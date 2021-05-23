180 тысяч на Белокуриху и 300 на Питер. Куда еще поедут в отпуск новосибирцы и сколько потратят

Так отвечали на вопрос про отпуск наши читатели:

— Траты на отпуск отсутствуют. В режиме экономии живем уже второй год, вынуждены экономить на всем. Отдыхать будем на даче — это единственный вид отдыха, который мы еще можем себе позволить.



— Никогда никуда не ездила в отпуск и не поеду, потому что зарплата (которая очень даже средняя) позволяет мне лишь снимать жилье и не умирать с голоду.

— Поеду никуда. Пенсия —12 858.

— Моих отпускных хватает только на платеж по ипотеке.

Но есть и те, кто может себе позволить потратиться, их бюджет — 250–300 тысяч рублей на весь отпуск.

