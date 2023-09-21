«Классно, что в школе работает модель». Учительницу затравили за откровенные фото в соцсетях

В Ишиме Тюменской области без работы в школе осталась педагог-организатор Анастасия Шумилова. Ее фото стали предметом обсуждения после того, как местный житель опубликовал пост в одной из групп во «ВКонтакте». У педагога начались проблемы, и ее заставили уволиться. В этом материале наши тюменские коллеги из 72.RU рассказывают, что происходило и как быстро развивались события.
«Ученики в восторге! Родители в прострации»
Скандал начался с поста местного жителя Владимира Воронина на странице группы «вИшиме.орг». Он опубликовал сообщение и прикрепил фотографии педагога, где она в коротких шортах и с кальяном, на отдыхе, в купальнике и целуется с девушкой.
— Заместитель главы города Долженко подбирает кадры в школу в соответствии со своим вкусом. Совсем недавно он представил в 8-й школе нового учителя. Ученики в восторге! Родители в прострации, — написал Воронин.
Реакция последовала незамедлительно. И Шумилова осталась без работы.
— Меня заставляли удалить все фотографии, чего я делать не собираюсь. Это моя личная жизнь — я модель. Это моя вторая работа после педагога-организатора. Но директору школы не нужны такие кадры, как она мне выразилась: «Даже уборщица 8-й школы — это лицо школы, и не имеет права заниматься подобными фотосессиями, рекламировать журналы, кальянные, одежду и другое». Меня уволили, хотя я прекрасно справлялась со своими должностными обязанностями, и дети были в восторге от моих профилактических бесед, — комментировала ситуацию сама педагог корреспонденту 72.RU.
«Наоборот, классно, что в вашей школе работает модель»
Позже она заявила, что написала заявление на Воронина в прокуратуру.
— Я работаю педагогом-организатором со всеми классами. Когда меня сюда принимали, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. И люди не будут докапываться до того, что я делаю в личной жизни. Но меня повели к директору и заставляли удалить все фотографии. Сказали, что такие фотографии неприемлемы. Я в этом не вижу ничего развратного. Это мое хобби, моя душа, моя мечта развиваться в этой сфере. Я сказала: «Это, наоборот, хорошо. Ваша школа набирает популярность благодаря мне. Это, наоборот, классно, что в вашей школе работает модель, к которой, между прочим, полгорода неравнодушны, — сообщила Анастасия Шумилова на своей странице в соцсетях.
В видеообращении она также рассказала, что работала в школе за 15 тысяч рублей в месяц.
В самом образовательном учреждении ситуацию не стали комментировать ни в день скандала, ни позже. Редакция 72.RU направила письменный запрос в областной департамент образования. Ответ еще не поступил.
«Она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка»
По словам самого Воронина, он не хотел, чтобы его пост послужил причиной для увольнения. Он говорил, что про Анастасию узнал от учеников ишимской школы: они написали ему письмо с целью обратить внимание на педагога.
— Началось всё с того, что она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка. Тогда дети и начали узнавать, кто она такая, откуда, стали присылать письма с интимными вопросами. Родители узнали и взбунтовались. Потом ребятишки, ученики школы, выслали фото. В скринах ее фамилия и несколько фотографий. Но там такие фото, что я их выкладывать не стал: у меня же не эротический канал, — объяснил 72.RU Владимир Воронин.
«Я просто не понимаю, как за один день всё могло так поменяться»
Анастасия Шумилова продолжила выступать с заявлениями. В субботу она опубликовала видео, в котором рассказала, с чем она столкнулась.
— Я просто не понимаю, как за один день всё могло так поменяться. У меня была спокойная семейная жизнь: работа, дом, тренировки, по выходным фотосессии. И просто в один момент всё обрушилось. Из-за какого-то поста. Из-за каких-то фотографий... Нормальных, обычных фотографий, эстетичных, красивых, — говорит на видео девушка. — Пока я работала, никто не докапывался до моих фотографий. Именно после того поста мне поставили ультиматум: либо я удаляю фотографии, либо пишу по собственному желанию, ведь нельзя быть одновременно и учителем, и моделью. На самом деле это было такое грубое нарушение личных границ. Где вообще в законе сказано, что директор школы может вмешиваться в личную жизнь работника? При этом еще корректировать его прошлое? Ведь опубликованные снимки были сделаны 3–4 года назад.
Анастасия добавила, что у нее есть маленький ребенок, а по Трудовому кодексу работодатель не имеет права принуждать к увольнению по собственному желанию, если у него на иждивении малыш до трех лет.
— В итоге меня заставили уволиться, нарушая этот закон, без обходного листа и без отработки двух недель. Я хочу работать по своей специальности. Но и несмотря на это, я не хочу забрасывать свое хобби, которому посвятила десять лет, — подытожила Шумилова.
«Будет сложно восстановиться [на работу]»
По уверению юриста Игоря Тележкина, Анастасии Шумиловой будет тяжело восстановиться на работе.
— Нужно более глубоко разбираться в деле, но я считаю, что в такой ситуации будет сложно восстановиться, поскольку многое будет зависеть не от права, а от запроса общества, как мне кажется. Так как по одному и тому же делу в 90% можно вынести противоположные решения, обжаловать и то и то решение будет трудно, — прокомментировал ситуацию журналисту 72.RU.
Сложившуюся ситуацию также прокомментировали в профсоюзе «Учитель». Там оценили реакцию учебного заведения на личные снимки Анастасии Шумиловой.
— Учитель имеет право на личную жизнь и самовыражение. Директор мог бы поговорить с учителем, и, может быть, они нашли бы компромисс. Про судебную практику у нас довольно много есть примеров. Практика разная, в том числе потому, что понятие «аморальности» не может быть формализовано, оно слишком оценочное и зависит от представлений судьи о моральности и аморальности, — прокомментировала Ольга Мирясова, оргсекретарь.
«Какая кому разница, чем учитель живет вне школы?»
Местная общественность по-разному отреагировала на произошедший конфликт. Кто-то встал на сторону педагога, аргументируя позицию тем, что это ее личная жизнь. Другие возмутились и высказались, что девушка, работая в системе образования, не может публиковать откровенные фото в Сети.
— Учителя, кроме всего прочего, еще пьют, можно сказать, нажираются, как свиньи, ругаются матом, таскаются по клубам. Много чего можно рассказать, зная всё это изнутри. Эта девушка по сравнению со всем, что творится в школах, просто цветочек.
— Что за чушь? Разве в основном законе нашей страны нет статьи о защите личной жизни? Какая кому разница, чем учитель живет вне школы? По-моему, главное — это результат работы учителя, остальное второстепенно.
— А что, учителя должны всегда и везде ходить только в одежде по моде XIX века? Это чтобы кофта с рукавами до кистей и горло до подбородка закрыто, а юбка до пола? И для этих «законников» не имеет значения то, что на дворе давно XXI век, и «детки неразумные» знают о строении и устройстве тела, особенно женского, намного больше, чем их «пуританские» папы и мамы, которые сами в молодости вытворяли такое, на что и через 50 лет самим смотреть стыдно будет. И что же такого «криминального» в тех фотосессиях? Если эротика — пусть хоть непрерывно фотографируют: на красивую девушку всегда посмотреть приятно. А порнофото она не выкладывала, если я правильно понял. А вот до всего остального — кому какое дело?
— Люди, размещающие свои откровенные фото в соцсетях, больные. И, соответственно, им не место в школах.
— Защитники, у себя там свой либерализм продвигайте, гендеры разные, небинарные и прочее. А у нас есть нормы моральные. Учитель — пример и интеллигентный человек. Пусть делает что хочет после работы, но в открытом доступе не выставляет это.
— Если вы учитель, то и должны сохранять лицо учителя во всём — что в личной, что в школе. С вас берут пример ваши ученики. Директор школы прав.
«Забейся в уголочке»
В понедельник экс-педагог Шумилова опубликовала видео, где в слезах рассказала, что родные ей не оказывают поддержки.
— Вы просто не понимаете, как это сложно, когда родные люди не поддерживают. Когда просто — у меня аж руки трясутся — говорят: «Ты не сможешь. Куда ты высовываешься? Сиди на жопе ровно, забейся в уголочке в Ишиме, и всё, не пытайся ничего доказать, у тебя ничего не получится». Родные люди это говорят, а чужие, незнакомые люди, дают такую сильную мотивацию, поддержку, — пожаловалась она.
Корреспонденту 72.RU девушка сообщила, что планирует судиться.
— Я планирую найти хороших юристов, которые по доброте душевной помогут мне добиться справедливости и выиграть суд, наказать человека [Владимира Воронина], который меня опозорил на всю страну и за ее пределами, и потребовать моральную компенсацию с него и директора школы.
По ее признаю, руки опускаются, но она продолжает идти к своей цели, несмотря на то, что мало кто поддерживает.
— Изучаю статьи, законы. Встаю в центр занятости населения по безработице в поисках работы. Нужно же как-то семью кормить, — добавила Шумилова.