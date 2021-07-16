«Отстоял в очереди четыре часа, но "Спутник V" передо мной закончился»: где в Сочи искать вакцину

Кто обеспечит вакциной сочинцев?

«Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае, откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях», — заявил Кондратьев и уверил, что обеспечит прививками всех туристов.



А как быть с сочинцами? Им кто прививки обеспечит? Мария Луговская почти месяц пыталась поставить прививку, обошла несколько пунктов вакцинации, то «Спутника» нигде нет, то только второй компонент, то в очередях в торговых центрах не хотелось толпиться.



— Записалась через «Госуслуги», ждала месяц, только потом меня поставили в очередь на вакцинацию, через полмесяца с горем пополам вакцинировалась первым компонентом. Муж был по работе на Морском вокзале в Сочи, там удивительно — не было очереди, вакцинировался мимоходом, — рассказала сочинка Мария.

Она считает, что проблема с поставкой вакцины в Сочи есть; если начнут вакцинировать еще и отдыхающих, то местные жители вообще не смогут прививаться.



— Это, конечно, идиотизм. Человек приехал на отдых, выкроил неделю-две. Новый климат, новые вода и продукты. Поставил прививку и, как я, три дня пролежал в лежку. А потом еще неделю с жуткой слабостью. А если туристам массово станет плохо? У нас скорых не хватает в городе. Вызвать невозможно, — возмущается Мария.

