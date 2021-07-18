Когда в Новосибирске пройдут дожди? Прогноз погоды на неделю

Минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. А на неделе температура воздуха вообще упала ниже климатической нормы. Но что нас ждет на грядущей неделе? Стоит ли сложить теплые кофты и зонты в шкаф? Разбираемся с помощью погодных сервисов.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной, а солнечных дней и вовсе ожидать не стоит. В понедельник, вторник и среду на город опустятся небольшие дожди. Минимальная дневная температура на неделе составит +18 градусов, а ночью — +11 градусов. Самым теплым днем, согласно сайту, будет понедельник.
А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что дождливым будет лишь начало недели. Небольшой дождь стоит ожидать в понедельник и вторник, а затем температура воздуха будет постепенно подниматься до конца недели. Особенно жарко будет в воскресенье — +31 градус днем и +19 ночью.
Центр погоды «Фобос» аналогично сообщает, что в понедельник стоит ждать дождя. Однако, согласно данным сайта, на выходных будет пасмурно. А вот в остальные дни недели на небе засияет солнце. Температура воздуха на неделе будет варьироваться от +22 до +32 градусов днем и от +15 до +22 ночью.
В Новосибирске установилась ветреная погода. Но это не помешало смельчакам сегодня купаться, кататься на кайтах и весело проводить время на Обском море. Показываем, что там творилось.