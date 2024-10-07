С «Сибирской Круэллы» сорвали красную юбку во время фэшн-показа

Известная жительница Новосибирска Ольга Платонова вновь эпатировала публику неожиданными образами. Блогер появилась в качестве звездного гостя на финальном показе 5-го сезона проекта Fashion Life. «Сибирская Круэлла» открывала показы коллекций новосибирских дизайнеров.
— Я не показываю одежду наших модельеров. Образы, в которых я появляюсь на подиуме — придумываю сама, а воплощать их мне помогают личные костюмеры, — рассказывает Ольга Платонова.
Блогер показала три наряда. Первый образ — открытие фэшн-шоу: эффектное красное платье в пол с колоссальных размеров юбкой, которую с нее сняли двое мужчин. Ольга продемонстрировала платье по фигуре с рельефной многоярусной юбкой. Руки она украсила красными перчатками выше локтя.
— Окружность юбки — 7 метров, а вес — 30 кг, — уточняет Ольга.
Еще одно исполнение «Сибирской Круэллы» в стилистике библейской Евы — Ольга прошлась вдоль подиума в кожаных ботфортах, пушистом корсете и леопардовых шортах. В руках — тигровый питон и красное яблоко.
— Это было открытие коллекции дизайнера Натальи Горобец, она создает корсеты из гобелена с изображением разных сюжетов. Корсета с Адамом и Евой у нее не нашлось, поэтому я надела свой вариант, — объясняет Ольга Платонова.
На создание последнего третьего образа сибирячку вдохновило раннее творчество певицы Мадонны — Ольга надела лаковые красные ботфорты на высоком каблуке, боди со звездами и черный кожаный плащ.
— Образ получился рок-н-рольным, — рассказывает сибирячка, как открывала показ коллекции бренда Mirrey.
На новосибирском проекте Fashion Life в роли моделей выступают обычные женщины, их возраст и социальный статус не имеют значения.
Летом НГС побывал на финале 4-го сезона — он получил название «Все в ажуре». На фэшн вечеринке в стиле глянца нулевых подожгли блогера и накормили колбасой.