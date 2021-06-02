Когда Турция недоступна, а Сочи невозможно жадный, у россиян есть дешевая безвизовая альтернатива

Из-за закрытых границ наши соотечественники стали еще активнее осваивать для отдыха Абхазию. За что туристы, один раз побывавшие здесь, полюбили эти края навсегда и сколько денег придется оставить на этом курорте среднестатистическому туристу, читайте в материале 93.RU.
Добраться до границы Абхазии можно на такси или маршрутке из Сочи.
Без визы гражданам РФ можно находиться в Абхазии до трех месяцев. Заграничный паспорт на границе тоже не потребуется.
ПЦР-тест не требуется. Справка о вакцинации не нужна.
В Сочи выдержали неделю
Жительница Воронежа Наталья Надеждина ежегодно отдыхает в Абхазии вместе с семьей и всегда только в Сухуме. По словам Натальи, этот город у моря идеален для любителей спокойного, размеренного отдыха.
— Я в детстве отдыхала в Сухуме с родителями, теперь езжу со своей семьей. Останавливаемся много лет у одной и той же хозяйки, снимаем комнату с отдельной кухонькой. Очень нравится тихий, зеленый Сухум, — рассказывает Наталья. По ее словам, единственный раз, когда решили отдохнуть в Сочи, выдержали неделю и оставшийся отпуск все равно провели в Сухуме. Тут есть на что посмотреть, нет массовой торговли на пляжах, а вечером можно гулять по старинным улицам города.
Наталья считает, что в Абхазии отдыхать абсолютно безопасно.
— Мы приезжали сразу после абхазо-грузинской войны, в конце 90-х, тогда, конечно, было страшно — разруха. Немногочисленных туристов грабили, у нас на пляже из машины сумку с документами и деньгами украли. Сейчас совсем по-другому, страна расцветает, очень много хороших отелей появилось, ресторанов, кафе, — говорит Наталья, но считает, что бдительность все же лучше не терять и соблюдать необходимые меры безопасности. В принципе, те же самые меры, которые должен соблюдать каждый турист в любой другой стране мира.
— Не ходим без сопровождения в отдаленные, нетуристические места. Банковские карты, деньги, документы храним в сейфе у нашей хозяйки, — делится Наталья.
Демократичные цены
— В Сочи переполненные пляжи, везде много народу, цены сумасшедшие. О жадности Сочи слагают легенды. Везде платные лежаки и зонты. В Сухуме такого нет, пляжи все полупустые, широкие, с прекрасной природной галькой, никто их не отсыпает. Никто не потребует с тебя деньги за посещение пляжа, — рассказывает о местных плюсах Наталья.
По словам отдыхающих, цены в объектах общепита Абхазии вполне демократичные. Обед за тысячу рублей на троих человек — это даже дорого.
— Сочный хачапури-лодочка по-аджарски, мамалыга, сыр, копченое мясо и вкуснейший абхазский лимонад, точно такой, как в детстве. Помните «Тархун», «Дюшес»? Вот в Абхазии такой до сих пор делают. Еда здесь простейшая, но какая вкусная. А вечером — дегустация местной домашней чачи, она продается в любом кафе, ресторане, — рассказывает Наталья. По ее словам, в этом году они с мужем решили провести все лето в Сухуме. Хотят посмотреть Восточную Абхазию, посетить старинные храмы, поездить по экскурсиям.
Что касается цен на жилье, то за двухместную комнату в гостевом доме в центре Сухума Наталья платит 2 тысячи рублей за сутки, цена в июле и в августе вырастет и составит 2,5 тысячи рублей. Завтрак готовят сами, покупают на рынке свежий сыр сулугуни по 300 рублей за 1 килограмм, тонкий лаваш — за 30–40 рублей, помидоры — за 150–200 рублей, зелень и фермерские яйца — по 150 рублей за десяток. Нетрудно прикинуть, во сколько может обойтись отдых.
Карты, деньги, онлайн-переводы
В Сухуме фактически везде принимают к оплате российские банковские карты, наличные с карты Сбербанка России без комиссии можно снять в банкоматах Сбербанка Абхазии. Там, где нет терминалов оплаты, можно оплатить онлайн-переводом по номеру телефона. В других городах и поселках Абхазии со снятием наличных могут возникнуть проблемы, но и туда добирается цивилизация, оплату принимают либо через терминалы, в большинстве случаев через онлайн-перевод.
— Даже за чашку кофе можно расплатиться переводом, — говорит Наталья. В Абхазию ее семья приехала четыре дня назад, и никаких пробок на границе не было. Экскурсионные автобусы стоят в отдельной очереди, на контрольном пункте работают все окна. Женщина прошла границу за 15 минут, ее муж проходил отдельно и немного дольше, поскольку автомобиль досматривали. Для въезда в Абхазию гражданам России достаточно иметь при себе внутренний паспорт. Въехать в республику можно абсолютно бесплатно.
— На границе есть несколько магазинов беспошлинной торговли. Мы хотели купить качественный алкоголь с собой, но нам сказали, что его можно покупать только на выезде из Абхазии. В страну запрещен ввоз винно-водочной продукции из Duty Free, так они развивают свою отрасль, — сообщает Наталья.
Свобода и никаких заборов на пляжах
Туристам, путешествующим без своих автомобилей, переживать не стоит, общественный транспорт от границы ходит в любой город Абхазии. Приехавший из России Вячеслав Смирнов впервые отдыхает в Абхазии, и доступность общественного транспорта его приятно удивила.
— Перешел границу, там есть автовокзал, на площади стоят маршрутки, садись на любую, они все подписаны, какая куда идет. Причем нет никакой привязки к остановкам, где попросишь, там и остановят. Также легко уехать на границу, выходишь на трассу в любом месте, голосуешь, тебя всегда подберут, — объясняет Вячеслав. По его словам, стоимость проезда от российско-абхазской границы до Гагры составляет 100 рублей, до Сухума — 250–300 рублей. Уехать можно до позднего вечера. Гостевой дом в Гагре Вячеслав выбрал через «Букинг».
— 2 тысячи рублей за номер на троих. Двуспальная и односпальная кровати, холодильник, кондиционер, телевизор, очень чисто. Во дворе большая летняя кухня. Есть трансфер из аэропорта Адлера, правда, платный. Но всего 500 рублей в дневное время. Рядом магазины и рынок. В Сочи таких цен сейчас не найдешь. До пляжа 100 метров, и людей очень мало, — рассказывает Вячеслав. Он признается, что опасался ехать на отдых в Абхазию, начитавшись отрицательных отзывов в интернете, но, находясь здесь, он столкнулся только с гостеприимством местных жителей:
— Даже заброшенные здания смотрятся как-то гармонично. А гостеприимство жителей Абхазии удивляет, мы же отвыкли от человеческого отношения. Тебя везде встречают как родного, персонал гостиницы делает все, чтобы было комфортно. Я очень рад, что все же решились и приехали в Абхазию на отдых.
На любой кошелек
Экскурсовод-историк Темур Сабуа ведет в инстаграме блог «Абхазия — душа моя». Он организует экскурсии и занимается размещением туристов. Темур рассказал корреспонденту 93.RU, что, кроме традиционных экскурсионных маршрутов, он разработал уникальный маршрут «Таинственная Абхазия», он показывает людям заброшенные здания, которых в республике предостаточно.
— Мы возим туда, куда не все ездят, но люди такие места любят. Заброшенных мест много в Сухуме, это в основном Восточная Абхазия, которая пострадала во время грузино-абхазской войны. В Сухуме показываю старый маяк, сгоревшее во время войны здание Совета министров, показываю заброшенный особняк Смяцкого, тоннели Сухумского физико-технического института, — рассказывает Темур.
Особенно впечатляют туристов объекты в восточной части республики — шахтерский город-призрак Ткуарчал и поселок Акармара. В населенных пунктах постоянно проживает всего несколько семей, заброшенные многоэтажные дома, которые давно заросли буйной субтропической растительностью. Эти места привлекают не только туристов, но и создателей фильмов. Здесь, например, снимали несколько серий телесериала «Игра на выживание». Рядом находятся знаменитые Акармарские водопады. По словам Темура, экскурсии на водопады пользуются большим спросом, нет ничего приятнее, чем в жаркий знойный день оказаться у прохладной воды. Тем более что от Сухума — около часа езды на машине.
Темур отмечает в этом году особенно большой спрос на экскурсии и отдых в Абхазии:
— Во-первых, Турция закрыта, Сочи стал дорогим курортом. У нас цены не выросли по сравнению с прошлыми годами. И уже все хорошие гостиницы забронированы на все лето во всех городах — Гагра, Пицунда, Сухум. У нас есть выбор по ценам. У нас есть и бюджетное жилье, есть средние цены, есть подороже. То есть человек может выбрать. Это касается и кафе, ресторанов, и туризма. Если в Сочи везде дорого, то здесь на любой кошелек, — говорит экскурсовод. По его словам, отдельные домики со всеми удобствами в Пицундской сосновой роще, рассчитанные на размещение 3–4 человек, сдаются от 1 500 до 4 000 рублей в сутки. При этом Темур считает, что отдыхать в Абхазии так же безопасно, как в Сочи.
— С 90-х годов у многих выработался стереотип, что здесь стреляют, некоторые думают, что здесь до сих пор война идет. Есть отдыхающие, которые ищут негатив, они его и найдут. Везде есть плохие люди, но у нас в основном хорошие, — заключил Темур.
Рай для верующих
Журналист Дмитрий Статейнов десять лет назад мечтал о поездке в Абхазию. Тогда он жил на два города: Санкт-Петербург и Зеленогорск Красноярского края, увидел в интернете красивый видеоролик об Абхазии и был ошеломлен ее природой, красотой, древними храмами и угощениями.
— Больше двух лет я мечтал о поездке. Мне были интересны древние абхазские храмы, все, что связано с религией. Я приехал на отдых и в одном из храмов познакомился со своей будущей супругой. Мы обменялись контактами, общались, переписывались. И мы приняли решение уехать в Абхазию, — рассказывает Дмитрий. Его жена Аня родилась и выросла в Абхазии, именно она знакомила Дмитрия с абхазским укладом жизни, со временем он обзавелся здесь настоящими друзьями. Журналист вспоминает, что, когда впервые приехал в Абхазию в 2012 году, его предупредили, что похищение людей в Абхазии не редкость.
— Я был внимателен и аккуратен, вежлив и спокоен. Я хорошо отдохнул, и у меня не возникло проблем. Многие туристы не знают, как себя вести, могут начать бузить в ответ, пытаются постоять за свою честь, но в каких-то моментах лучше отойти. В последние годы ситуация меняется, есть, конечно, люди, которые не хотят работать, и их основное ремесло — это воровство. И здесь нужно быть внимательным, следить за своими вещами, — объясняет Дмитрий. Он также советует приезжим покупать вино, чачу и мед только у проверенных продавцов или по рекомендации. При этом самое главное — быть вежливым, и тогда такое же отношение будет ждать вас в ответ. Сейчас он называет Абхазию своей второй родиной и не хочет отсюда уезжать. Говорит, что плюсы жизни в Абхазии в виде комфортной погоды, прекрасной природы и отсутствия зимы перевешивают все минусы. Он изучил нравы и устои абхазского общества, уважает их и стал своим.
— Для меня как для человека верующего важно, что это земля по сути святая. Здесь много древних храмов, количество событий библейских, которые здесь происходили, удивляет. В любой абхазский храм, куда ни придешь, везде благодать, — объясняет Дмитрий. Всем верующим он советует побывать во всех древних храмах. По преданию, в середине I века в Абхазию прибыли два апостола. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе, там, где построен монастырь в Новом Афоне.