С «Сибирской Круэллы» сорвали красную юбку во время фэшн-показа

То самое эффектное платье Источник: Сергей Белов











Известная жительница Новосибирска Ольга Платонова вновь эпатировала публику неожиданными образами. Блогер появилась в качестве звездного гостя на финальном показе 5-го сезона проекта Fashion Life. «Сибирская Круэлла» открывала показы коллекций новосибирских дизайнеров.

— Я не показываю одежду наших модельеров. Образы, в которых я появляюсь на подиуме — придумываю сама, а воплощать их мне помогают личные костюмеры, — рассказывает Ольга Платонова.

Финал 5 сезона проекта Fashion Life Источник: Ольга Платонова

Блогер показала три наряда. Первый образ — открытие фэшн-шоу: эффектное красное платье в пол с колоссальных размеров юбкой, которую с нее сняли двое мужчин. Ольга продемонстрировала платье по фигуре с рельефной многоярусной юбкой. Руки она украсила красными перчатками выше локтя.

— Окружность юбки — 7 метров, а вес — 30 кг, — уточняет Ольга.

Еще одно исполнение «Сибирской Круэллы» в стилистике библейской Евы — Ольга прошлась вдоль подиума в кожаных ботфортах, пушистом корсете и леопардовых шортах. В руках — тигровый питон и красное яблоко.

— Это было открытие коллекции дизайнера Натальи Горобец, она создает корсеты из гобелена с изображением разных сюжетов. Корсета с Адамом и Евой у нее не нашлось, поэтому я надела свой вариант, — объясняет Ольга Платонова.

Ольга Платонова является амбассадором проекта Fashion Life Источник: Сергей Белов, Сергей Куббарт











На создание последнего третьего образа сибирячку вдохновило раннее творчество певицы Мадонны — Ольга надела лаковые красные ботфорты на высоком каблуке, боди со звездами и черный кожаный плащ.

— Образ получился рок-н-рольным, — рассказывает сибирячка, как открывала показ коллекции бренда Mirrey.

На новосибирском проекте Fashion Life в роли моделей выступают обычные женщины, их возраст и социальный статус не имеют значения.