«До мурашек»: как 39-летняя россиянка с пышными формами стала «Миссис Вселенная» на конкурсе в США

Ольге Каменской из Нижегородской области 39 лет, она работает топ-менеджером в страховой компании и воспитывает двух детей. Минувшее лето сильно перевернуло привычную жизнь женщины — она отправилась на другой континент, чтобы поучаствовать в конкурсе красоты и доказать себе и другим, что стандарты 90–60–90 — уже давно не залог успеха. Из Америки Ольга вернулась с двумя бриллиантовыми коронами: одну из них получила на конкурсе «Миссис земной шар», благодаря другой стала «Миссис Вселенная».
Ольга уже 20 лет работает в страховой фирме. Она проделала большой путь от менеджера до вице-президента. О конкурсах красоты россиянка и не помышляла. Однако несколько лет Ольга была в составе жюри конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород». А в прошлом году организаторы предложили ей поучаствовать не в закулисье проекта, а на сцене конкурса «Миссис Россия» и представить родной город. Так Ольга завоевала свою первую победу в категории «Пышные формы».
— Для меня это было абсолютно неожиданно, но при этом я достаточно легко согласилась. Мне хотелось доказать себе и другим девочкам, которые отличаются от идеальных форм 90–60–90, что всё возможно. Я искренне считаю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно быть и в плюс-сайз-размере, — поделилась с нами Ольга.
Главным призом стало участие в международном конкурсе «Миссис земной шар» в Калифорнии. За это звание боролись 107 красавиц из 73 стран мира. Ольга победила в категории «Пышные формы» в номинации «Народный выбор». В голосовании нижегородку поддержало большее количество болельщиков, в том числе обычные люди из разных стран мира, а также зрители в зале.
Буквально через месяц на женщину вышли организаторы другого проекта в США и предложили участие в конкурсе «Миссис Вселенная», который проходил в Майами. На подготовку у Ольги оставалось совсем мало времени — около двух недель. Решать вопрос с перелетом и подбором платьев приходилось максимально быстро. Соревноваться россиянке пришлось с 72 красотками из разных стран, и по итогу она завоевала главный титул в категории «Пышные формы».