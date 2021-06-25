Сезон отпусков в Сочи сорвут не антипрививочники. Отельеры о том, почему туристы отказываются ехать на русский Юг

Тут же Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. Свое слово сказала и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она предложила пускать на курорты Краснодарского края не только привившихся от ковида, но и переболевших.



Редакция 93.RU выясняет, что происходит на главном курорте страны и как там на самом деле реагируют на все эти нововведения, послабления и т. д .



Судя по всему, жители Сочи и местные отельеры посчитали нормальной практикой, что на отдых к ним будут приезжать вакцинированные туристы и те, у кого есть антитела. Соответствующий приказ губернатора Краснодарского края они называют логичным шагом, поскольку отдыхающие из городов, в которых действуют коронавирусные ограничения завозят инфекцию. Шквала отказов Сочи пока не заметил. Его, если он где-то наблюдается, больше связывают не с ограничительными мерами, а с открытием Турции.



Выбор есть



На самом деле, когда власти призывают к обязательной вакцинации, то в первую очередь должны обеспечить россиян вакциной. И Сочи, наверное, в первую очередь. Но на деле всё оказывается несколько иначе.

