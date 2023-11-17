В «Голос» не взяли — попала на главный подиум мира: посмотрите, какая красавица представит страну на «Мисс Вселенная»

18 ноября в Сальвадоре пройдет уже
Маргарита Голубева — талантливая девушка из многодетной семьи, она старшая из четверых детей. Сейчас она учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.
— Брату Роме 14 лет, двойняшкам Ярославу и Насте — по 9. У нас очень теплые отношения. Когда есть возможность, приезжаю в родной город, и мы устраиваем импровизированные концерты, особенно с младшими. Они пошли по моим стопам, занимаются вокалом, танцами, ходят в художественную школу. Им всё это очень нравится, они тоже хотят выступать на сцене. А вот Рома другого склада, он не творческий, у него другие способности, — рассказала Маргарита о своей семье в интервью нашим коллегам из StarHit.ru. — Брат изучает информатику, занимается разработкой сайтов, создает какие-то невероятные изобретения из подручных средств, пишет компьютерные программы. Я в этом вообще мало разбираюсь, но, когда он еще в детстве собрал катушку Теслы выше собственного роста, которая пулялась молниями в потолок и делала это под музыку, я поняла, что в этом ребенке сидит маленький гений.
О себе Маргарита рассказывает, что однажды, еще в детстве, перепутала двери кастинга в рекламу пельменей (туда она собиралась) и кастинга в модельное агентство. Просмотр прошел так успешно, что в результате Маргарита подписала контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга. Она уже несколько лет принимает участие в модных показах.
Маргарита пробовала свои силы в музыкальном телепроекте «Голос» на Первом канале — она участвовала в десятом сезоне шоу в 2021 году. Тогда наставники попросили девушку исполнить аж три песни за выступление, но в итоге она не смогла пройти дальше слепых прослушиваний. На прощание Дима Билан пожелал Маргарите быть более уверенной.
Кстати, «Мисс Россия» — не первое гордое звание у Маргариты. Раньше она становилась первой вице-мисс «Европа-2023», побеждала в конкурсе «Мисс студенчество России — 2021». На выигранный миллион рублей Маргарита собирается открыть школу вокала, где смогут бесплатно заниматься дети из малообеспеченных и многодетных семей.
В начале ноября Маргарита представила журналистам наряд с фатой и кокошником. Именно в нём девушка будет на конкурсе во время показа национальных костюмов. Маргарита предстанет в образе Царевны-Лебеди — наряд украшен жемчугами, серебряными камнями и изысканным французским кружевом.
В финале «Мисс Вселенной» у Маргариты будет другой наряд — платье цвета индиго, декорированное камнями.
Тем временем в Сочи выбрали обладательницу звания «Краса России» — ей стала Екатерина Романова из Кемеровской области. Девушка получила возможность представить нашу страну на международном конкурсе «Мисс Шарм».
А победительница конкурса «Мисс Россия» прошлого года — Анна Линникова — в конце октября объявила о помолвке с американским комиком и журналистом Джексоном Хинклом. Но счастливое событие в жизни королевы красоты не обошлось без скандала. Мы выяснили, что именно возмутило поклонников модели, и узнали, что за жениха выбрала одна из самых красивых девушек России.