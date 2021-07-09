Жара до +28 градусов: когда в Новосибирске можно будет загорать

В Новосибирске установится солнечная и безветренная погода
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных. В городе установится теплая и солнечная погода.
— Над нами однородная относительно теплая воздушная масса. В предстоящие трое суток осадков не ожидается, лишь днем
В субботу, 10 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
В воскресенье, 11 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью
В понедельник, 12 июля, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.