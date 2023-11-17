В «Голос» не взяли — попала на главный подиум мира: посмотрите, какая красавица представит страну на «Мисс Вселенная»

Маргарита Голубева — талантливая девушка из многодетной семьи, она старшая из четверых детей. Сейчас она учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.



— Брату Роме 14 лет, двойняшкам Ярославу и Насте — по 9. У нас очень теплые отношения. Когда есть возможность, приезжаю в родной город, и мы устраиваем импровизированные концерты, особенно с младшими. Они пошли по моим стопам, занимаются вокалом, танцами, ходят в художественную школу. Им всё это очень нравится, они тоже хотят выступать на сцене. А вот Рома другого склада, он не творческий, у него другие способности, — рассказала Маргарита о своей семье в интервью нашим коллегам из StarHit.ru. — Брат изучает информатику, занимается разработкой сайтов, создает какие-то невероятные изобретения из подручных средств, пишет компьютерные программы. Я в этом вообще мало разбираюсь, но, когда он еще в детстве собрал катушку Теслы выше собственного роста, которая пулялась молниями в потолок и делала это под музыку, я поняла, что в этом ребенке сидит маленький гений.