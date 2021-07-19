19 июля понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 74.17
eur 87.57
Тема дняКак живут покупатели самого дешевого жилья (фото)

Все новости

Все новости

Аномальное тепло придет в Новосибирск к середине недели

Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России

342
1Обсудить

Поделиться

Некоторые погодные сервисы обещают жару до <nobr class="_">30 градусов</nobr> на этой неделе

Некоторые погодные сервисы обещают жару до 30 градусов на этой неделе

Поделиться

К 22–23 июля температура в Новосибирске будет выше нормы на два градуса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Тут всё становится просто замечательно. Уже 19 июля температура будет ниже нормы всего на два градуса, 20 июля — около нормы и на один градус ниже, 21 июля — около нормы, а 22–23 июля — уже выше нормы на два градуса. Это значит, что будет повышение температуры на пять-шесть градусов на юге Западной Сибири, в Омске, в Новосибирске. «Мешка холода» не будет, — цитирует издание синоптика.

До этого Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни температура ниже нормы на четыре-шесть градусов прогнозируется в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и западе Красноярского края. Эти территории образовывали «мешок холода» на прогностической карте.

По словам Вильфанда, во второй половине недели на юге Западной Сибири температура может подняться до 28 градусов.

Более подробный прогноз на неделю мы разбирали тут.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жарапогодапрогноз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...