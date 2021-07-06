Спрос аномальный, как и жара: новосибирцы бросились в магазины за вентиляторами

Новосибирцы бросились скупать вентиляторы в аномальную жару
Во время аномальной жары в Новосибирске, которая установилась с конца прошлой недели, горожане бросились скупать вентиляторы и кондиционеры. НГС поговорил с представителями торговых сетей, чтобы узнать, что интересует новосибирцев.
— Практически все вентиляторы продали. Сделали заказ на новую поставку. Я сам себе вчера покупал вентилятор и обнаружил, что осталось несколько видов. Хотя накануне был очень большой ассортимент, много разных видов. И большие, и маленькие, — говорит директор новосибирского «Ашана» Александр Чирков.
В первую очередь разобрали напольные вентиляторы, а потом уже настольные, отмечает Александр. Предпочтение отдавалось большим и с системой увлажнения. По словам руководителя гипермаркета, их все разобрали, включая выставочные образцы.
— Как раз сейчас смотрю на те, что остались: всего 4 вида вентиляторов, максимум 20 штук и те маленькие. Самый большой из них в диаметре 19 см. Спрос был аномальный, и всё продали. Мы, конечно, увеличим заказы, но это не быстро всё, — пообещал директор.
Александр Чирков отметил, что не только вентиляторы стали основным товаром за эти жаркие дни — бассейны так же подверглись массовой скупке. Директор отмечает, что за день было продано более 30 штук одного из видов бассейнов.
— Огромные каркасные бассейны покупают по 40 тысяч, остался один за
Как утверждают представители «Леруа Мерлен», данные товары в принципе носят сезонный характер. Но в этом году в связи с аномальной жарой, а также из-за того, что многие люди остались на дачах, не поехав в отпуск за пределы города и страны, вентиляторы и бассейны закончились довольно быстро.
В DNS подтвердили, что спрос на вентиляторы и всю остальную климатическую технику резко повысился.
— Очень часто звонят и спрашивают по наличию именно жители Новосибирска. Конкретно сегодня очень много звонков поступило, уточняли по наличию вентиляторов. Потому что такие товары очень быстро раскупаются, сейчас этот товар первой необходимости. Кстати, на сплит-системы сейчас так же огромный спрос, — рассказали в кол-центре сети DNS.
В компании «Благовест» корреспонденту НГС сообщили, что напольных вентиляторов в наличии нет — все разобрали. Спрос резко подскочил именно с субботы, 3 июля, как на потолочные, так и на бытовые. Также огромной популярностью в эти жаркие дни пользуются сплит-системы.
— Спрос достаточно большой на всю климатическую технику. Даже проблемы с поставками появились. Потому что у поставщика тоже с этим сложности, — добавил представитель «Благовеста».
Не лучше обстоят сейчас дела и в интернет-магазинах. Даже там, где обычно можно повыбирать, сравнивая характеристики и цены, теперь пустые строки. «Нет в наличии» — самый популярный ответ на запрос о вентиляторах.
Собеседники НГС заявляют, что ценовая политика их компаний не зависит от колебаний спроса и не может подскочить из-за ажиотажа по одному из товаров.
Жара — вообще тот редкий случай, когда организму нужна принудительная гидратация. При высокой температуре воздуха надо постоянно что-то пить: по 100–150 мл жидкости каждые 15 минут, пока находитесь на улице. И лучше, если это будет что-нибудь безалкогольное. И носить с собой бутылку с водой на всякий случай — тоже не выход. Сразу по ряду причин. Диетологи рассказали, что нужно пить в жару, а что категорически не рекомендуется употреблять.