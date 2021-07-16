Температура упала ниже климатической нормы: что новосибирцев ждет на выходных

В Новосибирске температура упала ниже климатической нормы
Температура в Новосибирске упала ниже климатической нормы, синоптики сообщили, что пока не ждут резкого потепления.
— Вчера, 15 июля, в Новосибирске среднесуточная температура составила 17,7 градуса — несколько ниже нормы. Для июля среднемноголетним значением является
В субботу, 17 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
В воскресенье, 18 июля, в городе ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью
— Начало рабочей недели будет сопровождаться прохождением циклона, поэтому ожидаются летние кратковременные дожди, грозы. Но благодаря облачности теплого фронта ночные температуры станут выше, — объяснила Анна Лапчик.
В понедельник, 19 июля, в Новосибирске кратковременный дождь, местами гроза. Ночью
— Температурный фон предстоящей недели также будет ниже климатической нормы, — добавила она.
Новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.