«Сам залез в кружку и рад»: в Новосибирске провели конкурс красоты среди хорьков — фото милых участников

Все три хорька — победители в разных номинациях Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Организаторы благотворительного фонда помощи куньим имени мистера Жопэна из Новосибирска организовали конкурс красоты для хорьков со всей страны «Хорьконутые по жизни». Владельцы присылали фотографии своих питомцев. В итоге удалось выбрать победителей в 3 номинациях. Об этом корреспонденту НГС рассказала учредитель фонда Елена-Эльга Журавлева.

Благотворительный Фонд Помощи Куньим Им. Мистера Жопэна — действующее предприятие, зарегистрированное в 2021 году в Новосибирске. Президент — Тимур Чуприлин. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее.



— С 5 по 20 мая была регистрация. Своих зверей прислали больше 20 участников со всей страны. В отборе победителей нам помогала художница международного уровня, член Московского союза художников и руководитель песочной студии Марина Сагулина, — рассказала НГС Елена-Эльга Журавлева.



Владельцы хорьков со всей страны присылали фотографии животных в милой одежде и головных уборах, в необычных ракурсах, позах и местах. Организаторам было тяжело выбрать победителей, но пришлось.



В результате первое место в номинации «Модник-хоремодник» занял хорек Яша из Москвы. Хорек Яша на конкурсной фотографии выглядит эдаким самоуверенным франтом в милой кепочке и кофточке.

Хорек Яша стал самым модным Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Художница Марина Сагулина, оценивая финалиста, объяснила свой выбор: для его наряда идеально подобраны цвета головного убора и кофточки, а сам хорек с томным взглядом модника идеально соответствует номинации.



Первое место в номинации «Самый коварный кусь» занял хорек Ася из Краснодара. На фотографии зверек кусает хозяйку за руку.

Хорька Асю оценили за умение кусаться Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Марина Сагулина при выборе победителя отметила, что на фото идеально виден непосредственно «кусь». Также она оценила, насколько хорошо владельцы поймали момент и сфотографировали питомца. Также во взгляде победителя жюри усмотрели коварство и хитрость.



В номинации «Самый наглый хорек» победил зверек Шуша из Москвы

Шушу признали самым наглым хорьком из номинантов Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Художница Марина Сагулина отметила, что его «наглая морда» оказалась вне конкуренции.



— При этом видно, что хоречек самостоятельно залез в кружку и доволен собой, рад своей сообразительности и нахальству, — добавила Сагулина.



Новосибирский хорек Кристина боролась за победу в номинации «Модник хоремодник». Хозяйка зверька — Антонина Якухина. В результате она победила в номинации от спонсоров.

— Либо балерина, либо ангел. Еще не определилась, кем сегодня буду, — описала свое животное на фото хозяйка.

Хорек из Новосибирска Кристина очень понравилась жюри Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Другие хорьки тоже отличились своей красотой и обаянием. Публикуем фото некоторых конкурсантов.

Хорек Персиваль из Москвы Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Хорек Стич из Вологды Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Это Молли из Москвы Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Хорек выглядит забавно в галстуке Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Этот хорек очень люит спать в комоде Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











На фото — Рамунэ из Москвы Источник: предоставлено Еленой-Эльгой Журавлевой











Победители получили статуэтки хоринов и подарки от спонсоров конкурса.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка держит дома несколько хорьков, мангуста и детеныша куницы. Елена-Эльга Журавлева рассказала, в чем особенность содержания таких зверей дома.