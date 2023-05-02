Военная форма и золотой плащ для Киркорова: 7 легендарных костюмов Юдашкина, которые вы точно видели

Если бог существует, то в эти дни у него, похоже, модный показ. Только мы узнали о смерти модельера Вячеслава Зайцева, как стало известно о том, что умер еще один известный кутюрье — на шестидесятом году жизни скончался Валентин Юдашкин, который в последние годы боролся с онкологией.
В мире большой моды имя Валентина Юдашкина появилось в 1987 году, когда он представил свою первую коллекцию из 150 платьев под названием «Русь изначальная». Всего четыре года спустя он получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже». Одно из платьев той коллекции передали в Лувр.
Позже Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin, а его творения мы не раз наблюдали на известных людях страны. В его портфолио была даже форма Российской армии. И вот какие еще работы принадлежат Валентину Юдашкину, а мы могли пропустить, хотя видели их не один десяток раз.
Балахоны для Аллы Пугачевой
С Аллой Пугачевой Валентин Юдашкин познакомился во время одного из своих первых показов — в 80-х в «Олимпийском» дизайнер готовил к презентации новую коллекцию, а Примадонна выступала с концертом.
Алла Борисовна запомнилась многим по балахонам, в которых она особенно часто появлялась в девяностых годах. Одну из вариаций этого образа придумал для Примадонны Валентин Юдашкин в 1994 году.
— Алла Пугачева не из тех женщин, которые бегут за модой. В этом счастье. Она самостоятельна и интеллектуальна, хотя довольно отчаянная: может надеть что угодно, — рассказывал Валентин Юдашкин.
Кстати, на празднование 10-летия модного дома Valentin Yudashkin Алла Пугачева пришла в том самом легендарном платье, отдав дань уважения любимому модельеру.
Золотой плащ для Филиппа Киркорова
Плащей у Филиппа Киркорова едва ли не больше, чем балахонов у Аллы Пугачевой. И все они — руки Валентина Юдашкина. Модельер даже создал однажды для певца самый длинный плащ — на него ушло 50 метров шифона. На одном из выступлений из-за такого плаща даже упала поклонница Киркорова. Женщина решила забраться на сцену во время выступления кумира и наступила на шлейф плаща. Тогда Киркоров резко дернул шлейф, и тот вылетел из-под ног поклонницы, которая не удержалась на ногах.
А началась любовь Филиппа Киркорова к плащам и роскошным нарядам, как он сам признавался, с первого золотого плаща, который создал для него легендарный модельер Валентин Юдашкин.
Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
Модельер Валентин Юдашкин также создал костюм для фигуриста Евгения Плющенко, в котором спортсмен выступал в короткой программе на Олимпиаде 2014 года. Кстати, после того как Яна Рудковская опубликовала эскиз костюма у себя в соцсетях, подписчики сочли его слишком скромным.
Валентин Юдашкин, объясняя такую скромность, заявил, что спортивные соревнования — не показ мод.
— А его костюм ни в коем случае не должен стать моим самовыражением — это не показ мод. Есть характер музыки, характер выступления, есть ритмический шаг, музыкальные темпы. И костюм должен помогать, а не отвлекать. Это не костюм ради костюма, — объяснял Юдашкин.
Кутюрье пояснял, что «на первом плане в восприятии должна выступать музыка, лицо Плющенко, его руки, его характер, а костюм — «легкое обрамление его характера».
— В нем важна линия, как в балете. Подчеркнуть эмоцию, — добавил Юдашкин.
Форма сборной России для Олимпиады
Впрочем, Евгений Плющенко был не единственным олимпийцем, которого «обшивал» Валентин Юдашкин. Дважды — в 1994 и 1996 годах — он создал форму сразу для всей олимпийской сборной страны.
По форме, созданной Валентином Юдашкиным в 1996 году для летних Игр в Атланте, догадаться о национальной принадлежности спортсмена невозможно — россияне в ярких соломенных шляпах и белых рубашках с цветными кольцами походили на представителей панамериканского региона.
Форма для Российской армии
Еще одной, с позволения сказать, «сборной», для которой создал форму Валентин Юдашкин, стала Российская армия. Камуфляжную коллекцию руки известного модельера президенту России Владимиру Путину представили в 2008 году.
Вместо сапог Юдашкин предложил обуть военнослужащих в берцы, допотопные портянки заменил нормальными человеческими носками, из полевой формы модельер убрал фуражку, а для моряков разработал новый бушлат с оригинальными деталями и по-новому скроенными карманами.
— Самая интересная часть этой всей коллекции — это современнейшая технология, современный крой фабрик и предприятий, которые мы взяли в основу. Это новые ткани с мембраной и нанотехнологиями, — говорил Валентин Юдашкин.
Юдашкин говорил, что разработанная форма должна сделать удобнее будни и тех, кто несет службу в штабах. Для этого в коллекции появились свитера для генералов и офицеров, а для женщин-военнослужащих были предусмотрены платья.
Платье для «Мисс Россия — 2011» Натальи Гантимуровой
В 2011 году конкурс «Мисс Россия» выиграла Наталья Гантимурова. Следующий этап конкурсной карьеры — «Мисс Вселенная». Над вечерним платьем к финалу «вселенского» конкурса для девушки работал Валентин Юдашкин.
Платье для Ольги Бузовой на премии Муз ТВ
Наряд от Валентина Юдашкина в 2018 году выбрала участница «Дома-2» Ольга Бузова. В нем она была на вечеринке музыкальной премии Муз ТВ. Платье с замысловатым золотым узором подчеркивало фигуру, почти полностью оголяя ноги. В таком наряде певица выглядела очень элегантно.
Опубликовав снимок в платье у себя в соцсетях, Ольга Бузова написала, что это «эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал». Правда, подписчики дивы усомнились в эксклюзивности наряда, припомнив, что в 2017 году видели в точно таком же платье певицу Татьяну Котову.
Валентин Юдашкин с 2016 года боролся с онкологией. И, казалось, шел на поправку. Но в конце апреля он попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия: врачи выявили рак правой почки.
Впервые об онкологии модельер подробно рассказал в интервью журналистке Наталье Синдеевой. Он поделился, что после 50 всегда проходил профилактические проверки в американской клинике, но в 2016 году пропустил визит. Именно в это время у него и начались странные головные боли.
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