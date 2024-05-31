«Сам залез в кружку и рад»: в Новосибирске провели конкурс красоты среди хорьков — фото милых участников

Организаторы благотворительного фонда помощи куньим имени мистера Жопэна из Новосибирска организовали конкурс красоты для хорьков со всей страны «Хорьконутые по жизни». Владельцы присылали фотографии своих питомцев. В итоге удалось выбрать победителей в 3 номинациях. Об этом корреспонденту НГС рассказала учредитель фонда Елена-Эльга Журавлева.
Благотворительный Фонд Помощи Куньим Им. Мистера Жопэна — действующее предприятие, зарегистрированное в 2021 году в Новосибирске. Президент — Тимур Чуприлин. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее.
— С 5 по 20 мая была регистрация. Своих зверей прислали больше 20 участников со всей страны. В отборе победителей нам помогала художница международного уровня, член Московского союза художников и руководитель песочной студии Марина Сагулина, — рассказала НГС Елена-Эльга Журавлева.
Владельцы хорьков со всей страны присылали фотографии животных в милой одежде и головных уборах, в необычных ракурсах, позах и местах. Организаторам было тяжело выбрать победителей, но пришлось.
В результате первое место в номинации «Модник-хоремодник» занял хорек Яша из Москвы. Хорек Яша на конкурсной фотографии выглядит эдаким самоуверенным франтом в милой кепочке и кофточке.
Художница Марина Сагулина, оценивая финалиста, объяснила свой выбор: для его наряда идеально подобраны цвета головного убора и кофточки, а сам хорек с томным взглядом модника идеально соответствует номинации.
Первое место в номинации «Самый коварный кусь» занял хорек Ася из Краснодара. На фотографии зверек кусает хозяйку за руку.
Марина Сагулина при выборе победителя отметила, что на фото идеально виден непосредственно «кусь». Также она оценила, насколько хорошо владельцы поймали момент и сфотографировали питомца. Также во взгляде победителя жюри усмотрели коварство и хитрость.
В номинации «Самый наглый хорек» победил зверек Шуша из Москвы
Художница Марина Сагулина отметила, что его «наглая морда» оказалась вне конкуренции.
— При этом видно, что хоречек самостоятельно залез в кружку и доволен собой, рад своей сообразительности и нахальству, — добавила Сагулина.
Новосибирский хорек Кристина боролась за победу в номинации «Модник хоремодник». Хозяйка зверька — Антонина Якухина. В результате она победила в номинации от спонсоров.
— Либо балерина, либо ангел. Еще не определилась, кем сегодня буду, — описала свое животное на фото хозяйка.
Другие хорьки тоже отличились своей красотой и обаянием. Публикуем фото некоторых конкурсантов.
Победители получили статуэтки хоринов и подарки от спонсоров конкурса.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка держит дома несколько хорьков, мангуста и детеныша куницы. Елена-Эльга Журавлева рассказала, в чем особенность содержания таких зверей дома.
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