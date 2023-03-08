Ногти-зебры, сигнальные ленты и нюд: 12 идей маникюра от лучшего мастера Новосибирска — его выбрали читатели НГС

Выбрать дизайн маникюра для многих — задача не из легких. Одни предпочитают минимализм и однотонное покрытие, а другие любят яркие ногти и уникальное оформление. Чтобы вам было проще в следующий раз выбрать цвет лака, форму и дизайн, лучший, по версии читателей НГС, мастер маникюра Екатерина Гладышева показала, какой дизайн предпочитают жительницы Новосибирска.
Екатерину Гладышеву как лучшего мастера маникюра выбрали читатели НГС в голосовании в нашем новом проекте «Кто лучше?». В нем вы, дорогие читатели, сами предлагаете, а после выбираете лучших специалистов в разных сферах.
Недавно мы публиковали подборку дизайнов маникюра для коротких ногтей — смотрите в материале лаконичные идеи.