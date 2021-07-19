Густая дымка окутала Новосибирск с утра

Утром 19 июля Новосибирск накрыло густым туманом. На дорогах ухудшилась видимость, а некоторые здания пропали из виду.
По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила
— 19 июля в первой половине дня осадков не ожидается. Ветер западный
Сервис AirVoice оценивает уровень загрязнения воздуха на 3 из 10 баллов, чуть хуже ситуация на ОбьГЭСе в районе Красноуфимской — там воздух загрязнен на
Минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. А на неделе температура воздуха вообще упала ниже климатической нормы. Но что нас ждет на грядущей неделе? Здесь мы публиковали подробный прогноз на неделю.