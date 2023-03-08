«Снимай трусы и напряги ягодицы»: как раздеть мужчину ради кадра в стиле ню — подборка пикантных снимков

Мужское тело — целая наука и искусство. Именно так отзывается о своей работе 24-летний новосибирский фотограф Павел Белоновский. В свое время он с отличием окончил медицинский колледж и мог бы работать фельдшером, но предпочел выбрать фотоискусство, к которому тяготеет с юности. В последние годы Павел всё чаще стал снимать работы в стиле ню и специализируется на обнаженной мужской натуре. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с фотографом и выяснил, почему он выбрал для работы такой стиль, а также узнал, как раздеть мужчину ради удачного кадра.
Павел увлекается искусством фотографии с 14 лет, и за это время он успел попробовать себя в разных жанрах. Сибиряк даже и не думал, что это ремесло станет его основным родом деятельности.
— В 14 лет на день рождения мама подарила мне мой первый фотоаппарат, и с тех пор фотография стала моей любовью. За 10 лет я фотографировал всё, что только можно придумать: животных, природу, друзей. Со временем пошли лавстори, свадьбы, портреты. Я с красным дипломом окончил медицинский колледж, но тяга к фотографии взяла свое. Несмотря на то что сейчас каждый, у кого есть камера, называет себя фотографом, эта профессия востребована. Люди всё равно стараются идти к профессионалам. Сейчас профессия фотографа у меня основная, это мой единственный и основной способ заработка, — отметил юноша.
Последние несколько лет Павел преимущественно работает в стиле ню и специализируется на съемке обнаженной мужской натуры. Первую такую съемку он провел в 2021 году. Как отметил молодой человек, процесс настолько поразил его, что он принял для себя решение развиваться в этом направлении.
— Однажды, анализируя свой творческий путь, я понял, что у меня наступила стагнация, что я никак не развиваюсь. В какой-то момент я понимаю, что я ни разу за всё время не снимал обнаженную мужскую натуру. Да, у меня были пары, которые снимались в стиле будуар или ню, но отдельно парней я никогда не снимал. Но я решил рискнуть и попробовать. Первая съемка в стиле ню прошла в октябре 2021 года. В одной специальной группе для фотографов я нашел фото парня, он оказался профессиональной моделью. Написал ему, предложил бесплатно фотосессию, и он согласился. Вот с этого момента и началась моя работа в этом стиле, — поделился юноша.
Начало работы в этом жанре далось Павлу тяжело. Молодой человек постоянно волновался, что не сможет найти клиентов для съемки в стиле ню, и не знал, как отреагирует общество, если он станет работать в этом жанре. Но, по словам молодого человека, все переживания оказались напрасны. Уже после первой фотосессии нашлось очень много людей, которые поддержали его и восхитились работами.
— Когда я только начал углубляться в этот жанр, мне было страшно в плане того, куда я лезу, где я возьму клиентов. Но, как оказалось, желающих достаточно много. Клиенты есть постоянно, каждый раз на съемку приходят новые парни. Хочу отметить, что в Новосибирске фотографов, которые работают в этом жанре, я не знаю, — рассказал Павел Белоновский.
К каждой съемке ню Павел тщательно готовится. Старается за несколько дней до фотосессии вживую встретиться с клиентом, узнать о его вкусах и интересах, выстроить общение.
— Человеку должно быть комфортно, потому что такая съемка — это очень интимный процесс. Человек в первую очередь должен тебе доверять. Всегда до съемки я стараюсь познакомиться с человеком, пообщаться, возможно, даже вживую встретиться. Мне важно установить с ним контакт, я заранее узнаю его музыкальные предпочтения и составляю плейлист специально под клиента. В процессе съемок я сначала снимаю портреты, в одежде, чтобы человек ко мне привык, и параллельно общаюсь с ним, узнаю, чем он увлекается, и всё в этом духе. Сделав пару кадров в одежде, прошу его немного оголиться, чтобы он снял футболку, к примеру. После еще пары кадров прошу его дальше раздеться — и так пока парень не останется абсолютно голый.
Но бывают и такие парни, которые легко и без стеснения раздеваются. А если ко мне пришел знакомый парень, которого я снимал, то тут вообще просто. Ему я сразу могу сказать: снимай трусы и напряги ягодицы. Он меня уже знает, доверяет, и поэтому процесс идет быстрее, — отметил Павел.
Павел успел поработать с разными типами мужских фигур. Но, как и у любого человека, у него есть свои предпочтения.
— За время съемок у меня, конечно, были люди в весе, были спортивные парни, очень худые модели. Высокие, низкие, блондины, брюнеты. Типажей много разных, мне нравится в каждом человеке находить что-то прекрасное. А относительно того, какой типаж мне нравится снимать больше всего, то тут, наверное, склоняюсь больше к атлетическому телосложению. На фотографиях такой тип смотрится просто шикарно, — пояснил фотограф.
На вопрос о том, не стесняются ли парни раздеваться при нём, Павел ответил, что многие целенаправленно идут к нему не просто как к отличному фотографу, а именно к фотографу мужчине.
— Да, я заметил, что выбирают меня, потому что я парень. Как говорят клиенты, им комфортно работать с фотографом мужчиной, а не с девушкой. Также во время съемок многим парням я задавал вопрос, зачем им фото в таком жанре. Ответ был зачастую один и тот же. Все говорят, что снимаются для себя, чтобы запечатлеть себя в самом расцвете сил, — рассказал Павел.
На создание фото в стиле ню Павла вдохновляют различные творцы и художники. Молодой человек отметил, что восхищается Микеланджело и его знаменитой скульптурой Давида, также его поражают статуи Древней Греции, в которых отражается грация мужских тел.
— Также для своего вдохновения я очень часто ходил по разным книжным магазинам и искал что-то связанное с обнаженной натурой, чтобы были наглядные примеры. Но, как оказалось, таких фотокниг просто нет. И тогда я решил сам создать книгу с кадрами, сделанными мною. К тому же мне многие писали, что мои кадры можно использовать в изобразительном искусстве как примеры мужской обнаженной натуры. Я отобрал понравившиеся кадры и в этом году выпустил свою первую книгу, — поделился фотограф.
Несмотря на то что в последние три года Павел углубленно изучает обнаженную мужскую натуру, он продолжает работать и в других жанрах.
— Помимо того что я преподаю и углубленно изучаю обнаженный мужской портрет, я работаю в других жанрах. Я снимаю женские портреты, каталоги, лукбуки, лавстори, провожу будуарные съемки, — отметил молодой человек.
Отвечая на вопрос, что бы Павел посоветовал фотографам, которые только начинают работать в стиле ню, молодой человек порекомендовал больше экспериментировать и выстраивать дружеское общение с клиентами.
— Не начинайте, я не хочу конкуренции! (Смеется. — Прим. ред.) Ну, конечно же, я шучу. А если быть серьезным, то фотографам, которые только начинают работать в этом стиле, я бы посоветовал не бояться экспериментировать, изучать этот жанр на других примерах, изучать психологию, чтобы располагать к себе клиента. А главное — делать то, что делает тебя счастливым.
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