в Новосибирск к середине недели

К 22–23 июля температура в Новосибирске будет выше нормы на два градуса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Тут всё становится просто замечательно. Уже 19 июля температура будет ниже нормы всего на два градуса, 20 июля — около нормы и на один градус ниже, 21 июля — около нормы, а 22–23 июля — уже выше нормы на два градуса. Это значит, что будет повышение температуры на пять-шесть градусов на юге Западной Сибири, в Омске, в Новосибирске. «Мешка холода» не будет, — цитирует издание синоптика.

