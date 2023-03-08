«Снимай трусы и напряги ягодицы»: как раздеть мужчину ради кадра в стиле ню — подборка пикантных снимков

Павел увлекается искусством фотографии с 14 лет, и за это время он успел попробовать себя в разных жанрах. Сибиряк даже и не думал, что это ремесло станет его основным родом деятельности.



— В 14 лет на день рождения мама подарила мне мой первый фотоаппарат, и с тех пор фотография стала моей любовью. За 10 лет я фотографировал всё, что только можно придумать: животных, природу, друзей. Со временем пошли лавстори, свадьбы, портреты. Я с красным дипломом окончил медицинский колледж, но тяга к фотографии взяла свое. Несмотря на то что сейчас каждый, у кого есть камера, называет себя фотографом, эта профессия востребована. Люди всё равно стараются идти к профессионалам. Сейчас профессия фотографа у меня основная, это мой единственный и основной способ заработка, — отметил юноша.