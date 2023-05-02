Военная форма и золотой плащ для Киркорова: 7 легендарных костюмов Юдашкина, которые вы точно видели

Балахоны для Аллы Пугачевой

С Аллой Пугачевой Валентин Юдашкин познакомился во время одного из своих первых показов — в 80-х в «Олимпийском» дизайнер готовил к презентации новую коллекцию, а Примадонна выступала с концертом.



Алла Борисовна запомнилась многим по балахонам, в которых она особенно часто появлялась в девяностых годах. Одну из вариаций этого образа придумал для Примадонны Валентин Юдашкин в 1994 году.



— Алла Пугачева не из тех женщин, которые бегут за модой. В этом счастье. Она самостоятельна и интеллектуальна, хотя довольно отчаянная: может надеть что угодно, — рассказывал Валентин Юдашкин.