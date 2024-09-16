НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

сев.

 759мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

На новые вагоны метро потратят 5 миллиардов

Что интересного в стране
Дорожает пропан
Обзор хороших детсадов
Как болеют новосибирцы
Кто владеет автовокзалом в центре
Зачем готовятся к смерти
Беспредел подростков в ТЦ
Новости в Telegram
Стиль и красота Приз — 3 миллиона рублей: красотки из Новосибирска прошли в полуфинал «Мисс Офис» — смотрим фото

Приз — 3 миллиона рублей: красотки из Новосибирска прошли в полуфинал «Мисс Офис» — смотрим фото

Голосование продлится до 6 октября

2 156
26 комментариев

Конкурс проходит в 15-й раз

Сегодня, 16 сентября, началось интернет-голосование за выход в финал конкурса «Мисс Офис». В полуфинале оказались четыре участницы из Новосибирска.

Как рассказали на сайте конкурса, сегодня в разделе «участницы» под каждым профайлом появится кнопка «Голосовать». Чтобы голос был учтен, нужно голосовать за трех участниц.

— Голосовать можно один раз в сутки. С одного IP-адреса сможет проголосовать только один пользователь. Голосование продлится до 6 октября включительно, — рассказали организаторы конкурса.

По результатам голосования будут определены 30 финалисток. Они уже продолжат борьбу за главные призы этого года — 3 миллиона рублей и титул «Мисс Офис — 2024».

Валерия училась в СГУПС

Жительница Новосибирска Валерия Слободина работает менеджером по продажам в ООО «Атлант». Рост 28-летней девушки 173 сантиметра. Закончила Валерия СГУПС.

Жительница Новосибирска верит в лучшее

— Позитив и оптимизм — вот эти два столба, на которые я опираюсь каждый день. Верю в лучшее и людей. Считаю, что даже самые непростые моменты в жизни принесут нам счастье, успех и любовь! — рассказала о себе полуфиналистка конкурса.

Виктория ценит каждый день

Виктория Малова из Новосибирска работает в ООО ПСК «Вектор». 29-летняя девушка занимает должность начальника сметно-договорного отдела. Рост ее — 167 сантиметров. Девушка закончила Сибстрин.

Рост девушки — 167 сантиметров

— Ценю каждый день, проживая с благодарностью и улыбкой! Всегда нахожу позитив и прекрасное вокруг. Верю, что выбирая путь сердцем и с любовью к жизни, мы открываем любые двери! — поделилась Виктория Малова.

Алина заканчивала Сибстрин

Алина Клюшникова работает руководителем группы сервисной поддержки клиентов в ООО МФК «КЭШДРАЙВ». 30-летняя сибирячка заканчивала Сибстрин. Ее рост — 170 сантиметров.

Жительница Новосибирска уже четыре года является ценным сотрудником

Алина рассказала, что она творческий человек: занимается вокалом, играет на фортепиано и пишет картины.

— В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже четыре года являюсь ценным сотрудником в компании. Я убеждена, что важно постоянно развиваться, не бояться новых вызовов и стремиться к осуществлению своих мечтаний, — рассказала полуфиналистка.

Полина Мальцева — самая молодая участница из Новосибирска

Полине Мальцевой 22 года. Она работает аккаунт-менеджером в компании Intelsib. Рост жительницы Новосибирска 181 сантиметр. Закончила девушка СГУПС.

Девушка работает аккаунт-менеджером

— С древнегреческого имя Полина переводится как «солнечная». Именно такой стремлюсь быть по жизни. Я знаю, что какие бы преграды ни стояли на моем пути, улыбка и смех помогут мне с ними справиться! — считает жительница Новосибирска.

А за кого бы проголосовали вы?

Валерия Слободина
Виктория Малова
Алина Клюшникова
Полина Мальцева
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мисс Офис Конкурс красоты Участницы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Почётный гражданин Левосибирска
16 сентября 2024, 14:23
Стать инвалидом на СВО и победить на конкурсе красоты = 3 млн. Что лучше?
surOK
16 сентября 2024, 15:08
Как можно за кого то голосовать, если не указан размер бюста.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Артём,35

diman-mik,30

Оля,38

Alex,38

Наталья,52

Татьяна,44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление