Места знать надо. Туристов толпами везут туда, где пафосно и дорого. Мы узнали, где любят отдыхать жители Сочи

Для миллионов наших соотечественников летний отпуск ассоциируется с обязательной поездкой на море. А куда ехать, если ты и так живешь на Черноморском побережье? И где предпочитают отдыхать жители главного российского курорта — Сочи? Журналистка 93.RU пообщалась с местными жителями и узнала, где и как предпочитают отдыхать сочинцы в родном городе. Где не очень пафосно и не очень дорого.
Рай для прогулок и бега
Жители Сочи предпочитают отдыхать вдали от популярных туристических маршрутов, в каньонах горных рек, где даже в самую жару царит прохлада. При этом расхожее утверждение, что жители Сочи не бывают на море, тоже не верно. Многие устраивают заплывы чуть ли не ежедневно, а в холодное время года с удовольствием гуляют по городским набережным и скверам.
Сочи — это город для любителей бега и ходьбы, здесь множество маршрутов, по которым можно гулять хоть каждый день, бегать, кататься на самокате или велосипеде даже в дождливые зимние дни. Зимой, когда туристов не так много, по мнению местных, приятно погулять по паркам. Одно из любимых мест для прогулок горожан — «Южные культуры», этот парк не такой большой, как дендрарий, но зато уютный и вечно цветущий.
Отпуск жители Сочи предпочитают проводить вдали от побережья. Сейчас самое популярное направление — это Москва и Санкт-Петербург. А вот в выходные сочинцы, как и туристы, не прочь сходить на море. Главное — знать места.
Кайф на рассвете
Житель Адлера Никита Макаров в хорошую погоду каждое воскресенье вместе с семьей и друзьями отправляется на самый южный пляж страны «Крылья Балтики», он находится фактически на границе с Абхазией.
— Раньше здесь было немного народу, только местные, вокруг мало жилья, идти далеко, в основном люди приезжают на машинах. Сейчас людей много, но все равно не так, как на городских пляжах. Мы ставим палатку и целый день проводим на море. Жарим шашлыки, купаемся, играем в разные игры, — рассказывает Никита. В будни он ежедневно совершает пробежку по набережной Олимпийского парка, а летом завершает ее заплывом в море.
— Я родился и живу в Сочи, но не соглашусь с утверждением, что сочинцы не ходят на море. Мы в детстве все дни напролет проводили на пляжах, купались до синих губ, собирали мидии, тут же жарили их на костре. Помидоры, огурцы, черный хлеб и мидии. Это был наш обед и ужин. Сейчас мидии запрещено собирать. Жаль, — вздыхает Никита.
Жительница Сочи Анна Демерчан летом старается каждое утро плавать в море, считает, что это держит в тонусе ее фигуру. Купаться начинает в конце апреля, как только вода в море немного прогревается. Приходит на пляж рано утром, когда еще нет отдыхающих, совершает несколько заплывов, потом домой, в душ — и на работу.
— Ранним утром вода как шелк, как правило, нет волн. Это такой кайф — плыть на рассвете. Плохие мысли уходят. В этом году купальный сезон до сих пор толком не открылся. Весна была прохладная, а начало лета дождливое. Сегодня всего +15 градусов на побережье. Жду тепла, чтобы начать уже свой ежедневный ритуал, — рассказывает девушка.
По следам Сталина
Гид-экскурсовод Елена Власова любит гулять по терренкуру «Тропа здоровья», по нему можно пройти от Новой Мацесты до Центрального стадиона Сочи, его протяженность 4 километра. Тропа забетонирована и проходит по живописному парку, с нее открываются великолепные морские виды. Терренкур построен на месте старой черкесской дороги, старожилы говорят, что даже Иосиф Сталин, одна из дач которого находилась неподалеку, соблюдая рекомендации врачей, любил прогуляться здесь.
Елена говорит, что живет далеко от моря и не может себе позволить ежедневные прогулки по побережью, зато в шаговой доступности от ее дома река Мацеста — та самая, с запахом сероводорода, на берегах которой местные жители с удовольствием отдыхают.
— В любом месте можно выйти на берег и отдохнуть, пожарить барбекю. Все у нас летом так и делают, вдоль речки мангалы стоят, люди загорают, купаются, жарят мясо. Мои друзья-сибиряки приезжают, мы обязательно туда идем, — рассказывает Елена. Туристов она возит на популярные экскурсионные маршруты: гора Ахун, Олимпийский парк, Красная Поляна, а сама предпочитает отдыхать на Агурских водопадах в заброшенном кемпинге, где установлены беседки и мангалы.
Водопады и мед
— Агурские водопады там в шаговой доступности, зелень и тишина. Сидишь на берегу, искупаться можно, там такие корыта-лагуны. Погрузился туда и сидишь в прохладной воде. Тишина, никого нет, место удаленное, не все про него знают, и там очень хорошо, — делится Елена. По ее словам, сочинцы всегда любили отдыхать на горных чистых реках и водопадах. Змейковские, Мацестинские, Агурские водопады находятся недалеко от города, так же как Мацестинские озера и Орлиные скалы. Сейчас эти объекты пользуются меньшим спросом у местных, поскольку все они находятся на территории Сочинского нацпарка, куда бесплатно не попадешь. Обошел кордон случайно или намеренно, зашел в нацпарк без билета, разжег костер — готовься к неприятностям и штрафу.
— Сотрудники нацпарка вызывают МЧС, полицию, штрафуют. Свободно ходить по нацпарку сейчас нельзя. Все леса в Сочи входят в состав нацпарка. Они каждый день открывают маршруты, сбрасывают сообщения, что открыт такой-то маршрут, время открытия и закрытия маршрута, его стоимость. Если ты группу ведешь, то заранее бронируешь пропуск, оплачиваешь его. Если ты собираешь грибочки, то можешь попасть на штраф, потому что в нацпарке, по идее, даже растения рвать нельзя, костры разжигать тем более. Билет в Сочинский нацпарк стоит от 250 рублей с человека. Вход в нацпарк в Красной Поляне дороже и составляет 300 рублей. Там находится один из любимых туристических объектов, при этом не такой распиаренный, как сама Красная Поляна, — горное село Медовеевка, находящееся на территории Кавказского биосферного заповедника. В селе постоянно проживает чуть больше ста человек, они занимаются традиционными промыслами медовеевцев: разводят пчел и варят пиво. Некоторые сочинцы, да и отдыхающие тоже специально приезжают в местный паб, чтобы выпить свежего яблочного сидра, медовухи, самого настоящего пива и отведать рульку с медовым соусом. В Медовеевке создают натуральную косметику, бренд «Краснополянская косметика» известен давно за пределами Сочи.
— Там есть искусственные каналы, в которых водится рыба: карп и форель. Там кемпинг с рыбалкой, выдают удочку — и лови себе рыбу. Домики для жилья и баня на берегу озера. Территория очень интересная, ухоженная, и вокруг шесть небольших водопадов, — описывает местные красоты экскурсовод.
Хижина в лесу
Еще одно место, которое обязательно стоит посетить в Сочи, если хочешь необычного отдыха, — это экопоселение Ажек в каньоне одноименной реки. Это лесная хижина в горах, которую облюбовали вегетарианцы, йоги, буддисты и нашли там совершенную гармонию. Хижина находится на границе особо охраняемой природной территории, до ближайшего населенного пункта три часа, отсюда начинаются маршруты на водопады реки Ажек, в каньон Ац и к реке Чвежепсе. Лесная хижина, расположенная в 2–3 часах ходьбы от ближайшего поселка в экологически чистой зоне. Рядом несколько пасек.
— Живут там аскеты, собирают горный чай, питаются всякими орехами, каштанами. Живут без света, без воды. Там место потрясающее, два водопада с голубой лагуной, это левый приток реки Сочинки. Там буковый лес, огромные буки, которым по 150–200 лет, осенью все усыпано этими золотыми листьями, золотые поляны, очень красиво в любое время года, — рассказывает Елена.
Самый северный чай в мире и экскурсия на БТРе
Экскурсовод Елена Александрова любит возить экскурсии в Солохаул, на родину самого северного в мире чая. В Доме-музее Иуды Кошмана, который привез в Сочи чай из Грузии и культивировал его, вам не только расскажут историю семьи Кошмана, но и угостят этим самым северным чаем с различными добавками: ромашкой, чабрецом, мелиссой и мятой, самыми вкусными в округе блинчиками. Там сохранена плантация чая, где можно увидеть, как он растет, как его собирают и заготавливают.
— Это популярный маршрут, но мало кто знает, что рядом находится уникальный «Солохаул-парк». Он находится в живописном месте с видом на долину реки Шахе и горы Фишт. Можно отдыхать в гамаках, купаться в чистой горной воде, а еще летать на воздушном шаре и дирижабле. Есть веревочный парк, тир, экскурсия на БТРе. Это незабываемое приключение, конечно, — считает Елена. Стоимость входного билета — 500 рублей с человека, привязной подъем на воздушном шаре — по 1 500 рублей с человека, 1 000 рублей с ребенка, индивидуальный — 7 000 рублей. Утренний свободный полет на шаре обойдется в 15 000 рублей с человека, 50 000 рублей с четырех человек. 30 минут полета на дирижабле стоит 25 000 рублей. По словам экскурсовода, на территории парка работает ресторан кавказской кухни:
— Вкусный обед в ресторане — прекрасное завершение прогулки. Шашлыки, люля-кебаб, запеченная форель и овощи на гриле, жареный сулугуни. Цены вполне демократичные по сравнению с другими сочинскими ресторанами. Порция шашлыка из свиной шеи — 600 рублей.
Лошади, козы и сыр
Еще один пункт обязательного посещения для гостей — это горная ферма «Экзархо». По словам Елены, сочинцы сами с удовольствием бывают там, особенно это место любят дети. Экскурсия на конюшню, верховая езда, общение с лошадьми, а также посещение козоводческого отделения и птицефермы.
— Уникальное место для Сочи и очень популярное. Животные доступны для посетителей, козлят можно гладить и кормить, любоваться куриной коллекцией. Я даже не знала, что курицы бывают такие красивые. Территория большая, есть где погулять, море цветов, плодовые сады. Столько у гостей эмоций! Там проводят фотосессии, и получаются шикарные фотографии, — рассказывает Елена. Стоимость экскурсии на конюшню и козоводческий комплекс — 500 рублей, для детей до 12 лет — 350 рублей, дети до 5 лет — бесплатно, кормление животных — 150 рублей за бутылку молока или сухого корма. На территории работает фермерский ресторан.
— Кухня неплохая, но дороговато, не все наши гости соглашаются на обед там. Но зато в ресторане можно купить очень вкусные фермерские сыры: твердые, мягкие, рассольные. Их делают прямо на ферме из козьего молока, — сообщает Елена. По ее словам, в Сочи много уникальных мест, которые невозможно посетить за один отпуск, а уж тем более рассказать о них в одной публикации. Кто хочет, может отлеживаться на пляже, любителей экстремального отдыха ждут горные маршруты и скайпарк, любителям горнолыжного спорта в этом году повезло, сезон там никак не закончится, сегодня утром в горах выпал снег и пока не собирается таять.