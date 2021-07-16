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Температура упала ниже климатической нормы: что новосибирцев ждет на выходных

Синоптики обещают горожанам неустойчивую погоду

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На выходных в городе ожидаются дожди, поэтому не забудьте взять с собой зонт

На выходных в городе ожидаются дожди, поэтому не забудьте взять с собой зонт

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В Новосибирске температура упала ниже климатической нормы

Температура в Новосибирске упала ниже климатической нормы, синоптики сообщили, что пока не ждут резкого потепления.

— Вчера, 15 июля, в Новосибирске среднесуточная температура составила 17,7 градуса — несколько ниже нормы. Для июля среднемноголетним значением является +18... +21 градус. В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды в НСО. Один циклон уже сместился с территории области, но к 19 июля ожидается другой. 17 и 18 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурный фон будет умеренный, снова будет немного ниже климатической нормы. Только территория Западной Сибири находится в таком очаге холода, — рассказала начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В субботу, 17 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +10... +12 градусов. Днем +19... +21 градус. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 18 июля, в городе ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью +11... +13 градусов. Днем +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

— Начало рабочей недели будет сопровождаться прохождением циклона, поэтому ожидаются летние кратковременные дожди, грозы. Но благодаря облачности теплого фронта ночные температуры станут выше, — объяснила Анна Лапчик.

В понедельник, 19 июля, в Новосибирске кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +13.. .+15 градусов. Днем +23... +25 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

— Температурный фон предстоящей недели также будет ниже климатической нормы, — добавила она.

Новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

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