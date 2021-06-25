25 июня пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 72.33
eur 86.33
Тема дняОпрос. Кто из 100 прохожих поставил прививку?

Все новости

Все новости

Когда температура в Новосибирске поднимется до +24 градусов информация от гидрометцентра

Всю прошедшую неделю в городе были дождь и холод

580
8Обсудить

Поделиться

На этих выходных будет возможно прогуляться

На этих выходных будет возможно прогуляться

Поделиться

Температура в Новосибирске поднимется до +24 градусов в грядущее воскресенье

На предстоящих выходных в Новосибирске изменится характер погоды — в городе ожидается повышение температуры.

— Есть тенденция на тепло, хоть немножко, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В субботу, 26 июня, ждем в городе ночью небольшой дождь, днем будет дождь с грозами. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью +8... +10 °C, днем +17... +19 °C.

В воскресение, 27 июня, ночью слабее осадки, днем небольшой дождь. Ветер западный, переходящий в юго-восточный. Ночью температура будет около +10 °C, днем +19... +21 °C.

В понедельник, 28 июня, ночью небольшой дождь. А днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью +10... +12 °C, днем +22... +24 °C.

В МЧС выпустило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на июль. НГС изучили, какая погода нас ожидает во втором месяце лета. Спойлер: ясных дней всего шесть.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дождьлетопогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...