Приз — 3 миллиона рублей: красотки из Новосибирска прошли в полуфинал «Мисс Офис» — смотрим фото

Конкурс проходит в 15-й раз Источник: missoffice.org











Сегодня, 16 сентября, началось интернет-голосование за выход в финал конкурса «Мисс Офис». В полуфинале оказались четыре участницы из Новосибирска.

Как рассказали на сайте конкурса, сегодня в разделе «участницы» под каждым профайлом появится кнопка «Голосовать». Чтобы голос был учтен, нужно голосовать за трех участниц.

— Голосовать можно один раз в сутки. С одного IP-адреса сможет проголосовать только один пользователь. Голосование продлится до 6 октября включительно, — рассказали организаторы конкурса.

По результатам голосования будут определены 30 финалисток. Они уже продолжат борьбу за главные призы этого года — 3 миллиона рублей и титул «Мисс Офис — 2024».

Валерия училась в СГУПС Источник: missoffice.org

Жительница Новосибирска Валерия Слободина работает менеджером по продажам в ООО «Атлант». Рост 28-летней девушки 173 сантиметра. Закончила Валерия СГУПС.

Жительница Новосибирска верит в лучшее Источник: missoffice.org

— Позитив и оптимизм — вот эти два столба, на которые я опираюсь каждый день. Верю в лучшее и людей. Считаю, что даже самые непростые моменты в жизни принесут нам счастье, успех и любовь! — рассказала о себе полуфиналистка конкурса.

Виктория ценит каждый день Источник: missoffice.org

Виктория Малова из Новосибирска работает в ООО ПСК «Вектор». 29-летняя девушка занимает должность начальника сметно-договорного отдела. Рост ее — 167 сантиметров. Девушка закончила Сибстрин.

Рост девушки — 167 сантиметров Источник: missoffice.org

— Ценю каждый день, проживая с благодарностью и улыбкой! Всегда нахожу позитив и прекрасное вокруг. Верю, что выбирая путь сердцем и с любовью к жизни, мы открываем любые двери! — поделилась Виктория Малова.

Алина заканчивала Сибстрин Источник: missoffice.org

Алина Клюшникова работает руководителем группы сервисной поддержки клиентов в ООО МФК «КЭШДРАЙВ». 30-летняя сибирячка заканчивала Сибстрин. Ее рост — 170 сантиметров.

Жительница Новосибирска уже четыре года является ценным сотрудником Источник: missoffice.org

Алина рассказала, что она творческий человек: занимается вокалом, играет на фортепиано и пишет картины.

— В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже четыре года являюсь ценным сотрудником в компании. Я убеждена, что важно постоянно развиваться, не бояться новых вызовов и стремиться к осуществлению своих мечтаний, — рассказала полуфиналистка.

Полина Мальцева — самая молодая участница из Новосибирска Источник: missoffice.org

Полине Мальцевой 22 года. Она работает аккаунт-менеджером в компании Intelsib. Рост жительницы Новосибирска 181 сантиметр. Закончила девушка СГУПС.

Девушка работает аккаунт-менеджером Источник: missoffice.org

— С древнегреческого имя Полина переводится как «солнечная». Именно такой стремлюсь быть по жизни. Я знаю, что какие бы преграды ни стояли на моем пути, улыбка и смех помогут мне с ними справиться! — считает жительница Новосибирска.