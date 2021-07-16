Температура упала ниже климатической нормы: что новосибирцев ждет на выходных

Температура в Новосибирске упала ниже климатической нормы, синоптики сообщили, что пока не ждут резкого потепления.



— Вчера, 15 июля, в Новосибирске среднесуточная температура составила 17,7 градуса — несколько ниже нормы. Для июля среднемноголетним значением является +18... +21 градус. В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды в НСО. Один циклон уже сместился с территории области, но к 19 июля ожидается другой. 17 и 18 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурный фон будет умеренный, снова будет немного ниже климатической нормы. Только территория Западной Сибири находится в таком очаге холода, — рассказала начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.