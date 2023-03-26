Новосибирец объявил о продаже несуществующих кроссовок-рококо за 35 тысяч — дизайн создала нейросеть для Nike

— Уже несколько лет идет тренд на метавселенную и цифровой мир, в том числе и в моде. Помимо того, что у брендов есть виртуальные примерочные, уже можно купить виртуальную одежду, которую можно наложить на себя на фото для соцсетей. Сейчас нейросети делают всё: от сайтов до визуализации любой сложности, и это постепенно становится отдельным видом искусства. Также с помощью нейросетей бренды выпускают подобные модели для того, чтобы протестировать спрос, получить охваты и вирусную рекламу, — говорит Марина Воробьева.