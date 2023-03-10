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Магазины Bershka могут открыться в России весной под новым названием

В начале 2022 года бренд ушел из России

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Новым названием может стать Ecru

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Магазин одежды Bershka может вернуться в Россию под новым названием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Ольгу Антонову.

— Ранее компания вместе с покупателем Daher объявляли о планах обновления и открытия, начиная с марта. Предполагалось постепенное открытие бывших магазинов компании Inditex в РФ. Так что всё идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнер после обновления и редизайна, — сообщает издание.

По словам Антоновой, новым названием магазинов Bershka может стать Ecru.

В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах.

Ранее стало известно, что Zara может вернуться в Россию под новым названием.

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