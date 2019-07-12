«Если мы сдохнем — я тебя люблю». Как в Новосибирске сняли самый трагичный ролик об урагане

В 2014 году на Новосибирск обрушился сильный ураган — он попал на видео, которое облетело весь мир и до сих пор считается самым известным о сибирской столице.

Ролик с заголовком «Внезапный ураган в Новосибирске» сняли 12 июля на пляже «Наутилус», когда город накрыла буря. На нём видно, как за несколько секунд на пляже поднимается ветер, опускаются тучи и на отдыхающих начинают падать куски льда. Некоторые горожане до последнего оставались в воде, а затем побежали прятаться под грибки. Видео сопровождают забавные комментарии людей за кадром, которые стали не менее популярными: «Это Сибирь!» и «Если мы сдохнем — я тебя люблю».