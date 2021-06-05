Места знать надо. Туристов толпами везут туда, где пафосно и дорого. Мы узнали, где любят отдыхать жители Сочи

Водопады и мед



— Агурские водопады там в шаговой доступности, зелень и тишина. Сидишь на берегу, искупаться можно, там такие корыта-лагуны. Погрузился туда и сидишь в прохладной воде. Тишина, никого нет, место удаленное, не все про него знают, и там очень хорошо, — делится Елена. По ее словам, сочинцы всегда любили отдыхать на горных чистых реках и водопадах. Змейковские, Мацестинские, Агурские водопады находятся недалеко от города, так же как Мацестинские озера и Орлиные скалы. Сейчас эти объекты пользуются меньшим спросом у местных, поскольку все они находятся на территории Сочинского нацпарка, куда бесплатно не попадешь. Обошел кордон случайно или намеренно, зашел в нацпарк без билета, разжег костер — готовься к неприятностям и штрафу.



— Сотрудники нацпарка вызывают МЧС, полицию, штрафуют. Свободно ходить по нацпарку сейчас нельзя. Все леса в Сочи входят в состав нацпарка. Они каждый день открывают маршруты, сбрасывают сообщения, что открыт такой-то маршрут, время открытия и закрытия маршрута, его стоимость. Если ты группу ведешь, то заранее бронируешь пропуск, оплачиваешь его. Если ты собираешь грибочки, то можешь попасть на штраф, потому что в нацпарке, по идее, даже растения рвать нельзя, костры разжигать тем более. Билет в Сочинский нацпарк стоит от 250 рублей с человека. Вход в нацпарк в Красной Поляне дороже и составляет 300 рублей. Там находится один из любимых туристических объектов, при этом не такой распиаренный, как сама Красная Поляна, — горное село Медовеевка, находящееся на территории Кавказского биосферного заповедника. В селе постоянно проживает чуть больше ста человек, они занимаются традиционными промыслами медовеевцев: разводят пчел и варят пиво. Некоторые сочинцы, да и отдыхающие тоже специально приезжают в местный паб, чтобы выпить свежего яблочного сидра, медовухи, самого настоящего пива и отведать рульку с медовым соусом. В Медовеевке создают натуральную косметику, бренд «Краснополянская косметика» известен давно за пределами Сочи.

