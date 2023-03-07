«Много мужчин, но залы не слишком заполнены»: что происходит в магазинах косметики перед праздниками (ажиотаж не везде)

В «Золотом яблоке» на Красном проспекте сегодня собрались большие очереди к кассам. Об этом НГС сообщил один из читателей Павел.

— Много мужчин, но залы не слишком заполнены. В основном покупают подарочные сертификаты — они на кассе. Продавцы жалуются, что к обеду голова уже не соображает. Обстановка спокойная, рабочая, — рассказал НГС Павел.