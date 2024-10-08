Красавица из Новосибирска стала финалисткой конкурса «Мисс Офис — 2024»

— В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании. Я убеждена, что важно постоянно развиваться, не бояться новых вызовов и стремиться к осуществлению своих мечтаний, — рассказала сибирячка.