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Стиль и красота Красавица из Новосибирска стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2024»

Красавица из Новосибирска стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2024»

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19 комментариев

Конкурс проходит в 15-й раз

Жительница Новосибирска Алина Клюшникова прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2024», сообщается на сайте проекта.

30-летняя красавица работает руководителем группы сервисной поддержки клиентов в компании ООО МФК «КЭШДРАЙВ». Сибирячка закончила Сибстрин. Ее рост — 170 сантиметров.

Всего в финале оказались 30 участниц

Алина считает себя творческим человеком, занимается вокалом, играет на фортепиано, пишет картины.

— В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании. Я убеждена, что важно постоянно развиваться, не бояться новых вызовов и стремиться к осуществлению своих мечтаний, — рассказала сибирячка.

Ранее в полуфинал попали четыре жительницы Новосибирска, однако три отсеялись после интернет-голосования. Всего в финал конкурса вышли 30 красавиц, которые будут бороться за главный титул, роскошную корону и три миллиона рублей.

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Комментарии
19
Олег0707
39 минут
Конкурс среди карликов?
Smykson
21 минута
"..Ранее в полуфинал попали четыре жительницы Новосибирска..." - а мне показалось. что это одна "красавица", но в разном платье и настроении...(((
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