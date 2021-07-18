Когда в Новосибирске пройдут дожди? Прогноз погоды на неделю

Минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. А на неделе температура воздуха вообще упала ниже климатической нормы. Но что нас ждет на грядущей неделе? Стоит ли сложить теплые кофты и зонты в шкаф? Разбираемся с помощью погодных сервисов.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной, а солнечных дней и вовсе ожидать не стоит. В понедельник, вторник и среду на город опустятся небольшие дожди. Минимальная дневная температура на неделе составит +18 градусов, а ночью — +11 градусов. Самым теплым днем, согласно сайту, будет понедельник.