«Много мужчин, но залы не слишком заполнены»: что происходит в магазинах косметики перед праздниками (ажиотаж не везде)

В «Золотом яблоке» на Красном проспекте сегодня собрались большие очереди к кассам. Об этом НГС сообщил один из читателей Павел.
— Много мужчин, но залы не слишком заполнены. В основном покупают подарочные сертификаты — они на кассе. Продавцы жалуются, что к обеду голова уже не соображает. Обстановка спокойная, рабочая, — рассказал НГС Павел.
Кроме того, читательница Елизавета пожаловалась на проблемы с заказом через сайт магазина — оплатить покупку удалось только с
— Сбоя [в работе] нет, это традиционный ажиотаж перед праздниками, — ответил представитель сети.
При этом в косметических магазинах «Л'Этуаль» и «Рив Гош» людей немного, очередей на кассах нет.
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