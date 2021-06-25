Сезон отпусков в Сочи сорвут не антипрививочники. Отельеры о том, почему туристы отказываются ехать на русский Юг

После того, как губернатор Краснодарского края ввел на курортах ограничительные меры и объявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с
Тут же Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после
Редакция 93.RU выясняет, что происходит на главном курорте страны и как там на самом деле реагируют на все эти нововведения, послабления и
Судя по всему, жители Сочи и местные отельеры посчитали нормальной практикой, что на отдых к ним будут приезжать вакцинированные туристы и те, у кого есть антитела. Соответствующий приказ губернатора Краснодарского края они называют логичным шагом, поскольку отдыхающие из городов, в которых действуют коронавирусные ограничения завозят инфекцию. Шквала отказов Сочи пока не заметил. Его, если он где-то наблюдается, больше связывают не с ограничительными мерами, а с открытием Турции.
Выбор есть
На самом деле, когда власти призывают к обязательной вакцинации, то в первую очередь должны обеспечить россиян вакциной. И Сочи, наверное, в первую очередь. Но на деле всё оказывается несколько иначе.
Сочинский журналист Валерий Перевозчиков сегодня написал на своей странице в «Фейсбуке», что он не смог вакцинироваться вакциной «Спутник V» в поликлинике по месту жительства в сочинском микрорайоне Мацеста.
— Пришел сильно заранее и оказался пятым. Вскоре очередь внушительно так подросла (вакцинируют, кстати, только два часа в день). В 08:30 вышла тетя и сказала, что делают только сомнительный «ЭпиВак», а нормальный «Спутник» давно закончился. Стали возмущаться, пошли к начальнику. Но тот только развел руками, мол, что привозят, то и колем. Когда будет «Спутник», сказать не могу. Дальше еще смешнее, оказалось, что у них и «ЭпиВака» только вторая доза есть, — написал Валерий. По его словам, доктор посоветовал попробовать привиться в торговом центре «МореМолл», правда там, говорят, вчера очередь была человек 100–150.
Руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг считает, что вакцины хватит всем. Корреспонденту 93.RU она сообщила, что количество пунктов вакцинирования на курорте с начала недели выросло с 16, три из которых передвижные, до 26 пунктов вакцинации. Они есть во всех районах, на базе всех поликлиник и больниц. Два передвижных пункта работают в Олимпийском парке, еще один силами службы спасения развернут возле Морского порта, это модульный палаточный пункт, который сегодня оснастят и он начнет работать.
— Соответственно, во все эти пункты сейчас одновременно поступают вакцины. В течение всей недели медики выезжают в трудовые коллективы и одномоментно до тысячи человек вакцинируют. Так как у людей есть выбор вакцины, большую часть забирают «Спутник» или «ЭпиВакКорона», соответственно на данном этапе сбои именно в количестве определенного вида вакцин может быть, потому что никто не спрашивает у всего населения города, чем они будут прививаться, заранее, если еще и это продумывать, это большое количество времени занимает, — рассказала Кристина Мруг. Она считает, что ПЦР-исследования в Сочи максимально доступны, клиники и лаборатории работают в каждом районе курорта. При этом туристы должны озаботиться исследованием до отъезда на отдых.
— Я, когда ездила в Кисловодск в санаторий, за
— Отели не смогут принимать туристов без ПЦР-тестов с
Автоматически превращается в обсерватор
В ответ на слова отдельных туроператоров, считающих, что новая инициатива ставит под угрозу курортный сезон, сам губернатор края Кондратьев ответил довольно резко:
— Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом, — заявил Вениамин Кондратьев.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что не хотел бы повторения прошлогодней ситуации, когда в регионе закрывали гостиницы и отели.
— Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон — как минимум на осень.
До этого, к слову, Кондратьев заявлял, что обстановка в регионе нормальная и не требует ограничений. Ситуация изменилась буквально за сутки.
Никто не хочет рисковать
Владелица гостевого дома в Сочи Марина Зыкова рассказал корреспонденту 93.RU, что она приветствует тот факт, что на курорт будут ехать вакцинированные туристы и те, кто имеет антитела к коронавирусу. Она считает, что эту меру нужно было вводить с начала курортного сезона.
— Мы сами привились, чтобы не заболеть и не заразить своих гостей, и считаем нормальным, что человек, планирующий поездку в другой регион поставит вакцину. Ему же будет спокойно и нам тоже, — считает Марина. Она обзвонила всех своих гостей, которые бронировали номера на июль-август, и предупредила о том, что указ губернатора Краснодарского края вступает в силу с
— Некоторые пока только одним компонентом. Некоторые переболели и готовы сделать до отъезда ПЦР-тест. Один отказ был, там просто люди уже не успеют сделать два компонента, — рассказала Марина, она поддерживает вакцинацию и не считает дискриминацией тот факт, что не вакцинированных людей не будут размещать в гостиницах Сочи.
— Это наша общая ответственность. Тем более что владельцы объектов размещения будут нести ответственность за заселяющихся, и мы обязаны будем отказывать тем, у кого нет сертификата о вакцине. Уверяю вас, никто не хочет рисковать и темнить, заселяя антипрививочников, никто не будет, — считает Марина.
Владелец гостиницы в Лазаревском районе Сочи Игорь считает, что контроль за тем, кто приезжает на курорт, должны взять на себя власти.
— Я считаю, что нужно проверять сертификаты и справки на вокзалах и в аэропорту. Я, например, предупреждаю гостей о том, что ввелись такие ограничения. Но знаю людей, которые не собираются никакие сертификаты проверять. Высокий сезон, они не хотят терять клиентов, — говорит Игорь. Из
— Все привыкли к ограничениям, все понимают, что нужны прививки, и мои гости их делают. Двое только возмущались и сняли бронь, пришлось им отдавать задаток, — рассказывает Игорь.
Оттока не будет
Заместитель генерального директора сочинской компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев отмечает случаи отмены броней в гостиницах Сочи в эти дни, но он связывает этот факт исключительно с тем, что открылись курорты Турции, а не с введением обязательной вакцинации для приезжих.
— Это всё было, и эта картина всё это время развивалась в динамике. Потом хорошая информация об открытии Турции перенаправила спрос от Сочи в сторону популярного направления, — считает Валерий. Коронавирусные ограничения не смогли так быстро сказаться на отмене броней, влияние новых требований по приему туристов скажется только на следующей неделе.
— Именно следующая неделя покажет реакцию на решение губернатора. Отели будут принимать привитых, либо с ПЦР-справкой. Некоторые отели Сочи и до приказа губернатора требовали ПЦР-тест. Тот же санаторий «Сочи». Люди реагировали нормально, — говорит Валерий. Он считает, что в Сочи едут много бюджетников, среди них почти всех обязали, поэтому критичного оттока туристов в связи с новшествами не будет.
Очереди на прививку
Российский вирусолог, директор медицинских наук, профессор, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн одобрил комплекс мер по вакцинации в России.
— Этот комплекс мер, когда на людей нажимают, чтобы они вакцинировались, я поддерживаю, и что людям дают льготы в обмен на вакцинацию, я это тоже поддерживаю. Надо вакцинироваться, но просто так люди вакцинироваться не хотят. На этой неделе в Москве резко выросло количество желающих вакцинироваться, очередь стоит на прививочные пункты — этому я рад, — говорит Анатолий Альштейн.
Он рекомендует вакцинироваться всем, по мнению ученого, несмотря на существующие побочные эффекты, которые проходят обычно в течение нескольких дней, вакцина действительно дает антитела. При этом напоминает:
— Имейте ввиду, что никакая вакцина не защищает полностью и не дает гарантий. Речь идет о том, что после вакцинации возможность заразиться снижается многократно и снижается возможность заболеть тяжело, возможность умереть также резко снижается, но
А мы продолжаем следить за ситуацией. Судя по всему, привиться лучше, чем упорно этого не делать.