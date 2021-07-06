Спрос аномальный, как и жара: новосибирцы бросились в магазины за вентиляторами

В первую очередь разобрали напольные вентиляторы, а потом уже настольные, отмечает Александр. Предпочтение отдавалось большим и с системой увлажнения. По словам руководителя гипермаркета, их все разобрали, включая выставочные образцы.



— Как раз сейчас смотрю на те, что остались: всего 4 вида вентиляторов, максимум 20 штук и те маленькие. Самый большой из них в диаметре 19 см. Спрос был аномальный, и всё продали. Мы, конечно, увеличим заказы, но это не быстро всё, — пообещал директор.



Александр Чирков отметил, что не только вентиляторы стали основным товаром за эти жаркие дни — бассейны так же подверглись массовой скупке. Директор отмечает, что за день было продано более 30 штук одного из видов бассейнов.



— Огромные каркасные бассейны покупают по 40 тысяч, остался один за 49 999 . Он стоил 61 990 . У него длина 6 метров и ширина 3,66 метра, его размеры позволяют устраивать массовые заплывы взрослым людям — глубина 1,22 метра позволяет это, — отмечает Александр Чиркунов.



Как утверждают представители «Леруа Мерлен», данные товары в принципе носят сезонный характер. Но в этом году в связи с аномальной жарой, а также из-за того, что многие люди остались на дачах, не поехав в отпуск за пределы города и страны, вентиляторы и бассейны закончились довольно быстро.

