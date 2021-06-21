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В Новосибирске начнется астрономическое лето

21 июня называют днем летнего солнцестояния

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День продлится 17 часов 23 минуты

День продлится 17 часов 23 минуты

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Сегодня, 21 июня, состоится летнее солнцестояние, по новосибирскому времени оно пройдет в 10:32.

— На небесной сфере есть точка летнего солнцестояния. Это точка на эклиптике, которая максимально удалена от экватора к северу. Солнце в процессе своего видимого движения по небесной сфере пересекает эту точку. Именно с этого момента начинается астрономическое лето. В северных широтах наблюдается самая короткая ночь, а в южных — самый короткий день, — объяснила НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Ночь 21 июня продлилась 6 часов 37 минут, день будет длиной 17 часов 23 минуты. Примерно такая же продолжительность была 20 июня и будет завтра, 22 июня.

В начале июня в Новосибирске можно было наблюдать солнечное затмение, тогда Луна закрыла Солнце на 34%. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как это было.

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астрономиялетосолнцестояние
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