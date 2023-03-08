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Тема дняКак раздеть мужчину ради кадра в стиле ню
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Кто лучше?Фоторепортаж

Ногти-зебры, сигнальные ленты и нюд: 12 идей маникюра от лучшего мастера Новосибирска — его выбрали читатели НГС

Мы собрали варианты дизайна с анималистичным, экстравагантным и лаконичным дизайном

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Одни сибирячки предпочитают эксперименты, а другие — минимализм

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Выбрать дизайн маникюра для многих — задача не из легких. Одни предпочитают минимализм и однотонное покрытие, а другие любят яркие ногти и уникальное оформление. Чтобы вам было проще в следующий раз выбрать цвет лака, форму и дизайн, лучший, по версии читателей НГС, мастер маникюра Екатерина Гладышева показала, какой дизайн предпочитают жительницы Новосибирска.

Такой дизайн точно подойдет дерзким девушкам, которые любят внимание

Такой дизайн точно подойдет дерзким девушкам, которые любят внимание

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Металлические элементы или стразы поверх нюдового лака — еще один способ сделать минималистичный, но праздничный маникюр

Металлические элементы или стразы поверх нюдового лака — еще один способ сделать минималистичный, но праздничный маникюр

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Можно поэкспериментировать с фактурами и цветом. Например, совместить анималистичные принты или зеленый с розовым

Можно поэкспериментировать с фактурами и цветом. Например, совместить анималистичные принты или зеленый с розовым

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Длинные острые ногти всегда производят впечатление

Длинные острые ногти всегда производят впечатление

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Линии в дизайне также выбирают сибирячки

Линии в дизайне также выбирают сибирячки

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Френч с белым кончиком — вечная классика

Френч с белым кончиком — вечная классика

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Можно разбавить светлое однотонное покрытие дизайном, а можно сделать яркие ногти. Оба варианта точно привлекут внимание

Можно разбавить светлое однотонное покрытие дизайном, а можно сделать яркие ногти. Оба варианта точно привлекут внимание

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Екатерину Гладышеву как лучшего мастера маникюра выбрали читатели НГС в голосовании в нашем новом проекте «Кто лучше?». В нем вы, дорогие читатели, сами предлагаете, а после выбираете лучших специалистов в разных сферах.

Недавно мы публиковали подборку дизайнов маникюра для коротких ногтей — смотрите в материале лаконичные идеи.

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