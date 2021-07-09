9 июля пятница
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 75.20
eur 88.78
Тема дняAudi Q7 насмерть сбила 5-летнего ребенка

Все новости

Все новости

Жара до +28 градусов: когда в Новосибирске можно будет загорать

Тепло будет, даже когда циклон принесет в город дождь

392
4Обсудить

Поделиться

На выходных осадков в городе не ожидается

На выходных осадков в городе не ожидается

Поделиться

В Новосибирске установится солнечная и безветренная погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных. В городе установится теплая и солнечная погода.

— Над нами однородная относительно теплая воздушная масса. В предстоящие трое суток осадков не ожидается, лишь днем 12 июля возможен кратковременный дождь, гроза. 12 и 13 июля через южные районы начнет смещаться циклон, поэтому возможны дожди, но температуры останутся высокими, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 10 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +12... +14 градусов. Днем +25... +27 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с.

В воскресенье, 11 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью +14... +16 градусов. Днем +26... +28 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

В понедельник, 12 июля, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15... +17 градусов. Днем +26... +28 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с.

Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

летопотеплениепрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...