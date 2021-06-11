«Не нравится, ищите другое место»: как Сочи распугивает туристов своей жадностью

Люкс за 1,5 миллиона рублей



Жительница Москвы Ксения Бирюкова рассказала корреспонденту 93.RU, что с детства каждое лето проводила в Сочи, в пригороде Лазаревского у бабушки с дедушкой. Сейчас её тетя живет в центре Сочи. Во взрослой жизни Ксения давно не отдыхала в Сочи, предпочитала курорты Турции и Египта. Во время закрытых границ решила посетить город своего детства и встретиться с родственниками. Сочи показался удобным вариантом с легким и непродолжительным перелетом, что важно для семьи с маленьким ребенком.



— Муж сказал: ищи номер с балконом, нам важен вид, хоть на горы, хоть на море. Первое, что мне выпало на Букинге с балконом — президентский люкс за 1,5 миллиона рублей. Начали смотреть Красную Поляну. Но там нет олл-инклюзива. Для нас это важно. Потому что мы удаленщики, и в отпуске должны совмещать работу и отдых. А получается, что я плачу просто за жилье, еще буду тратить время на походы в магазин, на готовку, — жалуется Ксения. По ее подсчетам итоговая сумма за 5–7 дней отдыха в Сочи вышла минимум 120 тысяч рублей за семью, с учетом, что несколько ночей они проведут у родственников. Поэтому на семейном совете было решено отказаться от идеи отдохнуть в Сочи этим летом. Планируют поездку в Шарм-Эль-Шейх или в Хургаду, сейчас смотрят варианты с минимумом затрат.

