Температура в Новосибирске поднимется до +24 градусов в грядущее воскресенье
На предстоящих выходных в Новосибирске изменится характер погоды — в городе ожидается повышение температуры.
— Есть тенденция на тепло, хоть немножко, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В субботу, 26 июня, ждем в городе ночью небольшой дождь, днем будет дождь с грозами. Ветер северо-западный,
В воскресение, 27 июня, ночью слабее осадки, днем небольшой дождь. Ветер западный, переходящий в юго-восточный. Ночью температура будет около
В понедельник, 28 июня, ночью небольшой дождь. А днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный,
В МЧС выпустило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на июль. НГС изучили, какая погода нас ожидает во втором месяце лета. Спойлер: ясных дней всего шесть.