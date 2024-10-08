Красавица из Новосибирска стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2024»

Жительница Новосибирска Алина Клюшникова прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2024», сообщается на сайте проекта.
30-летняя красавица работает руководителем группы сервисной поддержки клиентов в компании ООО МФК «КЭШДРАЙВ». Сибирячка закончила Сибстрин. Ее рост — 170 сантиметров.
Алина считает себя творческим человеком, занимается вокалом, играет на фортепиано, пишет картины.
— В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании. Я убеждена, что важно постоянно развиваться, не бояться новых вызовов и стремиться к осуществлению своих мечтаний, — рассказала сибирячка.
Ранее в полуфинал попали четыре жительницы Новосибирска, однако три отсеялись после интернет-голосования. Всего в финал конкурса вышли 30 красавиц, которые будут бороться за главный титул, роскошную корону и три миллиона рублей.