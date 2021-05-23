180 тысяч на Белокуриху и 300 на Питер. Куда еще поедут в отпуск новосибирцы и сколько потратят

Новосибирцы пожаловались на нехватку денег на отпуск этим летом
Грядущее лето для отпускников определенно будет не таким печальным, как прошлогоднее, когда вылететь за границу было совсем невозможно. Границы с Европой по-прежнему закрыты, но кое-какие варианты улететь в другие страны всё же имеются. Впрочем, как показывают результаты статистических исследований, возможностью отдохнуть за пределами России сибиряки пользоваться не спешат. Мы тоже попросили наших читателей поделиться своими планами на это лето. Сколько денег они отложили на отпуск и куда решили отправиться — в нашем материале.
«Поеду никуда. Пенсия — 12 858»
Опрос мы проводили в начале мая, всего в нем приняли участие порядка 100 человек. Не во всех ответах наших читателей были названы конкретные траты на путешествие, а где-то не были указаны направления. Но большинство опрошенных оказались единодушны — денег на отпуск нет, а потому придется наслаждаться отдыхом в городских условиях, не выезжая за пределы Новосибирска.
Так отвечали на вопрос про отпуск наши читатели:
— Траты на отпуск отсутствуют. В режиме экономии живем уже второй год, вынуждены экономить на всем. Отдыхать будем на даче — это единственный вид отдыха, который мы еще можем себе позволить.
— Никогда никуда не ездила в отпуск и не поеду, потому что зарплата (которая очень даже средняя) позволяет мне лишь снимать жилье и не умирать с голоду.
— Поеду никуда. Пенсия —12 858.
— Моих отпускных хватает только на платеж по ипотеке.
Но есть и те, кто может себе позволить потратиться, их бюджет — 250–300 тысяч рублей на весь отпуск.
— Алтай, Санкт-Петербург, Калининград, Зеленогорск, Москва; бюджет —
Есть и рекордный бюджет — 600 тысяч рублей:
— 600 000, сэкономлю на времени поездки — поеду зимой во Францию, — пишет нам читатель, уверенный, что к зиме границы с Европой откроются.
Крым, Алтай и другие популярные места для отдыха
Самый популярный ответ новосибирцев, принявших участие в нашем опросе, — дача. Беспроигрышный вариант для тех, кто хочет сэкономить и урвать несколько дней отдыха на природе.
Еще один популярный вариант — это Алтай. Часть наших читателей планирует уехать в Белокуриху, а кто-то будет покорять Горный Алтай, суммы тоже разнятся.
— Горный Алтай, подальше с палаткой. Планируем уложиться в 30 тысяч с бензином, едой и стоянками.
— В санаторий в любимой Белокурихе, на 12 дней. Тысяч 36–37. Экономию мне дает скидка на стоимость путевки 20% как постоянному клиенту.
— 180 000, санаторий в Белокурихе на 10 дней с лечением.
— 130 000, Горный Алтай.
Этим летом теплолюбивые сибиряки традиционно отправятся и на юг, география — Сочи, Ялта, Геленджик, Анапа. И, судя по ответам, отдых на южных курортах, в отличие от Алтая, может оказаться куда затратнее.
— Две поездки в Крым примерно по 200 тыс. рублей каждая без расходов на питание. Авиабилеты 120 тыс. рублей на семью из трех человек. Итого: расходы составят примерно
— Пятый раз поедем в Крым на Южный берег, очень любим это место. На билеты потратили туда-обратно на 1 человека около
— 100 000 в Сочи. 2 недели, экономия на всем.
— В Ялту, отель «Интурист», тур — 100 тыс. рублей, с собой еще 50 тыс. рублей. Семья с двумя детьми.
— Поедем в Геленджик и Адлер на машине. На машине ездим каждый год в Крым и Адлер. В этом году бюджет будет около 60–70 тысяч — меньше, чем в прошлом году. Экономить будем на гостиницах и кафе, в Геленджике остановимся в кемпинге в палатке, в палатке всегда отдыхаем в Крыму, поэтому нам привычно, мы это любим. В Адлере живем у родственников, поэтому бесплатно.
А вот сколько потратят респонденты на отпуск в столицах:
— Питер и Москва, порядка 250–300 тысяч на двоих на неделю.
— Санкт-Петербург, фирменный поезд+самолет, на четверых около 200 000 выходит (билеты, проживание, питание, развлечения).
— Москва. Рассчитываю потратить 30–40 тысяч.
Примерно 10% опрошенных читателей всё же рассчитывают на отдых за границей, в первую очередь в Египте. Другой, чуть менее популярный вариант — ОАЭ.
— Тысяч 100 потрачу на Египет. Экономить не надо, деньги есть.
— Уже съездили в Дубай, траты на двоих около 300 тыс. рублей. Район Джебель Али, 5 звезд — супер!
— 70 000, Египет или Турция.
Треть новосибирцев отказались от отпуска — данные аналитиков
По данным исследования Зарплаты.ру, которое проводилось с 25 по 30 апреля, 32% новосибирцев решили отказаться от отпуска вообще.
— Это меньше, чем в «пандемийном» 2020 году, когда, по данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян. Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), недостаток средств на отдых (11%). Кроме того, часть опрошенных указали, что на решение повлияло внезапное закрытие границ с Турцией — 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране.
Те же, кто решился на отпуск, проведут его на даче или на природе в черте города (23%), в путешествиях по России и за ее пределами (21%) или дома — такой печальный ответ дали 15% респондентов.
— Среди жителей Новосибирска лидерами направлений внутри страны стали Алтай и Краснодарский край, а также Санкт-Петербург, — добавили в Зарплате.ру.
Всего аналитики опросили 1900 человек.
Недавно мы решили сравнить отдых на российском юге с заграничными курортами — результаты оказались удивительными.