Новосибирец объявил о продаже несуществующих кроссовок-рококо за 35 тысяч — дизайн создала нейросеть для Nike

Новосибирец опубликовал на популярном сервисе объявление о продаже кроссовок в стиле рококо — мужчина просит за них 35 000 рублей. В описании сказано, что необычная обувь выполняется по индивидуальному заказу, площадь Маркса указана как локация для самовывоза.
Интересно, что кроссовки в аристократичном стиле нарисовала нейросеть, взяв за основу модели бренда Nike, и в продаже их нет, особенно в Новосибирске. Тем не менее пользователь Владислав Сорокин обещает индивидуальный подход к каждому клиенту и предлагает функцию частичной оплаты и доставки в города страны.
Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, чтобы выяснить, каким образом кроссовки, смоделированные искусственным интеллектом, появились в Новосибирске, и попросил показать фото обуви вживую. Вопросы остались без ответа, дозвониться до продавца также не удалось.
Мы попросили стилиста Марину Воробьеву объяснить, для чего и кого создаются подобные модели обуви.
— Уже несколько лет идет тренд на метавселенную и цифровой мир, в том числе и в моде. Помимо того, что у брендов есть виртуальные примерочные, уже можно купить виртуальную одежду, которую можно наложить на себя на фото для соцсетей. Сейчас нейросети делают всё: от сайтов до визуализации любой сложности, и это постепенно становится отдельным видом искусства. Также с помощью нейросетей бренды выпускают подобные модели для того, чтобы протестировать спрос, получить охваты и вирусную рекламу, — говорит Марина Воробьева.
Про более бюджетные и реально существующие модели обуви, а также одежды НГС рассказывал в своем репортаже из очень дешевого магазина. Посмотрите, как можно собрать капсульный гардероб.