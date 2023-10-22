«До мурашек»: как 39-летняя россиянка с пышными формами стала «Миссис Вселенная» на конкурсе в США

Ольга уже 20 лет работает в страховой фирме. Она проделала большой путь от менеджера до вице-президента. О конкурсах красоты россиянка и не помышляла. Однако несколько лет Ольга была в составе жюри конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород». А в прошлом году организаторы предложили ей поучаствовать не в закулисье проекта, а на сцене конкурса «Миссис Россия» и представить родной город. Так Ольга завоевала свою первую победу в категории «Пышные формы».

— Для меня это было абсолютно неожиданно, но при этом я достаточно легко согласилась. Мне хотелось доказать себе и другим девочкам, которые отличаются от идеальных форм 90–60–90, что всё возможно. Я искренне считаю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно быть и в плюс-сайз-размере, — поделилась с нами Ольга.