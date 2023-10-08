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Истории

«Мужчин это бесит»: 4 сексуальные сибирячки — о том, почему в нюдсах нет ничего криминального

Общество стыдит их за откровенные фото в сети, но они лишь смеются и продолжают делать то, что нравится им

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Девушки откровенно рассказали, зачем им такие фото и почему они не стесняются показывать себя полуобнаженными

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В обществе все еще принято порицать женщин, которые выходят за придуманные много лет назад и уже устаревшие нормы морали. Понятие нравственности у всех разное, современные границы дозволенного заметно расширились, тем не менее, если женщина, и что еще хуже — мать («о ужас, а вдруг увидят твои дети, а муж, а родственники?»), выложит откровенное фото в сеть, на нее непременно посыпятся камни и снесет волной осуждения: «Да кто тебя такую замуж возьмет? Все тело напоказ. Ни стыда, ни совести». Весьма странно, что в современном мире все еще царят столь архаичные представления о теле женщины. Мы решили поговорить с сибирячками, которые не боятся публиковать соблазнительные фото себя — зачем они это делают, и как постинг нюдсов влияет на самооценку.

Мария, 25 лет, предприниматель, тату-мастер, блогер

— Не будем далеко ходить — мой бывший молодой человек был недоволен тем, что я публикую откровенные фото. Даже после расставания прилетают фразы: да кому ты такая нужна, все тело напоказ, все тебя видели голой. И это несмотря на то, что на фото я или в белье, или обнаженные участки тела прикрыты.

Цели получить внимание у меня нет. В первую очередь мой блог — это моя фотопленка, место, где я могу быть свободной и открытой. Не вижу в этом ничего сверхъестественного и плохого, особенно, если фотографии эстетичные и профессиональные. Мне нравится картинка, и я не боюсь ее показывать. Думаю, я стараюсь донести до девушек, что можно быть свободной в подобных проявлениях, и это норма.

Марии нравится эстетика полуобнаженных фото

Марии нравится эстетика полуобнаженных фото

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Хейтеры, конечно же, пишут, что у меня нет мозгов, что мне больше показать нечего, кроме своего тела. Но в большинстве случаев я получаю положительную обратную реакцию от девчонок — они восхищаются, а невоспитанных нетактичных мужчин в моем окружении нет.

Бывает, пишут: «никакой загадки», но я не считаю это истиной. Бывает, хотят познакомиться и ведут себя так, будто я на все согласна, говорят: «раз выкладываешь такие фото — значит, заведомо готова», но нет. Мне хватает смелости не только выложить откровенное фото, но и открыто, а иногда даже грубо объяснить, что публикация фото в жанре ню не означает, что девушка — товар, на все согласна, можно брать и делать все что хочешь. Мое тело — это мое тело, только я сама могу сказать, на что я согласна, что позволительно по отношению ко мне, а что — нет. Странный стереотип. В обществе принято спрашивать ртом, кто на что согласен. Вижу голое — беру, что хочу, то и делаю — это не мужчина, а первобытное животное.

Девушка не обращает внимание на чужое мнение и живет так, как хочет

Девушка не обращает внимание на чужое мнение и живет так, как хочет

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Если мужчина запрещает, то, возможно, он не уверен в себе, переживает, что девушка изменит или уйдет от него. Девушки гораздо разумнее: если она выбрала этого мужчину себе в партнеры, то вряд ли она будет изменять или уходить, фото тут вообще ни при чем.

Если девушка выкладывает откровенные фото, не стесняется и не боится общественного мнения, может дать отпор, если эти фотографии продолжают находиться у нее в фотопленке, в интернете или еще где-то, то это значит, что она любит и принимает себя, восхищается своим телом, эта девушка свободна в своем мышлении и не подвластна контролю со стороны мужчины. А мужчинам важен контроль — это заложено в их природе. Они физически сильнее, хотят полностью владеть девушкой, подавлять ее, чтобы она была под ними. Не каждый мужчина уверен в себе настолько, чтобы гордится тем, что у него смелая женщина.

Своими фото Мария помогает понять другим девушкам, что не нужно стесняться — нужно любить себя и свое тело

Своими фото Мария помогает понять другим девушкам, что не нужно стесняться — нужно любить себя и свое тело

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Я спокойно реагирую на критику. Раньше вопросов про замуж, родственников, детей было больше. Я искренне убеждена, что публикация фото в жанре ню или схожих с ним — это норма. Кто-то свободен в своем мышлении, осознанности и понимании мира, а кто-то нет. На меня открытую, яркую может найтись мужчина, который не станет это гасить, а будет гордиться. Так же, как и на домашних тихоньких мирных девочек найдется свой.

Севиль, 29 лет, арт-директор

— Меня очень сложно пристыдить. Если это не замечания близких людей, то я вообще не обращу внимания, не буду воспринимать слова критики всерьез. У меня были отношения с парнем, который был против публикации откровенных фото, на тот момент я их убирала.

Жесткой надобности постить только такие кадры у меня нет. Мне просто нравится жанр, я вижу в нем красоту, эстетику, мне нравятся изгибы человеческого тела — особенно если это фото на темном фоне с подсвеченными фрагментами.

Севиль привлекает жанр ню, ей нравится, как на фото выглядят изгибы человеческого тела

Севиль привлекает жанр ню, ей нравится, как на фото выглядят изгибы человеческого тела

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Публиковать откровенные фото для того, чтобы кому-то понравиться или привлечь внимание — история не про меня. У меня никогда не было проблем, я никогда не хотела вот так выделяться. Я росла с отцом-азербайджанцем, который воспитывал меня в строгости. Постинг эротических кадров поначалу был скорее протестом, но я уже давно не ощущаю его именно так. Повторюсь, для меня это эстетика и красота, показать внешнее — значит показать свою открытость миру. Я очень открытый человек и не вижу в таких картинках ничего криминального.

Пару лет назад я бы с уверенностью сказала, что реакций больше идет от мужчин, а сейчас — пополам, и все положительные. Я не встречалась с хейтом или, опять же, не обращала внимания. Обычно реакция — восхищение, комментарии в стиле «пожар», «огонь», «боже, какое у тебя тело», «какая ты красивая» — меня это вдохновляет. Нет ни пошлости, ни грязи. Я ощущаю себя красивой женщиной, а не объектом.

Сначала публикация откровенных фото была протестом против строгих семейных правил, но такая концепция давно устарела

Сначала публикация откровенных фото была протестом против строгих семейных правил, но такая концепция давно устарела

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Внешность обманчива. Девушка, которая публикует откровенные фото, не обязательно доступная. Доступность может скрываться и под маской милых наивных малышек. Судить о человеке по фото — странно.

То, что замуж меня вот такую не возьмут, я слышу с детства. Я росла в строгой семье, где многое запрещали, была и установка «чем скромнее — тем больше вероятность, что позовут замуж», но я это давно проработала. Я считаю, что с раскрепощенными женщинами наоборот интереснее и веселее.

Мой парень относится нормально к тому, что я выкладываю в соцсети, был бы против — я бы не постила.

Катерина, 42 года, предприниматель

— Однажды я участвовала в конкурсе красоты, и одна из организаторов мне сказала, что выкладывать полуобнаженный контент — непрезентабельно и мне не стоит этого делать. Слышала я и про то, что как мать сына веду себя неприлично. Много чего было. Я всегда отвечаю: я никому ничего не должна, а если должна — я все прощаю.

Такие фото я выкладываю, потому что они действительно красивы. Бог наградил меня красивой фигурой, почему бы не пользоваться этим и не запечатлеть на фото? Раньше было модно писать картины с обнаженной натурой, сегодня модно фотографироваться. Когда это делать, если не сейчас? В 60 или в 80 лет? Нет, конечно. Хочешь — берешь и делаешь.

Катерина Арестова — признанная королева Новосибирска и Сибири

Катерина Арестова — признанная королева Новосибирска и Сибири

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У меня всегда было много почитателей, преимущественно это женщины. Я заметила, что женщине проще сказать комплимент другой красивой женщине, чем мужчине. Хейтеры тоже есть, но они действуют исподтишка: жалуются, а потом мой контент удаляют.

Про доступность и развратность скажу так: в жизни я знала таких скромняшек и ангелов с виду, которые такое вытворяли... Я всегда говорю: я не ангел, но я такая, какая есть, другой не буду.

Замуж меня позвали еще 18 лет назад, и я пошла. Все остальные мужчины предлагали мне лишь роль любовницы.

У Катерины свой конкурс красоты Sexy Queen of Siberia

У Катерины свой конкурс красоты Sexy Queen of Siberia

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Муж, скажу честно, относится к моим публикациям не очень позитивно. Но он смирился с тем, кем я являюсь, и пересмотрел свое отношение: понял, что мне нравится процесс съемки, красивые фотографии, и в итоге смягчился. Видит мои фото и мой ребенок, его одноклассники. Меня это не сильно радует, но почему я должна отказываться от того, что люблю делать, даже ради собственной семьи? Это моя жизнь, и я хочу себя видеть именно такой. Если кто-то с этим не согласен — это его выбор, не мой.

Женщине нравится сам процесс съемки и красивые фото

Женщине нравится сам процесс съемки и красивые фото

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В обществе всегда принято осуждать женщин, что бы они ни делали, потому что Ева когда-то взяла яблоко и дала откусить Адаму — с тех пор женщина виновата. Испокон веков сложилось, что мужчине можно гораздо больше. Я с этим абсолютно не согласна: считаю, что только я могу решать, что мне можно, а что нельзя, как проживать жизнь.

Елена, 25 лет, менеджер маркетплейсов, модель

— Бывает, что мне поступают сообщения с непонятных аккаунтов: предлагают начать думать мозгами и выкладывать что-то дельное. Меня это никак не трогает. Я публикую красивые, «вкусные» фото для привлечения аудитории, увеличения охватов. Обнаженка и откровенность — самый продаваемый контент. Я задействована со многими фотографами, работаю в сфере рекламы, я модель — логично, что я хочу раскрутить свой блог таким способом.

Елена выкладывает откровенные фото для увеличения охватов в своем блоге

Елена выкладывает откровенные фото для увеличения охватов в своем блоге

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Моя аудиторя — 50 на 50, реакция на контент в таком же диапазоне, но женщины все равно чаще пишут мне: «вау, круто», «просто бомба», «я завидую твоей красоте», «как можно быть такой прекрасной». Со стороны мужчин, конечно же, я тоже получаю комплименты.

Про откровенные фото в ленте и доступность, считаю, — полный бред. Так могут говорить мужчины, которые понимают, что не осилят такую девушку ни морально, ни материально, или неуверенные в себе женщины, которые не могут раскрыться. Это обыкновенные замкнутые люди с низкой самооценкой, которые себя не любят.

Бывало, меня спрашивали, как реагирует мой парень, когда я была в отношениях. Такие вопросы я отношу к направлению провокационных и никак не реагирую на них. Их задают люди, которые пытаются подпитаться моей энергией, моими ресурсами, которые я восполняю в себе за счет такого хобби. Если реагируешь, то показываешь человеку все свои болевые точки: бей меня, куда хочешь. Если ты не реагируешь — пустая трата времени, человек пойдет искать себе другую жертву.

Бывает, что ее критикуют, но девушка не обращает внимание

Бывает, что ее критикуют, но девушка не обращает внимание

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В обществе все еще есть убеждение, что женщина должна сидеть дома, готовить, мыть, стирать, убирать, рожать, не высовываться, молчать, жить, как в дне сурка. Мужчинам удобно иметь рядом с собой удобную женщину и их бесит, что женщина заявляет о себе, становится дерзкой и уверенной. Современные женщины научились выставлять свои границы, раскрылись, они занимаются самореализацией и любят себя. Ничье слово для них больше не закон.

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