«Отстоял в очереди четыре часа, но "Спутник V" передо мной закончился»: где в Сочи искать вакцину

Власти Кубани в разгар курортного сезона не могут определиться с антиковидными ограничениями: сначала решили, что на отдых на курорты Краснодарского края пускают туристов с отрицательным ПЦР-тестом или привитых, с 1 августа — только привитых. «Ну ок», — сказали россияне, кто-то пошел прививаться у себя в поликлинике, кто-то принял решение отложить отдых до лучших времен. Все всё понимают: ковидное время, ограничения не только у нас, вон в других странах власти вообще лютуют, локдауны, прививки обязательные, без них даже в магазин не пустят. Но вдруг губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева осенило: можно же пускать и без прививок, пусть россияне прививаются на курортах, причем в течение трех дней. Журналист 93.RU выяснял, как это работает на практике.
Кто обеспечит вакциной сочинцев?
«Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае, откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях», — заявил Кондратьев и уверил, что обеспечит прививками всех туристов.
А как быть с сочинцами? Им кто прививки обеспечит? Мария Луговская почти месяц пыталась поставить прививку, обошла несколько пунктов вакцинации, то «Спутника» нигде нет, то только второй компонент, то в очередях в торговых центрах не хотелось толпиться.
— Записалась через «Госуслуги», ждала месяц, только потом меня поставили в очередь на вакцинацию, через полмесяца с горем пополам вакцинировалась первым компонентом. Муж был по работе на Морском вокзале в Сочи, там удивительно — не было очереди, вакцинировался мимоходом, — рассказала сочинка Мария.
Она считает, что проблема с поставкой вакцины в Сочи есть; если начнут вакцинировать еще и отдыхающих, то местные жители вообще не смогут прививаться.
— Это, конечно, идиотизм. Человек приехал на отдых, выкроил неделю-две. Новый климат, новые вода и продукты. Поставил прививку и, как я, три дня пролежал в лежку. А потом еще неделю с жуткой слабостью. А если туристам массово станет плохо? У нас скорых не хватает в городе. Вызвать невозможно, — возмущается Мария.
С ней согласен житель Сочи Иван Моргунов. Он рассказал корреспонденту 93.RU, что в конце июня попробовал поставить вакцину в торговом центре «МореМолл», отстоял 4 часа в очереди, перед ним закончился «Спутник V», которым хотел привиться Иван.
— Мне сказали, что есть другая вакцина, и то второй компонент. Второй раз через неделю попытался, также «Спутника» не было в пункте. Я решил, что откажусь от вакцинирования, пока не наведут порядок и не привезут в город достаточно вакцин. Они предлагают туристам посвятить свое отпускное время стоянию в очередях. Это абсурд, — считает Иван.
Отдыхающая из Воронежа Ирина Лагутина попыталась поставить прививку в Сочи, но ей отказали.
— Подошла в пункт вакцинации на Морском вокзале. Думаю, поставлю вакцину, мне здесь долго еще отдыхать. Но мне отказали, потому что нет сочинской регистрации. Сказали, чтобы по месту жительства прививалась, — рассказала Ирина, она приехала в Сочи на отдых в начале июня, еще без ПЦР-тестов и справки о вакцинах.
— Когда ввели в Краснодарском крае новые антиковидные меры, я запереживала, спросила у администрации гостиницы, где живу, нужно мне делать тест или нет. Мне сказали, что это только для тех, кто с 1 июля заезжает и с 1 августа. Стала узнавать, где делают в Сочи ПЦР-тесты, оказалось, только в платных клиниках и в аэропорту. Их стоимость от 2,5 тысячи рублей, — рассказывает Ирина.
Отдыхающая из Москвы Лариса Шестакова поделилась своим опытом. Экспресс-тест ПЦР на коронавирус можно сдать только в аэропорту Сочи, при этом с 1 июля наличие ПЦР-тестов обязательно для заселения в гостиницы.
— ПЦР-тест в аэропорту платный, стоимость 2750 рублей. У нас семья из 6 человек, вот и посчитайте.
Она призналась, что из-за новых ограничений приняла решение отменить бронь в хорошем, дорогом отеле и снять жилье в частном секторе.
— Никто с нас никаких справок и тестов не требует. И с наших соседей тоже. При этом я не против вакцинирования, но считаю, что это нужно делать дома, в своем регионе. Мало ли как организм отзовется на эту вакцину, — считает Лариса.
В выигрыше те, кто работают в «серую»
При этом крупные гостиницы в Сочи терпят убытки, сообщил на условиях анонимности руководитель одной из них, при этом люди не отказываются от поездок на курорт, а предпочитают селиться в гостевых домах, квартирах, которые снимают посуточно.
— В результате в выигрыше те, кто работают в «серую», не регистрируют ИП, не платят налоги, но у них из-за этих мер огромный ажиотаж, а у нас отказы от броней. При этом мы вакцинировали весь свой персонал, проверяем ПЦР-тесты, выполняем все требования. Вот такая несправедливость из-за этих мер, — заявил отельер.
По его словам, спрос на бронирования снизился после того, как губернатор объявил о вакцинировании на курорте.
— Вакцине и так не очень доверяют, а тут предлагается вакцинироваться на отдыхе. Непонятно, как организм будет на них реагировать. Это не мое мнение, это наши гости говорят. Они опасаются, что их заставят прививаться. Считаю, что нужно было ввести ограничения раз и на весь сезон, а не придумывать всё новые и новые меры по ходу, — сообщил руководитель гостиницы, именно нелогичность и непоследовательность действий властей Краснодарского края отпугивает туристов, заключил он.
Иммунолог одной из больниц Сочи считает такие меры излишними, поскольку иммунитет после введения вакцины формируется только на 40-й день, и то после второго компонента, всё это время вакцинированный должен быть осторожным, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией или не заразить других. Кроме того, после вакцинации нельзя употреблять алкоголь, долго находиться на солнце.
— Меры, которые были приняты до этого, это ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, достаточные. И они обоснованные. Те, кто действительно хотят отдохнуть в Сочи, они пойдут в своем городе и сделают прививку. Но если мы всех подряд будем прививать здесь, то это будет коллапс. Представляете, человек после введения вакцины пошел на пляж, пьет вино и пиво, отдыхает как может. А он должен беречься, — рассуждает доктор, по его словам, кроме нагрузки на медиков, которая и так сейчас огромная, эта мера ни к чему не приведет, а только создаст проблемы, в том числе с поставкой вакцины, создаст очереди на пунктах вакцинирования, ведь привиться турист обязан в течение трех дней после приезда. Если учесть, что ежедневно в Сочи приезжает несколько тысяч туристов, то обеспечить всех вакциной просто невозможно, считает врач.
Половина туристов — антипрививочники
По словам заместителя генерального директора туроператора «РосЮгКурорт» Валерия Сычева, всё же новость о необходимости прививаться не сильно распугала туристов, аннуляций на данный момент немного, и связаны они больше с открытием зарубежных направлений, которые туристам более интересны, чем российский отдых.
— Второй фактор — это всплеск заболеваемости ковидом, туристы болеют сами или члены их семей, и они вынуждены отменять поездки. Возможно, многие ждали очередного решения оперштаба в надежде, что и в августе можно будет приехать в Краснодарский край с ПЦР-тестами. Сейчас, полагаю, количество аннуляций увеличится — многие просто не хотят делать прививки, например, у нас где-то половина клиентов — антипрививочники, — сообщил Сычев.
При это он уверен, что несмотря на то что отмены наверняка будут, их заместят новые брони — сейчас высокий сезон, и спрос сильно не просядет. Опасения Валерия Сычева связаны как раз с осенним сезоном.
— Традиционно после майских праздников и в начале июня летние месяцы уже были проданы и новые бронирования шли только на осень, а сейчас этого потока мы не видим. Бронирований по осенним турам, как было в 2019 и 2020 годах, просто нет, — констатирует Валерий.
Он отмечает два сценария: либо потенциальные туристы ожидают, как будет развиваться ситуация дальше, а ближе к отпуску начнут покупать туры, либо спрос в принципе упал из-за введенных ограничений и открытия Турции и Египта, тогда новых броней ждать не стоит.
СЮЖЕТ
— Введенные в июле-августе ограничения на стоимости отдыха отразятся мало, так как многие отели уже заполнены. Если пойдет волна аннуляций, а новых броней будет мало, стоимость размещения может еще снизиться, — заключил Сычев.