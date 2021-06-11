«Не нравится, ищите другое место»: как Сочи распугивает туристов своей жадностью

Цены на жилье в Сочи начали снижаться, спрос оказался не таким большим, как предполагали арендодатели. В начале курортного сезона отдыхающих не много, а погода в Сочи совсем не курортная. Многих туристов отпугнули завышенные цены и они решили отдохнуть где-то в другом месте. Журналист 93.RU узнал, каким будет туристический сезон на главном курорте страны.
Погода подвела
В условиях закрытых границ россияне активно осваивают курорты страны. Особое внимание у наших туристов к распиаренному в СМИ и соцсетях Сочи. Здесь сдается всё, каждый квадратный метр: апартаменты, гостиничные номера, бюджетные комнаты в гостевых домах и даже балконы. Собственники квартир в погоне за выгодой словно с ума посходили — квартирантам, которые сняли жилье несколько лет назад и исправно терпели традиционное повышение цен за аренду в летний период, показали на дверь. Сдавать посуточно оказалось выгоднее.
Многие счастливые обладатели недвижимости в Сочи уплотняются, родственники съезжаются на одну жилплощадь, а свои квартиры сдают. Арендодатели считают, что стоимость аренды 5 тысяч рублей в сутки это нормально.
Валерия Матвеева переехала к своим родителям, а свою студию в Мацесте решила сдать.
— Квартира не у моря, нужно ехать на автобусе несколько остановок, но у нас здесь конечная, автобусы отходят пустые и ехать 10 минут. Студия 40 квадратов, хороший ремонт, всё необходимое есть, я прошу 5 тысяч рублей в сутки. Это нормальная цена. Я уже вложила около 50 тысяч рублей. Купила новые матрасы, постельные принадлежности, — рассказывает Валерия. Она и не думала, как сложно сдать свою квартиру, только на Букинге она регистрировалась две недели, при этом желающих снять квартиру в Мацесте в июне практически нет.
— На июль есть клиенты, но только на неделю. Я сдаю на срок от 5 суток, иначе невыгодно и затратно. Понимаю, что придется опустить цену до 3 тысяч в сутки, — признается Валерия. По ее словам, в туристических местах сейчас не так много людей, пляжи полупустые.
Люкс за 1,5 миллиона рублей
Жительница Москвы Ксения Бирюкова рассказала корреспонденту 93.RU, что с детства каждое лето проводила в Сочи, в пригороде Лазаревского у бабушки с дедушкой. Сейчас её тетя живет в центре Сочи. Во взрослой жизни Ксения давно не отдыхала в Сочи, предпочитала курорты Турции и Египта. Во время закрытых границ решила посетить город своего детства и встретиться с родственниками. Сочи показался удобным вариантом с легким и непродолжительным перелетом, что важно для семьи с маленьким ребенком.
— Муж сказал: ищи номер с балконом, нам важен вид, хоть на горы, хоть на море. Первое, что мне выпало на Букинге с балконом — президентский люкс за 1,5 миллиона рублей. Начали смотреть Красную Поляну. Но там нет олл-инклюзива. Для нас это важно. Потому что мы удаленщики, и в отпуске должны совмещать работу и отдых. А получается, что я плачу просто за жилье, еще буду тратить время на походы в магазин, на готовку, — жалуется Ксения. По ее подсчетам итоговая сумма за 5–7 дней отдыха в Сочи вышла минимум 120 тысяч рублей за семью, с учетом, что несколько ночей они проведут у родственников. Поэтому на семейном совете было решено отказаться от идеи отдохнуть в Сочи этим летом. Планируют поездку в Шарм-Эль-Шейх или в Хургаду, сейчас смотрят варианты с минимумом затрат.
— У знакомых на 4 человек — 15 дней олл-инклюзива в Шарме (Египет. — Прим. ред.) вышло 260 тысяч рублей. А в Сочи нет сервиса за эти деньги! Я поеду на неделю в сложившейся ситуации за 100 тысяч рублей на троих, но пусть меня там кормят не омарами, а нормальной, обычной едой. При этом я не буду готовить, меня не будут на рынке обманывать. Пусть будет каршеринг не только на сутки, потому что хочется купаться не рядом с морпортом, а там, где почище. Я же при таком раскладе больше денег потрачу и пополню местный бюджет, — заключает Ксения.
В Абхазии чище, но тоже нет мест
Онлайн-турагент, автор блога в Инстаграм oksanka.travel, Оксана рассказывает, что мест в сочинских отелях до октября практически нет, хотя цены сильно завышены. При этом она считает, что даже бюджетные отели подняли цены в 10 раз. Оксана уверена, что такой рост цен влияет и на сервис.
— Обслуживающий персонал гостиниц — это в основном приезжие, но так как цены подняли не только на отели, но и на долгосрочный съем квартир, люди вынуждены уезжать. Так как аренда не оправдывается зарплатой, то получается, и работать особо некому. Представьте себе какой здесь сервис. Я живу в Сочи всю жизнь и вижу, что сейчас не лучшее время для посещения. Можно рекомендовать Абхазию, там пляжи шире и чище, но тоже в отелях мест практически нет, — заявляет турагент.
Ажиотаж идет на спад
Заместитель генерального директора сочинской компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев считает, что сейчас уже можно подвести итоги начала курортного сезона, он специально две недели активно изучал рынок, чтобы понять общие настроения по продажам в Сочи после майских праздников. Валерий считает, что волна спроса на аренду номеров и жилья резко остановилась, как будто ударилась о сочинский «волнорез», и на туристическом рынке наступило некоторое затишье.
— И вот с уверенностью можно сказать, что мы вернулись в обычный режим бронирования, — рассказывает Валерий. Он считает, что это стандартная модель, свойственная этому периоду и во время закрытых границ тенденция не изменилась.
— Да, к удивлению многих, могу сказать: места для бронирования еще есть, особенно на долгосрочный период от августа и дальше. Клиенты даже по июню бронируют уже не с тем рвением, что было раньше. Мы наблюдаем эпизодические бронирования июня и начала осени, — объясняет Валерий. Он считает, что Сочи переходит в обычный формат бронирования, как это было в доковидное время. Это хорошая тенденция и если она продолжится, то цены успокоятся и придут к своей норме, считает Сычев.
Похожи на разведчиков
Характерно, что продажи по тем высоким ценам, которые все наблюдали до начала сезона, не состоялись. Поэтому сейчас начался откат цен к более адекватным.
— Отельеры попробовали волну спроса. Конечные клиенты с этим не согласились. Сейчас рынок приходит к определенному балансу. По моим оценкам стоимость в Сочи удалось поднять приблизительно на 30%. Точную цифру мы увидим значительно позднее. Сейчас формируем осень, многие отельеры не планируют поднимать цены. Это разумно, впереди осенний сезон и там разбрасываться клиентами непростительная роскошь, — считает Валерий.
В этом году сочинские курорты и отдыхающие увидели и ощутили на своем примере как выглядит невидимая рука рынка, продолжает Валерий Сычев. При этом контингент отдыхающих не сильно изменился по сравнению с доковидными временами. В Сочи всегда отдыхал совершенно разношерстный народ, единственное что отличает курортный сезон 2021 года — это большое количество туристов, которые приехали в Сочи впервые.
— Есть такие, которым очень нравится и они в восторге. Есть и недовольные, мы видим это по публикации в сетях. Еще добавился контингент — купившие апартаменты. Они ходят не торопясь и пытаются все узнать и открыть. Их глаз примечает сразу, они отличаются от отдыхающих, приезжающих на кратковременный отдых. Есть в них какая-то размеренность и еще, они похожи на разведчиков, у них такой оценивающий взгляд, — объясняет туроператор.
Каждый сам себе агент
Недавно в Сочи появились новые отдыхающие, те кто самостоятельно забронировали себе жилье на Букинге и получили не то, что ожидали.
— Они недовольны всем: и сервисом, и ценами, но при этом признать, что виноваты сами не хотят. Раньше туры подбирали агенты и поэтому ошибок было меньше, а сейчас каждый сам себе агент, — заключает Валерий.
Житель Воронежа Николай Мыльников как раз из таких отдыхающих, он долго выбирал гостиницу по интернету, советовался с женой. Понравился небольшой гостевой дом в адлерском Курортном городке, забронировали, приехали, оказалось, что картинки в сети сильно преувеличены, вместо вида на море, вид на вонючую речку. Кондиционера в номере нет, в открытые окна залетают огромные комары, а стены такие тонкие, что слышно, как шепчутся соседи.
— Мы были разочарованы, а хозяева сказали просто: «Не нравится, ищите другое жилье». Найти новое жилье оказалось не так то просто. Обратились к местным агентам, кое-как разместились. Цены на жилье в Сочи просто конские. Конечно больше нет желания здесь отдыхать, — вздыхает Николай.