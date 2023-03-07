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«Много мужчин, но залы не слишком заполнены»: что происходит в магазинах косметики перед праздниками (ажиотаж не везде)

НГС оценил обстановку перед 8 Марта

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Очередь к кассам в «Золотом яблоке»

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В «Золотом яблоке» на Красном проспекте сегодня собрались большие очереди к кассам. Об этом НГС сообщил один из читателей Павел.

— Много мужчин, но залы не слишком заполнены. В основном покупают подарочные сертификаты — они на кассе. Продавцы жалуются, что к обеду голова уже не соображает. Обстановка спокойная, рабочая, — рассказал НГС Павел.

В основном мужчины покупают подарочные сертификаты

В основном мужчины покупают подарочные сертификаты

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Кроме того, читательница Елизавета пожаловалась на проблемы с заказом через сайт магазина — оплатить покупку удалось только с 5-й попытки. НГС направил запрос в пресс-службу «Золотого яблока», чтобы уточнить, с чем связаны перебои. Нашим коллегам из Екатеринбурга в PR-службе «Золотого яблока» подтвердили, что очереди связаны с праздником.

— Сбоя [в работе] нет, это традиционный ажиотаж перед праздниками, — ответил представитель сети.

При этом в косметических магазинах «Л'Этуаль» и «Рив Гош» людей немного, очередей на кассах нет.

В «Рив Гоше» на Красном проспекте, 29 все спокойно

В «Рив Гоше» на Красном проспекте, 29 все спокойно

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Аналогичная ситуация в «Л'Этуаль»

Аналогичная ситуация в «Л'Этуаль»

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