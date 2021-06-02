Когда Турция недоступна, а Сочи невозможно жадный, у россиян есть дешевая безвизовая альтернатива

В Сочи выдержали неделю



Жительница Воронежа Наталья Надеждина ежегодно отдыхает в Абхазии вместе с семьей и всегда только в Сухуме. По словам Натальи, этот город у моря идеален для любителей спокойного, размеренного отдыха.



— Я в детстве отдыхала в Сухуме с родителями, теперь езжу со своей семьей. Останавливаемся много лет у одной и той же хозяйки, снимаем комнату с отдельной кухонькой. Очень нравится тихий, зеленый Сухум, — рассказывает Наталья. По ее словам, единственный раз, когда решили отдохнуть в Сочи, выдержали неделю и оставшийся отпуск все равно провели в Сухуме. Тут есть на что посмотреть, нет массовой торговли на пляжах, а вечером можно гулять по старинным улицам города.



Наталья считает, что в Абхазии отдыхать абсолютно безопасно.



— Мы приезжали сразу после абхазо-грузинской войны, в конце 90-х, тогда, конечно, было страшно — разруха. Немногочисленных туристов грабили, у нас на пляже из машины сумку с документами и деньгами украли. Сейчас совсем по-другому, страна расцветает, очень много хороших отелей появилось, ресторанов, кафе, — говорит Наталья, но считает, что бдительность все же лучше не терять и соблюдать необходимые меры безопасности. В принципе, те же самые меры, которые должен соблюдать каждый турист в любой другой стране мира.