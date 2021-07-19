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Густая дымка окутала Новосибирск с утра

На дорогах ухудшилась видимость

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Туман в Тихом центре Новосибирска

Туман в Тихом центре Новосибирска

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Утром 19 июля Новосибирск накрыло густым туманом. На дорогах ухудшилась видимость, а некоторые здания пропали из виду.

По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила +11... +13 градусов. Сейчас температура достигает +13 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально теплая погода — до +25 градусов — ожидается в Новосибирской области. Ветер ожидается западный — 2–7 м/с.

— 19 июля в первой половине дня осадков не ожидается. Ветер западный 2–7 м/с. Температура воздуха +15... +17 °С. Местами туман, — указано на сайте Гидрометцентра.

Сервис AirVoice оценивает уровень загрязнения воздуха на 3 из 10 баллов, чуть хуже ситуация на ОбьГЭСе в районе Красноуфимской — там воздух загрязнен на 4 балла.

Местами видимость ухудшилась до <nobr class="_">500 м</nobr>

Местами видимость ухудшилась до 500 м

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Сегодня в городе ожидается потепление

Сегодня в городе ожидается потепление

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Из-за тумана водителям стоит быть осторожнее на дороге

Из-за тумана водителям стоит быть осторожнее на дороге

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Воздух в городе не загрязнен

Воздух в городе не загрязнен

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Солнце с трудом проклевывается сквозь густой туман

Солнце с трудом проклевывается сквозь густой туман

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Минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. А на неделе температура воздуха вообще упала ниже климатической нормы. Но что нас ждет на грядущей неделе? Здесь мы публиковали подробный прогноз на неделю.

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