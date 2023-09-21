«Классно, что в школе работает модель». Учительницу затравили за откровенные фото в соцсетях

«Она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка»

По словам самого Воронина, он не хотел, чтобы его пост послужил причиной для увольнения. Он говорил, что про Анастасию узнал от учеников ишимской школы: они написали ему письмо с целью обратить внимание на педагога.



— Началось всё с того, что она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка. Тогда дети и начали узнавать, кто она такая, откуда, стали присылать письма с интимными вопросами. Родители узнали и взбунтовались. Потом ребятишки, ученики школы, выслали фото. В скринах ее фамилия и несколько фотографий. Но там такие фото, что я их выкладывать не стал: у меня же не эротический канал, — объяснил 72.RU Владимир Воронин.

