Блеск, корона и эротика: в Новосибирске выбрали самых сексуальных красоток города — смотрим фото

Завершился 3-й сезон конкурса красоты Sexu Queen of Siberia Источник: Ольга Беспалько











В Новосибирске выбрали самых сексуальных сибирячек — титул Sexy Lady забрала Алена Осинцева, а победительницей в категории Sexy Queen стала Наталья Гаас. Кроме короны и титула, девушки получили денежные букеты на сумму 50 000 рублей. Финал 3-го сезона самого раскрепощенного конкурса красоты прошел 9 июня в театре «Красная мельница».



Для Алёны Осинцевой участие в проекте стало исполнением детской мечты. Девушка говорит, что целенаправленно шла за победой и отгоняла все сомнения прочь.

— Я шла на проект осуществить мечту маленькой Алены. Девочки делятся на три типа — кто-то хочет встретить принца, кто-то хочет приручить дракона, а я всегда мечтала стать принцессой. Говорят, что ни принцев, ни драконов не существует, я говорю — это не так. Я выросла, и могу сама решать, что в этом мире есть, а чего нет, — откровенничает победительница.

Победительница в категории Sexy Lady — Алена Осинцева, 34 года, психолог и коуч Источник: Ольга Беспалько, Ирина Мартынова











Алена Осинцева живет под девизом — осуществлять свои желания в моменте, включая забытые или отложенные. Она старается находить возможность для их реализации, участие в Sexy Queen of Siberis стало одной из них.



— У конкурса интересная концепция. При слове секс или сексуальность в головах у многих возникают образы обнаженных женских тел. Для меня сексуальность — это про желание жить, это гораздо больше, чем физическое взаимодействие между мужчиной и женщиной, — делится участница.

Алена считает свою победу заслуженной. Девушка уверена — ей удалось показать многогранность женщины — она старалась обыгрывать каждую поставленную задачу с разных сторон. К примеру, образ Уэнсдей, который она выбрала для тематической фотосессии, по ее мнению, заметно отличался от остальных.

Блогер Наталья Гаас заинтересовалась идеей конкурса и захотела испытать себя. К участию ее пригласила директор и основательница конкурса Катерина Арестова.



— Я всегда рассчитываю на победу, но вариант, что не выиграю, тоже допускаю, чтобы не расстраиваться. Я точно знала, что попаду в тройку лучших, и когда назвали 2-е и 3- место, я поняла, что 1-е — мое. Когда назвали мое имя, я была счастлива безумно, — делится впечатлениями Наталья.

Победительница 3-го сезона в категории Sexy Queen — Наталья Гаас, 40 лет. Наталья — фитнес-тренер и инструктор по зумбе Источник: Ольга Беспалько, Ирина Мартынова











Обязательный этап конкурса — стилизованная фотосессия: участницы предстали в образах звезд Голливуда — Наталья выбрала стиль журнала Playboy. Итоговые снимки порадовали Наталью результатом, а сам процесс съемки помог раскрыть сильные и слабые стороны, показал, какие черты характера необходимо смягчить, какие — прокачать.



— Проект понравился тем, что несмотря на разные характеры, разный уровень подготовки, девчонки поддерживают друг друга, помогают, дружат. После моей победы, многие подошли и сказали, что — это заслуженно. На других проектах приходилось сталкиваться с негативом, поэтому проект Sexy Queen порадовал искренностью, а также честными оценками жюри: в конце предоставили все балы, все прозрачно, — говорит Наталья Гаас.

Основатель и директор конкурса Sexy Queen of Siberia — Катерина Арестова, королева Новосибирска и Сибири 2021 года. Идея проекта пришла ей в голову после неудачи на конкурсе красоты, в котором она принимала участие в позапрошлом году. Трижды взяв корону в своем регионе, она отправилась покорять мир, где ее настигло разочарование.

На фото 2-я вице королева Вероника Достовалова, Галина Сауленко — режиссер и Катерина Арестова, директор Источник: Ольга Беспалько











Конкурс красоты состоит из шести этапов и длится неделю, в течение которой участницы презентуют себя, снимаются для фотосессии в стиле голливудского кино, а d финале появляются перед членами жюри и зрителями во время эффектного дефиле. Участие в конкурсе красоты стоит 40 000 рублей. В стоимость входят разного рода мастер-классы, интерактивы, участие в фото и видео съемках.



— В этот раз у нас была новая площадка — театр «Красная мельница». Это новая атмосфера и новые эмоции. Была полная посадка в зрительном зале и очень отзывчивая публика. Эмоции конечно зашкаливают, столько благодарности от участниц, партнеров конкурса за такое яркое мероприятие мы получили. Члены жюри тоже остались под большим впечатлением. Многие с нами с первого сезона и не собираются сдавать свой пост кому-то другому, потому что конкурс действительно очень зрелищный и интересный, — делится Катерина Арестова.

Еще фото участниц конкурса Sexy Queen Источник: Ольга Беспалько











Катерина Арестова планирует расширять свой конкурс — в скором времени стартуют этапы в Кузбассе, Москве и в Петербурге, а может быть и на Алтае.



— Мы уже работаем над программой конкурсной недели и девушек 4-го сезона ждёт много сюрпризов, ещё больше эмоций, отдыха, релакса и позитивных эмоций, — добавляет директор проекта.



Давайте вспомним, как прошел самый первый этап конкурса Sexy Queen — его финал состоялся в мае прошлого года в Белом зале кинотеатра им. Владимира Маяковского. Победительницами стали Катерина Новикова и Анна Гетьман.