Ногти-зебры, сигнальные ленты и нюд: 12 идей маникюра от лучшего мастера Новосибирска — его выбрали читатели НГС

Выбрать дизайн маникюра для многих — задача не из легких. Одни предпочитают минимализм и однотонное покрытие, а другие любят яркие ногти и уникальное оформление. Чтобы вам было проще в следующий раз выбрать цвет лака, форму и дизайн, лучший, по версии читателей НГС, мастер маникюра Екатерина Гладышева показала, какой дизайн предпочитают жительницы Новосибирска.