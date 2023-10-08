«Мужчин это бесит»: 4 сексуальные сибирячки — о том, почему в нюдсах нет ничего криминального

То, что замуж меня вот такую не возьмут, я слышу с детства. Я росла в строгой семье, где многое запрещали, была и установка «чем скромнее — тем больше вероятность, что позовут замуж», но я это давно проработала. Я считаю, что с раскрепощенными женщинами наоборот интереснее и веселее.

Мой парень относится нормально к тому, что я выкладываю в соцсети, был бы против — я бы не постила.



Катерина, 42 года, предприниматель

— Однажды я участвовала в конкурсе красоты, и одна из организаторов мне сказала, что выкладывать полуобнаженный контент — непрезентабельно и мне не стоит этого делать. Слышала я и про то, что как мать сына веду себя неприлично. Много чего было. Я всегда отвечаю: я никому ничего не должна, а если должна — я все прощаю.

Такие фото я выкладываю, потому что они действительно красивы. Бог наградил меня красивой фигурой, почему бы не пользоваться этим и не запечатлеть на фото? Раньше было модно писать картины с обнаженной натурой, сегодня модно фотографироваться. Когда это делать, если не сейчас? В 60 или в 80 лет? Нет, конечно. Хочешь — берешь и делаешь.