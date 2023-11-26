«Я — достигатор»: видеоистория самой сексуальной девушки Новосибирска — чем она зарабатывает на жизнь

Жительницу Новосибирска назвали самой сексуальной женщиной города. Мама афросибирячки Дженис Муэ — русская, а папа — замбиец. Экзотически притягательная внешность девушки очаровала членов жюри новосибирского конкурса красоты и они присудили ей титул Sexy Lady of Siberia.
Дженис Муэ — профессиональная модель и специалист по недвижимости. К своим 33 годам она купила квартиру, машину, достраивает дом. Афросибирячка привыкла ставить для себя сложные задачи.
— Я — лидер, люблю добиваться поставленных целей. Достигатор: люблю приходить к тому результату, который запланировала. Я за реализацию в карьере. В моей сфере мне нравится решать сложные задачи, доказывать прежде всего самой себе, что я могу. Главное не бояться, а начать: большая дорога начинается с первого шага, мне нравится шагать вперед, — рассуждает афросибирячка.
На прошлой неделе в Новосибирске выбрали самую красивую надзирательницу — победительницей стала Татьяна Шевнина, прапорщик внутренней службы. Показываем фото с выступлений участниц.